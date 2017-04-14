Публичные лекции стали популярным видом досуга в Москве. The Village выбрал места с самыми интересными темами и спикерами.

Интеллектуально-светский клуб для взрослых и детей

«Прямая речь» — лекторий с семилетней историей и самыми разнообразными темами от литературы до физики. Он находится недалеко от Патриарших прудов и метро «Маяковская». Здесь выступают известные люди вроде публициста Дмитрия Быкова и биолога Ильи Колмановского. Сюда приходят на занятия для детей и взрослых, литературные и светские вечера, игры и мастер-классы. Здесь учат английский, препарируют популярные сериалы с точки зрения истории, пишут «Тотальный диктант», смотрят моноспектакли Александра Филиппенко, разбираются в законах химии и учат оказывать первую медицинскую помощь. Билеты на мероприятия стоят от 1 000 рублей и раскупаются быстро.

Деконструкция видеоигр для желающих по-настоящему понять их как явление культуры

Видеоигры можно изучать как кино, музыку, театр и литературу. Именно этим и занимаются в Московском центре исследования видеоигр на базе философского факультета МГУ. Сотрудники центра периодически устраивают публичные лекции на разных московских площадках — за анонсами можно следить на странице соцсети «ВКонтакте». На лекциях разбирают видеоигры как гностические медиа, а также репрезентацию революций в видеоиграх и игровую журналистику.

Необходимый минимум гуманитарных и научных знаний в одном лектории

Культурная платформа «Синхронизация» — лекторий с широким кругом тем от архитектуры до генетики. Здесь можно получить базовые знания для того, чтобы походы на выставки, в кино, на спектакли и концерты обрели больше смысла, а дискуссии о ГМО стали понятнее. Каждая лекция проходит несколько раз в разное время, так что можно найти удобный вариант. Цена билета — 900 рублей.

Лекции на дискуссионные темы

Просветительский проект InLiberty регулярно проводит лекции и открытые интервью, в которых участвуют ученые, журналисты и деятели культуры. Лекторами InLiberty побывали политолог Екатерина Шульман, историк Андрей Зорин, архитектурный критик Григорий Ревзин, американский социолог Харви Молотч и научный журналист Рональд Бейли. Сюда приходят, чтобы разобраться в сложных вопросах прошлого, настоящего и будущего. Среди тем дискуссий — терроризм, этика, государственное устройство, ГМО, феминизм, безработица, социальные реформы и многое другое. Вход обычно свободный, за анонсами нужно следить на сайте проекта. Кроме лекций, InLiberty проводит мастер-классы, выездные школы и дебаты.

Лекции от людей в теме

Российская академия народного хозяйства открыла лекторий «Самое важное», куда приглашает лекторов с внушительным послужным списком и репутацией. Например, тут выступали историк, лауреат премии «Просветитель» Александр Мещеряков, замдиректора Политехнического музея Иван Боганцев, писатель Евгений Водолазкин, музыкальный журналист и ведущий «Серебряного дождя» Лев Ганкин и старший научный сотрудник Лаборатории востоковедения и компаративистики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Аглая Старостина.

Лекции в театральном фойе

В Электротеатре «Станиславский» есть лекторий «Весна» и Школа современного зрителя и слушателя, которые устраивают лекции не только о театре, но и других видах современного искусства, а также истории и обществе. Здесь же организуют встречи с писателями, режиссерами, художниками и композиторами. Лекции проходят в фойе Электротеатра, анонсы публикуют на его сайте в разделе «Афиша» и соцсетях.

Научпоп, понятный и гуманитариям

«Курилка Гутенберга» — некоммерческое просветительское движение, развивающее вместе с проектом «Образовач» научно-популярный лекторий. Здесь рассказывают то о китайской письменности, то о Солнечной системе, а также Шекспире или героях Marvel. Лекторий уже давно известен среди московской публики, а мероприятия под его эгидой стали проходить в других городах России. Посещение бесплатное, нужно только следить за анонсами в соцсетях «Курилки» и регистрироваться на TimePad.

Лекторий в культурном центре рядом с Москвой-рекой

Культурный центр ЗИЛ — лекционная площадка, принимающая у себя самые разные проекты. Здесь, например, проходят некоторые открытые лекции Высшей школы экономики и общества «Мемориал». Диапазон тем очень широкий: театр, наука, политика, кино, архитектура, история, брендинг, мода и так далее. Как правило, лекции бесплатные, расписание всегда обновляется на сайте КЦ.

Визуальное искусство и дизайн для всех

Школа дизайна ВШЭ готова учить не только своих студентов: она проводит открытые бесплатные лекции для всех желающих, на которых деятели дизайна и визуальных искусств делятся опытом и наблюдениями. В этом лектории уже выступали редактор сайта The Art Newspaper Russia и искусствовед Мария Семендяева, художник и сотрудник научного отдела музея современного искусства «Гараж» Ильмира Болотян. Полезные дополнительные знания для дизайнеров, художников, арт-критиков и всех им сочувствующих.

Доступно о сложном и научном

Придуманный студентами одного из лучших вузов России МФТИ научпоп-лекторий «Физтех.Читалка» помогает распространению знаний о точных науках и технологиях. Темы разнообразные: старение, квантовые системы, климат, большие данные, нейросети, иммунитет и так далее. В роли лекторов выступают молодые ученые. Чтобы попасть на «Физтех.Читалку», не надо ехать в Долгопрудный — все проходит в московском корпусе МФТИ, недалеко от станции «Новокузнецкая» или на других площадках в пределах ТТК.

Лекции архитекторов об их работе

Архитектурная школа МАРШ — еще одно учебное заведение, устраивающее открытые лекции для всех желающих. Здешние лекторы — известные архитекторы, которые рассказывают о работе над проектами, материалах, исследованиях и устройстве городов. Полезно не только профессионалам, но и всем, кто хочет лучше понимать московские споры о сносах зданий, удачных и неудачных проектах новостроя и благоустройстве.

Обложка: Inliberty

Текст: Марина Аглиуллина