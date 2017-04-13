Гид The VillageПрограмма «Моя улица»: Стрит-артисты рассказывают о выставке «Рабица +7»
Современные уличные художники рассказывают, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы
14 апреля в главном техно-клубе города открывается выставка «Рабица +7»: художники, работавшие над оформлением несостоявшегося фестиваля Outline, переосмыслят пространство с помощью объектов уличного искусства.
Над проектом совместно работали семь московских стрит-арт-групп, куратором стал графический дизайнер и уличный художник-монументалист Артем Стефанов. Участники создали инсталляции и граффити специально для выставки, учитывая планировку комнат, их функции и эстетику «Рабицы».
Клуб будет работать в режиме галереи до 21 апреля, и экспозиция будет доступна с 3 часов дня до 9 вечера в будни. После закрытия выставки многие объекты станут полноценной частью клубного пространства.
The Village пообщался с участниками проекта «Рабица +7», чтобы узнать, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы.
Текст
Настя Макоста
Артем Стефанов, куратор выставки, художник
Сам формат «Рабицы» очень похож на уличный. Это не привычный выставочный «белый куб», в который художник помещает свою работу и она становится центром внимания — здесь есть важный для стрит-арта момент случайного зрителя. В клубе приходится работать с установленной данностью, с уже созданной спецификой помещения, освещением, текстурами. Именно в таких условиях и работают уличные художники.
Мы как-то разговорились об этом с Федей Миллером, арт-директором и оформителем «Рабицы», и поняли, что можно испытать выставочный потенциал пространства клуба. Так и родилась идея.
В выставке приняли участие почти все люди, которые представляют собой центр московской стрит-арт-тусовки, в мире этого жанра они уже известные персонажи. А еще это мои близкие друзья, в которых я уверен: доверяю их вкусу, знаю, что они впишутся. Я начал заниматься этим проектом два с половиной месяца назад. Собрал ребят, мы обсудили наше общее видение. За месяц уже вместе начали готовиться и монтировать работы.
Я тоже сделал инсталляцию — построил стену из гипсовых гномов. Гном — персонаж из моего старого проекта. Эта стена будет визуально похожа на сетку той самой рабицы. Я отлил 130 штук таких гномов, 25 из них получились сильно покоцанными. Но я решил их оставить — думаю, в этом есть философия.
Acid Bask
Я работаю в Британке IT-специалистом. Искусство — это для души, я не проявляю вообще никакой выставочной активности. Я не активный в этом плане, мне зачастую кажется это бессмысленным. В этом проекте согласился принять участие, потому что знаю давно Артема, доверяю ему. И потому что пространство здесь интересное, есть возможность сделать что-то новое.
Я решил работать с новым для себя материалом — это банальный профнастил. Его в Москве достаточно много. Идея заключается в том, чтобы обыграть вот эту волну и сделать 10-метровую змею, ползущую по пространству над потолком. Со светом, который будет установлен, будет мощный эффект.
Kio & Benr
Алексей KIO
Cамый запоминающийся совместный проект с Ваней Benr’ом прошел в центре «Марс», это был новый, необычный для нас формат — работа с VR, интерактивом и мэппингом. Собственно, сейчас в «Рабице» мы продолжим это диджитал-направление.
Иван BENR
В отличие от ребят, мы на монтаже практически не появлялись, у нас меньше ручного труда. Это специфика нашего проекта, в котором основная масса работы связана с моушн-дизайном, и нам нужен только компьютер. Но мы все равно постоянно заходили проведать ребят, потому что все художники тут — уважаемые мной люди, а «Рабица +7» — это союз единомышленников.
Ivan Ninety
Часть моей инсталляции будет состоять из деталей, которые я тут около «Рабицы» и подобрал. По «Авиатору» ходил, нашел деревяшки какие-то, железки. Из найденного собрал коллажи, использовал еще акрил, аэрозоль, всякие фотографии. Еще сделал объект и сейчас рисую персонажа, то есть будет композиция — пять коллажей, плюс объект, плюс персонаж.
Вова Nootk
Участников лишь номинально можно назвать уличными, потому что на улице они все реже и реже работают, а зачастую вообще ничего не делают. Все ведет к тому, что мы перестанем заниматься стрит-артом, если говорить о Москве. Я не вижу перспектив делать работы в городе. Граффити, например, очень быстро уничтожаются. Теггинг, конечно, у нас лучше приживается, это молниеносная, быстрая акция. А если ты тратишь на рисунок большое количество времени, хочется, чтобы его увидели больше людей.
«Арма» часто приглашает художников, чтобы они поработали с пространством. «Рабица» тоже изначально располагала к тому, что здесь будут проходить не только вечеринки, но и выставки. Мне как раз таки и нравится этот тонкий момент уличного интерьера: обшарпанные стены «Рабицы» похожи на подворотню, все сделано стихийно. И те художники, которых позвали в проект, на самом деле мало работают в открытом городе. А здесь они почувствуют себя на улице своей мечты.
Vitae Viazi
СТАС
Чаще всего наши работы — это какой-то нарратив, история, персонажи. Но мы пришли к выводу, что не хотим ничего говорить о смысловой составляющей. Типа вот этот смысл верный, а все остальные, которые могут быть, — нет. Получается, что мы сразу поставим точку и зритель ничего, кроме этого, не увидит.
НАСТЯ
Ключевым инструментом в нашей работе является свет, потому что он заставляет картину двигаться и играть так, как нужно. Мы используем всего два цвета краски и ламп — синий и красный, свет будет по очереди мигать, и получится такая гифка, только на стене нарисованная.
СТАС
Мы делали большую стенку для Outline в этом же формате. В тот момент казалось, что это лучшее из того, что мы могли создать. Нас просто трясло. Но фестиваль не состоялся. И никто, к сожалению, наше творение так и не увидел. Для «Рабицы» мы придумали другой рисунок, но техника будет та же.
Aber
Я начал интересоваться культурой граффити примерно в 2000 году, в 2010-х фокус моих интересов сместился. Но время от времени я принимаю участие в групповых проектах, которые мне интересны. Этот, например, в необычном месте с большим пластическим потенциалом.
Для выставки я создам инсталляцию, которая будет паразитировать над интерьером, будет пожирать плоскости и подчинять их своему хаосу. В основу инсталляции ляжет спонтанность и визуальный глитч как результат оцифровки реальности и попытки осознать границы миров. Непосредственно рисование и финальный монтаж будут сделаны в ночь перед открытием выставки.
Фотографии: Валерий Белобеев/«Рабица +7»
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