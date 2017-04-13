Сам формат «Рабицы» очень похож на уличный. Это не привычный выставочный «белый куб», в который художник помещает свою работу и она становится центром внимания — здесь есть важный для стрит-арта момент случайного зрителя. В клубе приходится работать с установленной данностью, с уже созданной спецификой помещения, освещением, текстурами. Именно в таких условиях и работают уличные художники.

Мы как-то разговорились об этом с Федей Миллером, арт-директором и оформителем «Рабицы», и поняли, что можно испытать выставочный потенциал пространства клуба. Так и родилась идея.

В выставке приняли участие почти все люди, которые представляют собой центр московской стрит-арт-тусовки, в мире этого жанра они уже известные персонажи. А еще это мои близкие друзья, в которых я уверен: доверяю их вкусу, знаю, что они впишутся. Я начал заниматься этим проектом два с половиной месяца назад. Собрал ребят, мы обсудили наше общее видение. За месяц уже вместе начали готовиться и монтировать работы.

Я тоже сделал инсталляцию — построил стену из гипсовых гномов. Гном — персонаж из моего старого проекта. Эта стена будет визуально похожа на сетку той самой рабицы. Я отлил 130 штук таких гномов, 25 из них получились сильно покоцанными. Но я решил их оставить — думаю, в этом есть философия.