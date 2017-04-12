Идея была не только в том, чтобы рассказать факты о российской космонавтике. Наша цель — рассказать о легенде, о судьбах удивительных людей, причастных к первым полетам в космос. О том, как невозможное становится реальностью.

Можно было пойти простым путем, чтобы сделать выставку: собрать экспозицию из макетов и экспонатов из российских музеев. Но стало понятно, что если уж запускать такой большой уникальный проект, то надо показывать те объекты, которые никто и никогда раньше не видел. Команда собирала подлинные «документы» тех первых космических полетов: реально летавшие аппараты, технологические макеты кораблей, станций, луноходов, которые были самыми прорывными изобретениями того времени.

В переговоры было вовлечено большое количество российских предприятий космической отрасли. В конце концов, выставка собрана из экспонатов более чем 25 коллекций. С одной стороны, были крупные фантастически красивые объекты, которые было нереально сложно перевезти через границу. С другой — был перелопачен огромный массив архивных материалов. Организаторы встречались и с ныне живущими космонавтами первой плеяды, такими как Терешкова, Леонов, и с родственниками Королева, Гагарина, и с большим количеством других людей, причастных к первым полетам, про которых в России никто никогда не слышал.

Затея выставки была в том, чтобы поговорить о тех мечтателях, которые не думали о том, что полет в космос невозможен. Они просто полетели.

В какой-то момент удалось убедить организаторов в том, что выставка должна быть показана и в Москве, иначе большая часть объектов, про которые мы еще школьниками читали в учебниках, снова вернется на закрытые предприятия и их больше никто никогда не увидит. Было принято решение, что выставка должна состояться на ВДНХ. Все участники довольно сложного организационного процесса (ВДНХ, Политехнический музей, Science Museum и РОСИЗО) пытались договориться о том, насколько сильно изменится концепция выставки. Казалось, что делать выставку точно такой, как в Лондоне, было бы странно, учитывая уровень осведомленности российской аудитории об истории и героях отечественной космонавтики. Мы решили сместить акценты, подчеркнув фантастичность того, что было совершено нашими соотечественниками, мы рассказали о космосе как о мечте.

Кроме космических аппаратов, в выставку вошли и произведения искусства — именно они создавали ореол мечты, сбывшихся надежд и фантазий. Среди них были, например, работы авангардистов начала XX века, которые создавались тогда же, когда первые конструкторы и первые идеологи космических полетов (Королев, Глушков, Циолковский) мечтали о том, что сейчас уже кажется нормой, а тогда казалось абсолютно невозможным. Художественные произведения были представлены из коллекции Третьяковской галереи, Музея архитектуры имени Щусева, частных коллекций.

В разделе, посвященном пребыванию человека в космосе, мы разместили архитектурные акварели Галины Балашовой, которая в реальности занималась проектированием тех самых интерьеров, о которых мечтали люди в начале «космического» века. Искусство пронизывает всю выставку параллельной нитью — нитью мечты.