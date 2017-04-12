Гид The VillageСамые знаковые экспонаты виртуальной выставки «Космос: рождение новой эры»
Как начать знакомство с космическим проектом Политехнического музея, галереи Тейт и «Википедии вещей» Thngs
Выставка «Космос: рождение новой эры» — это важнейший международный проект о первых российских космических путешествиях. Выставка стала результатом масштабного исследования, которое продолжалось пять лет. Ученые и музейщики из России и Англии по крупицам собирали архивные документы и памятные вещи, принадлежащие пионерам космонавтики, чтобы раскрыть личные истории людей, которые участвовали в создании космической эры.
Инициаторы выставки — лондонский Science Museum и Наталья Сидлина, которая впоследствии стала организатором выставки с английской стороны, а теперь — куратором русской коллекции в галерее Тейт.
После того как выставка прошла в Лондоне и Москве, создан виртуальный каталог экспозиции. Платформой для него стала «Википедия вещей» Thngs — международный стартап родом из России.
The Village пообщался с создателями выставки и попросил отобрать семь знаковых вещей, с которых лучше начать знакомство с проектом.
Наталья Сергиевская
заместитель генерального директора по развитию Политехнического музея, куратор выставки
«Космос: рождение новой эры»
Идея была не только в том, чтобы рассказать факты о российской космонавтике. Наша цель — рассказать о легенде, о судьбах удивительных людей, причастных к первым полетам в космос. О том, как невозможное становится реальностью.
Можно было пойти простым путем, чтобы сделать выставку: собрать экспозицию из макетов и экспонатов из российских музеев. Но стало понятно, что если уж запускать такой большой уникальный проект, то надо показывать те объекты, которые никто и никогда раньше не видел. Команда собирала подлинные «документы» тех первых космических полетов: реально летавшие аппараты, технологические макеты кораблей, станций, луноходов, которые были самыми прорывными изобретениями того времени.
В переговоры было вовлечено большое количество российских предприятий космической отрасли. В конце концов, выставка собрана из экспонатов более чем 25 коллекций. С одной стороны, были крупные фантастически красивые объекты, которые было нереально сложно перевезти через границу. С другой — был перелопачен огромный массив архивных материалов. Организаторы встречались и с ныне живущими космонавтами первой плеяды, такими как Терешкова, Леонов, и с родственниками Королева, Гагарина, и с большим количеством других людей, причастных к первым полетам, про которых в России никто никогда не слышал.
Затея выставки была в том, чтобы поговорить о тех мечтателях, которые не думали о том, что полет в космос невозможен. Они просто полетели.
В какой-то момент удалось убедить организаторов в том, что выставка должна быть показана и в Москве, иначе большая часть объектов, про которые мы еще школьниками читали в учебниках, снова вернется на закрытые предприятия и их больше никто никогда не увидит. Было принято решение, что выставка должна состояться на ВДНХ. Все участники довольно сложного организационного процесса (ВДНХ, Политехнический музей, Science Museum и РОСИЗО) пытались договориться о том, насколько сильно изменится концепция выставки. Казалось, что делать выставку точно такой, как в Лондоне, было бы странно, учитывая уровень осведомленности российской аудитории об истории и героях отечественной космонавтики. Мы решили сместить акценты, подчеркнув фантастичность того, что было совершено нашими соотечественниками, мы рассказали о космосе как о мечте.
Кроме космических аппаратов, в выставку вошли и произведения искусства — именно они создавали ореол мечты, сбывшихся надежд и фантазий. Среди них были, например, работы авангардистов начала XX века, которые создавались тогда же, когда первые конструкторы и первые идеологи космических полетов (Королев, Глушков, Циолковский) мечтали о том, что сейчас уже кажется нормой, а тогда казалось абсолютно невозможным. Художественные произведения были представлены из коллекции Третьяковской галереи, Музея архитектуры имени Щусева, частных коллекций.
В разделе, посвященном пребыванию человека в космосе, мы разместили архитектурные акварели Галины Балашовой, которая в реальности занималась проектированием тех самых интерьеров, о которых мечтали люди в начале «космического» века. Искусство пронизывает всю выставку параллельной нитью — нитью мечты.
Дима Девинн
сооснователь и СЕО Thngs
Мы создаем «Википедию вещей». На Thngs можно находить интересные вещи, и вскоре их можно будет обсуждать, собирать в коллекции, а некоторые даже купить. Сейчас мы сфокусированы именно на работе с музейными коллекциями, их оцифровке и публикации онлайн-выставок. Это очень интересный формат, на Thngs выставки проходят вне привычного музейного пространства и не ограничены во времени — любой может получить доступ к экспонатам и их историям, где бы он или она ни находились. Это в своем роде возведение мостов между культурами: например, школьник из Токио или астронавт из Калифорнии имеет доступ к знаниям о советской космической программе, а также о мечтах и ценностях того времени через экран своего устройства. А еще это просто красиво.
