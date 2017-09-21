В прокат выходит отечественная драма «Заложники», основанная на реальных событиях: в ноябре 1983 года группа из семи молодых грузинских ребят попыталась угнать самолет «Аэрофлота» для бегства из Грузии в Турцию. Фильм получил отличную международную критику и был впервые показан на Берлинале в феврале этого года — подробнее о нем можно будет прочитать в нашей постоянной рубрике «Фильмы недели». К выходу «Заложников» в российский прокат Алиса Таёжная вспомнила другие серьезные и важные фильмы о жизни в Советском Союзе, снятые уже после его распада. За кадром остались легкие ностальгические и военно-исторические фильмы, а также многосерийные фильмы и телесериалы — это все же другая, более широкая тема.

«Милый Ханс, дорогой Петр»

Режиссер: Александр Миндадзе

CCCР и Германия накануне войны — от союзников к врагам

Инженер Ханс с коллегами из Германии приезжает в СССР по совместной программе: немцы должны помочь Советам создать высокоточную оптику для прицелов и биноклей. Войной дышит все, но стороны еще не определились, и пока Германия сотрудничает с СССР. После несчастного случая на фабрике, вызванного срывом Ханса, невольный свидетель, советский рабочий Петр, становится его случайным соучастником. Расследование инцидента может привести к жесткой расправе — как по немецким, так и по советским правилам, и двое главных героев живут затаившись, разделяя общую тайну. Историческая драма Александра Миндадзе наполовину на немецком языке находит родственные черты обоих тоталитарных режимов и пытается разглядеть человеческое на запретных страницах советской истории.

Смотреть также: «Последний поезд», реж. Алексей Герман-младший, «Время собирать камни», реж. Алексей Карелин

«Райские птицы»

РЕЖИССЕР: Роман Балаян

Молодой писатель попадает в опалу

Во времена позднего застоя массовые репрессии уже позади, но быть собой и общаться откровенно все еще опасно для жизни и карьеры. Молодой автор из Киева Сергей слушает запрещенную радиостанцию и печатает на машинке рукопись. Он находит утешение и поддержку у необычной пары — Николая и Катеньки. Николай отсидел по политической статье, но сохранил ясность ума, стержень и ироничное отношение к реальности: он вдохновляющий оратор и настоящий фантазер. Катенька, намного моложе его, постепенно проникается мечтами Сергея. Пока на дворе 1981 год, все трое планируют перебраться за границу и обрести там настоящую свободу. Режиссер Роман Балаян смотрит на советскую систему, где только любовь является хоть немного безопасным укрытием от государства, а любой выбор в замкнутом пространстве рано или поздно окажется ошибочным.

смотреть также: «Русский регтайм», реж. Сергей Урсуляк, «Кино про Алексеева», реж. Михаил Сегал, «Конец прекрасной эпохи», реж. Станислав Говорухин

«В субботу»

РЕЖИССЕР: Александр Миндадзе

Один день в Чернобыле сразу после катастрофы

Чернобыльская катастрофа случилась в пятницу, но открытая информация о случившемся не поступала к жителям Чернобыля еще два дня, а правда об истинной угрозе и виновники открылись гораздо позже. Основываясь на воспоминаниях очевидцев, Миндадзе снимает драму о вынужденном «дне тишины», когда руководство АЭС отказывалось признавать масштабы аварии, а все жители вокруг Припяти пребывали в неведении. Главный герой Валера совершенно случайно становится свидетелем пожара на АЭС, но не знает, рассказывать ли подробности своим близким или не сеять паники, как ему советует руководство. От него зависят здоровье девушки и друзей, но покинуть Чернобыль всю субботу он не может. Портрет маленького человека на фоне несоизмеримой катастрофы и тысячи обреченных людей, веселящихся в весенний выходной, — в одном из лучших российских фильмов о советском времени и страхах в авторитарном обществе.

Смотреть также: «72 метра», реж. Владимир Хотиненко, «Мама», реж. Денис Евстигнеев

«Утомленные солнцем»

РЕЖИССЕР: Никита Михалков

Пир во время чумы на даче любимца Сталина

Летом 1936 года комдив Котов отдыхает за городом с любимой женой, дочкой и оравой шумных родственников и друзей. Краски сгущаются, и сталинский террор добирается до человека, считавшегося неприкасаемым. К Котову с внезапным визитом приезжает друг детства жены Маруси — веселый и легкий Митя, который, как оказалось, работает на НКВД. Митя угрожает Котову арестом и во время пребывания на даче признается, почему на самом деле приехал сюда, как провел последние 20 лет своей жизни и на что теперь надеется. Кругом будут шутки, танцы, классическая песня про утомленную солнцем, розыгрыши и летняя жара. «Утомленные солнцем» и сейчас огромный, трудный и пронзительный фильм, где неведение обывателей — от родственников до маленькой дочки — только подчеркивает ужас и будничность репрессий 30-х: любовный треугольник в те времена и не мог закончиться иначе.

