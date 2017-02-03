Гид The VillageЧто смотреть на фестивале «Золотая маска»
«Гамлет» с Козловским, «Три сестры» на языке жестов и танцующий PR-менеджер
4 февраля стартует «Золотая маска» — главный фестиваль отечественного театра, который закончится присуждением одноименной премии. В конкурсе участвуют лучшие — по мнению экспертов-отборщиков — спектакли со всей России. Это единственный в своем роде шанс познакомиться с театральной жизнью за пределами Москвы — поиском современного языка заняты не только столичные режиссеры. The Village изучил программу и выбрал самые интересные события.
«Три сестры»
Театр «Красный факел», Новосибирск
Чехов в стране глухих. Режиссер Тимофей Кулябин мечтал вернуться к чистому восприятию чеховского текста без фильтров в виде актерских интонаций — и решил играть хрестоматийную пьесу на жестовом языке, пустив реплики субтитрами.
Эксперимент оказался удачным, о чем свидетельствует успех постановки на престижном европейском театральном форуме Wiener Festwochen.
16, 17 и 18 апреля в 19:00
Центр им. Мейерхольда
«Поле»
Театр Post, Санкт-Петербург
Пьеса Павла Пряжко, на первый взгляд, — почти не связанные фабулой бытовые сценки из жизни белорусских комбайнеров. В то же время в них зашифрована странная картина мира, которую рисует перед нами современная физика и которую не способно вместить обыденное сознание. Предложенную драматургом «физическую тему» подхватывает главный авангардист отечественного театра Дмитрий Волкострелов: в его спектакле порядок эпизодов каждый раз определяется заново с помощью генератора случайных чисел.
3 апреля в 19:00 и 4 апреля в 14:00
Театр наций
The_Marusya
Компания «Диалог Данс», Кострома
Маруся Сокольникова — PR-менеджер «Диалог Данс», известного по всей стране танцевального коллектива из Костромы. Популяризация современного танца — ее работа, но сама она танцевать не умеет. Тем не менее хореограф Александр Андрияшкин сочинил для Маруси сольную постановку, где она и говорит, и танцует. Спектакль полон восхитительной самоиронии и колкостей в адрес театральной публики, да и самого театра тоже.
2 апреля в 17:00
Театр наций
«Ворон»
Александринский театр, Санкт-Петербург
Нарочито наивный спектакль, поставленный в пику театральной моде. «Ворон» Николая Рощина — это не слишком обремененная смыслом, зато стильная, дорогая и страшно изобретательная сказка по классическому тексту Карло Гоцци. В числе аттракционов — крылатый дракон, морское чудовище, качающийся на волнах корабль и человек, обращающийся в мрамор.
26 марта в 19:00
МХТ им. Чехова
«Гамлет»
Малый драматический театр, Санкт-Петербург
Это не очередной «Гамлет в джинсах», это новый, критический взгляд на видавшего виды персонажа. Патриарх академического театра Лев Додин переписал центральную пьесу мирового репертуара, согласуясь с более ранними (и более кровавыми) версиями того же сюжета, принадлежащими Саксону Грамматику и Рафаэлю Холиншеду. Гамлет в трактовке режиссера стал антигероем, даром что играет его главный протагонист отечественного кино Данила Козловский.
5 и 6 апреля в 20:00
«Мастерская Петра Фоменко»
«Дознание»
Театр юного зрителя, Хабаровск
Классика документальной драматургии — пьеса Петера Вайса по материалам процесса над офицерами СС, служившими в Освенциме — в актуальной форме интерактивного театра. Молодой режиссер Михаил Тычинин предлагает зрителям самим прочитать подлинные тексты из зала суда: выступать нужно то голосом обвиняемого, то обвинителя, то защитника, то свидетеля.
8 и 9 апреля в 19:00
пространство «Мост»
«Кабинет редкостей»
Инженерный театр АХЕ, Санкт-Петербург
Пионеры визуального театра в России Максим Исаев и Павел Семченко, работающие под брендом Инженерного театра АХЕ с конца 80-х, представляют свою версию сотворения мира — с активным участием проливающихся жидкостей и людей, обмазанных краской. Получить удовольствие можно, если отложить дежурный вопрос «Что хотел сказать художник?» и сосредоточиться на том, что художник хочет показать.
Дата и время еще неизвестны
«Пустота»
Театр юного зрителя, Тверь
На фестивале молодой драматургии «Любимовка-2013» депрессивная пьеса Максима Черныша о безрадостной повседневной жизни узнаваемых офисных работников была самым запоминающимся текстом. Режиссер Талгат Баталов создал на ее основе стильную постановку в совершенно небытовом символическом пространстве художницы Ольги Никитиной.
21 марта в 19:00
Московский театр юного зрителя
«По ту сторону занавеса»
Александринский театр, Санкт-Петербург
Один из самых странных режиссеров, регулярно работающих на отечественной сцене, украинец Андрий Жолдак пересочиняет классику, бесстрашно скрещивая знакомые сюжеты с сай-фаем и мистическим трактатом. В спектакле «По ту сторону занавеса» персонажи «Трех сестер» Чехова, замурованные в капсулы, просыпаются в 4015 году — примерно в то же время, в котором разворачивается действие пьесы другого чеховского героя, Константина Треплева.
23 и 24 марта в 19:00
МХТ им. Чехова
«Гроза»
Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербург
«Гроза» в БДТ — результат мощной коллаборации режиссера Андрея Могучего, композитора Александра Маноцкова и художницы Веры Мартынов: Маноцкову удалось положить прозу Островского на музыку, превратив драму в ораторию, а Мартынов нашла экономное, но предельно точное визуальное решение — занавесы с палехской росписью. Сам театр определяет эту работу как попытку воссоздать — и адаптировать к сегодняшнему дню — архаичную манеру исполнения «достаниславской» эпохи.
1 и 2 апреля в 19:00
Малый театр
«Золотая маска» в кино
Прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов премии «Золотая маска» будут идти в 60 городах России. В этом году в программу попали четыре спектакля: балет Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта», образцово-показательная работа покойного классика Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа», жесткая постановка Льва Додина о самых страшных событиях XX века «Жизнь и судьба» и уже упоминавшаяся «Гроза» Андрея Могучего.
17 февраля, 22 марта, 2 и 14 апреля в 19:00
Фотографии: обложка, 1 – Виктор Дмитриев/Театр «Красный факел», 2 – Юлия Люстарнова/Театр «Post», 3 – Андрей Мигунов/Компания «Диалог Данс», 4 – Катерина Кравцова/Александринский театр, 5 – Виктор Васильев/Малый драматический театр, 6 – Театр юного зрителя, 7 – Владимир Телегин/Инженерный театр «АХЕ», 8 – Сергей Шимов/Театр юного зрителя, 9 – Катерина Кравцова/Александринский театр, 10 – Стас Левшин/Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, 11 – Elena Lehova/Театр оперы и балета
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