ОРМ-65 ракетный двигатель
Дата: 1936
Разработчик: РНИИ-3 (ex ГДЛ)
Производитель: ОКБ-465 (now НПО ЭнергоМаш)
Дизайнер: Валентин Глушко
Страна происхождения: Ленинград, СССР
Жидкостный ракетный двигатель ОРМ-52 разработали в Газодинамической лаборатории под руководством Валентина Глушко. Он стал одним из самых мощных двигателей из ранней серии ОРМ. Он работал на смеси керосина и азотной кислоты и вырабатывал очень значительную мощность для своего времени — 300 кгс. Благодаря этому ОРМ-52 использовали в одной из первых экспериментальных жидкотопливных ракет — РЛА-2. В соответствии с проектом ракета должна была подняться вертикально вверх, достичь высоты четырех километров, а затем выпустить парашют с метеорологическими инструментами, установленными в верхней части. На волне успеха двигателя ОРМ-52 разработали еще несколько мощных жидкостных двигателей после ряда попыток: от ОРТ-53 до ОРМ-70, которые могли производить до 600 кгс мощности.
Сосиски «Малютки», космическая еда
Дата: 1985
Производитель: ВНИИКОП (Institute of Canning and Vegetable-Drying Industry)
Страна происхожДения: СССР
Вес: 100 г
Материалы: сталь
«Спутник-3» создали в ОКБ-1 (сейчас РКК «Энергия»). Он стал фактически первым спутником, действительно подготовленным для научной работы. «Спутник-1» делали ради самого факта запуска объекта в космос, а «Спутник-2» проектировался впопыхах — к годовщине Октябрьской революции. «Спутник-3» же был значительно крупнее и содержал большое число всевозможных измерительных приборов. На нем были установлены магнитофон для записи телеметрии, экспериментальные солнечные батареи и работающий от них радиомаяк, а также датчики для регистрации космических лучей, уровня радиации, анализа солнечного излучения и другие.
Запуск «Спутника-3» состоялся 15 мая 1958 года с помощью доработанной ракеты-носителя Р-7: для вывода полезного груза массой 1 327 кг понадобилось создание дополнительного ракетного блока. Аппарат успешно вышел на вытянутую эллиптическую орбиту и оставался на ней до 6 апреля 1960 года. По результатам запуска «Спутника-3» создано целое семейство аналогичных аппаратов.
«Спутник-3»
Дата: 1958
Разработчик: ОКБ-1 (сейчас РКК «Энергия»)
Производитель: ОЭФНП и ДА
Страна происхожДения: Королев, СССР
Масштаб: 1:10
«Спутник-3» создали в ОКБ-1 (сейчас РКК «Энергия»). Он стал фактически первым спутником, действительно подготовленным для научной работы. «Спутник-1» делали ради самого факта запуска объекта в космос, а «Спутник-2» проектировался впопыхах — к годовщине Октябрьской революции. «Спутник-3» же был значительно крупнее и содержал большое число всевозможных измерительных приборов. На нем были установлены магнитофон для записи телеметрии, экспериментальные солнечные батареи и работающий от них радиомаяк, а также датчики для регистрации космических лучей, уровня радиации, анализа солнечного излучения и другие.
Запуск «Спутника-3» состоялся 15 мая 1958 года с помощью доработанной ракеты-носителя Р-7: для вывода полезного груза массой 1327 кг понадобилось создание дополнительного ракетного блока. Аппарат успешно вышел на вытянутую эллиптическую орбиту и оставался на ней до 6 апреля 1960 года. По результатам запуска «Спутника-3» создано целое семейство аналогичных аппаратов.
Космический костюм для собак, скафандр
Дата: 1950
Разработчик: Завод «Звезда» (now НПП «Звезда»)
Производитель: Завод «Звезда» (now НПП «Звезда»)
Страна происхожДения: Томилино, СССР
Размеры: 400 × 20 × 210 мм
Вес: 105 г
Материалы: ткань цвета: камуфляжный, зеленый
Спускаемый аппарат космического корабля «Восход-1»
Дата: 1964
Разработчик: ОКБ-1 (now РКК «Энергия»)
Производитель: ОКБ-1 (now РКК «Энергия»)
Страна происхожДения: Королев, СССР
Кресла для трех членов экипажа с трудом вошли в «Восход». Пришлось пожертвовать комфортом — космонавтам приходилось изворачиваться, чтобы увидеть панель управления. Кроме того, средства эвакуации также не поместились, и космонавты не покидали борт на протяжении всей миссии. Возвратная ракета замедляла скорость корабля, опускавшегося на Землю.