«Космос как предчувствие»

РЕЖИССЕР: Алексей Учитель

Встреча обычного советского гражданина с очень необычным

В мир обывателя хрущевской оттепели приходит неожиданный человек — почти супергерой, спортсмен, изучающий иностранные языки. Место действия — север России, недалеко от норвежской границы. Самый обычный повар Коньков (Евгений Миронов) крутит роман с официанткой и увлеченно слушает сводки о советских планах на покорение космоса. На дворе конец 50-х, но первый человек в космос еще не улетел. Появившийся из ниоткуда загадочный Герман (Евгений Цыганов) рассказывает, что его вместе с другими соискателями отбирают для полета в космос — и он тренируется денно и нощно, чтобы не упасть в грязь лицом. «Космос как предчувствие» — кино об эпохе, которая одновременно вдохновляла и ограничивала: путешествуя на орбиту, ты не мог выбраться из ограничений собственной страны. Коньков между космонавтом и беглецом — собирательный портрет выжидающего жителя СССР в предвкушении новых побед и долгой счастливой жизни, которую, вопреки обещаниям, удалось прожить немногим.

смотреть также: «Восток — Запад», реж. Режис Варнье

«Хрусталев, машину!»

РЕЖИССЕР: Алексей Герман-старший

Последний месяц жизни Сталина в судьбе медицинского генерала

Сталину осталось жить совсем недолго, но по следу генерала медслужбы Клёнского пустили слежку. Это последние круги от масштабного «дела врачей», зачищающего приближенных вокруг вождя. Главный герой, пьющий от беспрестанной тревоги, то встречает своего двойника, то принимает в гостях подозрительного иностранца, ожидая провокации. Его попытка скрыться не удается, и Клёнский оказывается в тюрьме, где пощады ему не будет. Один месяц жизни между побегом и тюрьмой показан Германом в черно-белом, изматывающем фильме, который все же обязательно посмотреть: некоторые кошмары прошлого лучше знать в лицо. Сам Герман-старший ссылался на Гоголя и Беккета, снимая «трагикомедию про нашу жизнь», где попасть в жернова истории может каждый, когда ход событий набирает невероятные и бессмысленные обороты.

«Вор»

РЕЖИССЕР: Павел Чухрай

Безотцовщина как главная беда послевоенного поколения

Катя рожает сына в конце войны практически в поле и мыкается по городам в бедности. Шесть лет спустя она с маленьким Саней в поезде знакомится с видным офицером-танкистом Толяном. Практически сразу все трое начинают жить вместе, пока не выясняется, что Толян — никакой не офицер, а самозванец и профессиональный вор, для которого военная форма, женщина и ребенок — отличное прикрытие. Маленький Саня, живущий с мечтой об отце в солдатской шинели, погибшем на войне, все равно привязывается к Толяну — взрослый становится его ролевой моделью и примером для подражания, а позже — наставником в воровском деле. «Вор» рассказывает об украденном детстве и пропавших иллюзиях, о наследственности насилия и о том, как миллионы детей остались без близких людей, которые бы не дали им пропасть.

Смотреть также: «Подарок Сталину», реж. Рустем Абдрашев

«Груз 200»

РЕЖИССЕР: Алексей Балабанов

Вымышленный кошмар, который вполне мог случиться на самом деле

Самый страшный и физически трудный фильм Балабанова о времени накануне перестройки. Провинциальный город, где живут бывшие преступники, равнодушные, маргиналы, оборотень в погонах, секретарь КПСС с симпатичной молодой дочкой. Вокруг них — плохие советские песни, записи выступлений членов политбюро и эхо войны в Афганистане. Груз 200 из названия без предупреждения падает прямо на зрителя и придавливает до тошноты: все, что мы хотели знать о страхе и ненависти в позднем Союзе, но боялись спросить, — в вымысле Балабанова с десятком изнуряющих психику сцен. «Груз 200» называли чернухой при выходе, не сразу признали на фестивалях, но, судя по всему, канонизируют: сейчас, через четыре года после смерти Балабанова, он кажется не только самым беспощадным, но и самым сильным фильмом очень большого режиссера.

