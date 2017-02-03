Театр «Красный факел», Новосибирск

Чехов в стране глухих. Режиссер Тимофей Кулябин мечтал вернуться к чистому восприятию чеховского текста без фильтров в виде актерских интонаций — и решил играть хрестоматийную пьесу на жестовом языке, пустив реплики субтитрами.

Эксперимент оказался удачным, о чем свидетельствует успех постановки на престижном европейском театральном форуме Wiener Festwochen.

16, 17 и 18 апреля в 19:00

Центр им. Мейерхольда