Скафандр «Кречет»
Дата: 1969
Производитель: Завод «Звезда» (now НПП «Звезда»)
Страна происхождения: Томилино, СССР
Размеры: 0.6 × 0,85 × 2 м
Вес: 85 кг
Материалы: прорезиненная ткань, синтетическая ткань, сталь
Цвета: белый
«Кречет» разрабатывался на научно-производственном предприятии «Звезда» им. Г. И. Северина в рамках советской «лунной программы». Поскольку она сильно отличалась от американского аналога, к скафандру предъявлялись совершенно другие требования, что в итоге позволило разработчикам установить несколько технологических рекордов. Так, «Кречет» мог обеспечить автономную работу космонавта на Луне в течение 10 часов, что достаточно для пятикилометрового пешего перехода.
В скафандре были предусмотрены две независимые системы кондиционирования: одна обеспечивала равномерную циркуляцию и регенерацию атмосферы, а другая (КВО, представленная здесь) — отвод тепла. Для этого под «Кречет» надевался специальный комбинезон, в который было вшито в общей сложности около 100 метров трубок, по которым текла вода. Таким образом, можно было отводить около 400 Вт тепла. Но за все приходится платить: масса костюма, заполненного водой, составляла больше трех килограммов, а скафандр «Кречет» и вовсе не был предназначен для надевания — он был так велик и тяжел, что в него нужно было «входить» через люк в спине. «Кречет» ни разу не использовался по прямому назначению из-за отмены «лунной программы». Однако большая часть его систем, в том числе и КВО, нашла применение при разработке скафандров серии «Орлан», которые до сих пор применяются для работы в открытом космосе.
Борщ в тубе, космическая еда от Одесского экспериментального консервного завода
Дата: 1970
Производитель: Одесский экспериментальный консервный завод
Страна происхожДения: Одесса, СССР
Вес: 165 г
Луна-16, масштабная модель
Дата: 1972
Разработчик: НПО им. Лавочкина
Производитель: ОЭФНП и ДА
Страна происхожДения: Москва, СССР
Масштаб: 1:3
Размеры: 1.3 × 1,25 × 1,85 м
Вес: 40 кг
Материалы: алюминий, сталь, пластик
Цвета: кремовый
Станцию разработали в конструкторском бюро Химкинского машиностроительного завода имени С. А. Лавочкина c целью доставить на Землю образец лунного грунта. Для этого «Луна-16», помимо посадочной платформы, была оснащена возвратной ракетой и возвращаемым аппаратом. Запуск состоялся 12 сентября 1970 года, а 20 сентября станция мягко прилунилась. Из-за ограничений по массе возвращаемого аппарата точка посадки выбиралась так, чтобы начальная траектория ракеты на пути к Земле была как можно ближе к вертикали по отношению к поверхности Луны, что резко упрощало маневрирование и коррекцию траектории. В итоге станция совершила посадку практически на экваторе, в Море Изобилия, поставив рекорд максимальной массы, доставленной на Луну. После забора грунта успешно стартовала возвратная ракета.
1973 АПАС (Андрогинно-периферийный агрегат стыковки), часть космического корабля
Дата: 1973
Производитель: РКК «Энергия»
Страна происхожДения: Москва, СССР
Размеры: 2,06 × 2,06 × 1,52 м
Вес: 410 кг
Материалы: алюминий, сталь, стекловолокно
Ключевой механизм, который используется и сейчас для стыковки космических аппаратов в космосе — например, для пристыковки дополнительных модулей к космической станции. Разработан в конструкторском бюро «Энергия» в начале 1970-х годов. Агрегаты стыковки подразделяются на два основных класса: активно-пассивные и универсальные. В первом случае агрегаты на двух стыкующихся кораблях несимметричны, чаще всего один имеет форму штыря, другой — конуса. Такая система более точна в наведении, но не универсальна: два космических аппарата с одинаковыми (штырь-штырь или конус-конус) агрегатами состыковаться не могут. Для устранения этого недостатка разработали андрогинный агрегат: один АПАС всегда мог пристыковаться к другому, независимо от того, пассивный он или активный. Впервые АПАС-75 был применен в июле 1975 года во время экспериментального полета «Союз» — «Аполлон». При помощи системы АПАС корабли дважды успешно провели стыковку и в общей сложности находились в состыкованном состоянии почти 47 часов. Позднее появились более совершенные модификации — АПАС-89 и АПАС-95, последняя используется и в настоящее время. На Международной космической станции также используется аналогичная система Единый механизм пристыковки, благодаря которой со станцией стыкуются корабли H-II Transfer Vehicle, Cygnus и Dragon SpaceX.
Фотографии: Polytechnic Museum/Thngs
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