«Чекист»

РЕЖИССЕР: Александр Рогожкин

Пытки и казни Гражданской войны в портрете главы ЧК

После Октябрьской революции на пути к провозглашению Советского Союза силовые отряды чекистов зачищают население от всех, переметнувшихся на сторону — белых, сочувствующих, меньшинств всех видов и людей с сомнительными корнями. Будни чекиста — это сотни убитых и быстрое избавление от тел: моментальное исполнение приговора делает зачистки чисто механическими. Изображает руководство над ситуацией, которая давно вышла из-под контроля, Андрей Срубов — глава чрезвычайного комитета, человек с образованием и, как он считает, принципами, в отличие от окружающих его мясников. Постперестроечный фильм Рогожкина о преступлении и покаянии смотрит в глаза статистике красного террора и называет вещи своими именами — если и существует фильм о машине убийства на грани нервного срыва, то это он.

«Многоточие»

РЕЖИССЕР: Андрей Эшпай

Женская судьба под давлением сталинских репрессий

Когда-то Кира была влюблена в совершенно другого мужчину, художника, но арестованный по обвинению в 1937-м он просит свою избранницу считать себя отныне свободной. В 1961 году это уже Кира Георгиевна — скульптор с громким именем, которая, однако, лепит в основном Ленина и спортсменов. Она давно вышла замуж и счастлива в браке, когда на встречу к ней приезжает освободившийся после тюрьмы бывший муж. Главная героиня, пережив войну и эвакуацию, вспоминает прошлую любовь и думает о правильности выбора в присутствии сразу двоих по-разному любимых мужчин. Камерная мелодрама Андрея Эшпая работает не с реконструкцией 30-х или 60-х, а с историей любви целого поколения, в которую вмешались идеология и политика.

Смотреть также: «Тоталитарный роман», реж. Вячеслав Сорокин

«Ближний круг»

РЕЖИССЕР: Андрей Кончаловский

Киномеханик Сталина не видит зла

Чудо нового российского кино, спродюсированное в том числе Италией и Штатами, где Александр Збруев играет Сталина, а Боб Хоскинс — Берию. При всей спутанности международного ансамбля фильм «Ближний круг» — страшный и щемящий. Он рассказывает биографию личного киномеханика Сталина, Ивана Саньшина: как известно, вождь обожал фильмы и лично отсматривал почти все, что выходило на экраны страны. Иван работает у Сталина последние 15 лет его жизни: на его лояльность не влияют ни репрессированные родственники подруги Кати, ни роман собственной жены с Берией, ни все ужасы, происходящие в непосредственной близости от него. Фильм об опасной работе, от которой нельзя отказаться: не только о сталинском времени, но и косвенно о роли кино в укреплении культа личности.

Смотреть также: «Водитель для Веры», реж. Павел Чухрай

«Прорва»

РЕЖИССЕР: Иван Дыховичный

Компромиссы интеллигенции 30-х, которые привели к катастрофе

Важный фильм-прощание с советским прошлым — несколько главных героев из среды интеллигентов живут в 30-е годы: эпоху расстрелов, парадов, показательных судебных процессов и душной культурной жизни. Высокопоставленный чиновник насилует доверившихся ему женщин, бывшие дворянки пытаются выжить, выходя замуж за энкавэдэшников, писатели пишут книги, за которые их, скорее всего, распнут, а адвокаты защищают падших женщин, которые выглядят самыми человечными среди всех. Все происходящее должно, вероятно, отобразиться в романе «Прорва», который пишет один из героев, но ему не судьба выйти в печать, а писателю — не судьба прославиться. Ироничный фильм Дыховичного — о наивной самонадеянности, которая сопровождает начало тоталитаризма, и о бездне насилия и отчаяния, куда свалилась наша страна в 30-е годы.

Смотреть также: «Серп и молот», реж. Сергей Ливнев

«Бумажный солдат»

РЕЖИССЕР: Алексей Герман-младший

Драма человека, отправившего Гагарина в космос

На Байконур трудно попасть, еще труднее с него выбраться, особенно когда на кону первенство СССР в космосе. Врач Даниил Покровский отвечает за здоровье молодых летчиков, которых переподготавливают на космонавтов. Он, как и все, мечтает о городах на Марсе, огромных космических кораблях, которые взлетят и его силами, и о моменте, когда выдохнет с облегчением после ответственной миссии. На Байконуре все повязаны друг с другом, а главный герой вынужден выбирать между женой и новым увлечением, а на самом деле между своей верой в чудесное и десятками доказательств того, что на этой войне он просто бумажный солдат из бесчисленной армии. Никакой ностальгии и игры в ретро, а очень критичный взгляд на невозможность выжить в стране-победителе космической гонки.

Смотреть также: «Долгое прощание», реж. Сергей Урсуляк

«Роль»

РЕЖИССЕР: Константин Лопушанский

Фантасмагория о 20-х годах и хрупких границах реальности и вымысла

Серебряный век, красные и белые командиры, Гражданская война и метод Станиславского — фильм Константина Лопушанского о магии перевоплощения захватывает пласты советской истории и создает невероятный вымысел, ценный сам по себе. Актер из провинции Николай Евлахов путешествует по Сибири с белогвардейцами в страхе за свою жизнь: Гражданская война еще не закончилась, и сил по обе стороны баррикад пока, кажется, поровну. Во время захвата поезда красный отряд приказывает расстрелять всех белых, пока командир Плотников не встречает Евлахова и не видит в нем человека, похожего на него как две капли воды. Во время внезапного штурма красный командир убит, и у Евлахова есть уникальная возможность — воссоздать образ Плотникова, перевоплотиться в уважаемого героя. Лопушанский рассуждает об истории и вымысле, подмене личности и природе актерской работы через образ потрясающего Максима Суханова — человека-глыбу, до обидного мало играющего в кино.

Смотреть также: «Чудо», реж. Александр Прошкин

«Анкор, еще анкор!»

РЕЖИССЕР: Петр Тодоровский

Послевоенное общество на примере жизни одного гарнизона

Поселение пограничников после окончания войны — герметичное сообщество, далекое от больших городов. В замкнутом мире иерархии, сплетен и армейских правил живут мужчины и женщины, которые влюбляются друг в друга. Молодой лейтенант не может скрыть своих истинных чувств по отношению к медсестре, а она, в свою очередь, живет с женатым полковником в качестве любовницы. Служба в СССР — долг по распределению, и выбраться из гарнизона можно только со скандалом и порушенной военной карьерой. «Анкор, еще анкор!» работает как аллегория уставшего от войны советского большинства: война еще ощущается в воздухе, но всем хочется свободы, любви или хотя бы удовольствия. Выбраться из капкана невозможно: главные герои обречены видеть и терпеть друг друга многие годы, а власть неминуемо вмешивается во все личные отношения.

«Петя по дороге в Царствие Небесное»

РЕЖИССЕР: Николай Досталь

Абсурдный фильм о сумасшедшем, вообразившем себя героем

Петя живет в Мурманской области в год смерти Сталина — главный герой фильма как будто бы ожил из дилогии Досталя о Коле — перекати поле. Он неуклюж и имеет репутацию местного дурачка, доброго и безобидного. Петя живет в счастливой иллюзии: якобы работает сотрудником ГАИ и помогает местным — проверяет документы в официальной форме, помогает при затруднении движения и даже сажает пассажиров на транспорт. Коллеги смеются над Петей, а начальник даже дарит ему деревянный пистолет. После смерти Сталина Петя вешает на дом траурную ленточку и решается на поимку сбежавших заключенных: ведь он не может остаться в стороне, когда родной город в опасности. «Петя» — фантасмагория о комплексе героя и маленьком человеке, не понимающем мир вокруг, в окружении десятков опытных взрослых. Смешной и грустный фильм о том, как устроен милитаризм и почему молодые и невинные становятся пушечным мясом.

«Барак»

РЕЖИССЕР: Валерий Огородников

Все советские люди в одном коммунальном жилье

Послевоенные бараки были временным жильем, но многих приютили на годы. В 1953 году в барак приезжает блокадница Ольга, молодая и красивая жительница Ленинграда. Она окружена самыми разными людьми, которых крыша временного дома объединила помимо их желания: в соседях Ольги есть силовики и люди с лагерным прошлым, прохиндеи и сосланная интеллигенция, нацмены, счастливые семьи и вечно любопытные дети. «Барак», формально посвященный поколению родителей Огородникова, простирается шире конкретного времени и образа жизни. Это фильм о том, как складывалась послевоенная общность столичных и провинциалов, как перетрясло всех советских людей после войны и репрессий и как заново через вынужденные соседские связи складывался новый общественный порядок.

Смотреть также: «Искупление», реж. Александр Прошкин

Фотографии: обложка – Ленфильм, 1 – Киностудия «Мосфильм», 2 – ВГТРК