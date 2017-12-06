2017 год оказался богатым на хиты: еще весной страну захватил украинский вирус под кодовым названием «Тает лед», а новый год приближается под припев «Розового вина», вибрирующий голосом Федука из каждой второй колонки. The Village решил упорядочить самые вездесущие песни 2017 года — вспомнить их главные строчки, основные места распространения и приблизительно измерить масштаб охвата.

Элджей & Федук — «Розовое вино»

Запомнился по словам: «Здесь так красиво, я перестаю дышать»

Где можно услышать: решительно везде — от придорожного кафе до ГУМа

Счетчик просмотров: 11 миллионов за полмесяца

Элджей и Федук удачно «переобулись» с пацанского и околофутбольного рэпа соответственно, добавили продиктованную духом времени прямую бочку и щепотку автотюна — и записали главный русскоязычный хит года. После выхода долгожданного клипа авторы разругались в стиле братьев Галлахер, буквально не разобравшись с порядком имен в названии трека. Изначально клип удалили по требованию стороны Элджея, но позже артист «оценил ситуацию трезво и решил не губить Федуку карьеру».

Pharaoh — «Дико, например»

Запомнился по словам: «Все это дико, например»

Где можно услышать: в нелепой пародии Ивана Урганта (или любого видеоблогера)

Счетчик просмотров: 27 миллионов за полгода

Глеб Голубин уже давно не подросток из клауд-рэп-пабликов «ВКонтакте» и герой мемов про «скр-скр-скр», а полноценная рок-звезда, появляющаяся в инстаграме Шнурова и на обложках глянцевых журналов. Успеху последнего громкого хита, подвинувшего прошлогодний «5 минут назад», способствовал не только костюмный клип (на котором неудачно пытались паразитировать не только видеоблогеры, но даже Иван Ургант), но и лингвистические приемы Сергея «Паука Троицкого», незаслуженно оставшегося в тени хита.

Ольга Бузова — «Мало половин»

Запомнился по словам: «Мало половин, мало, мало половин. Я открываю мир других мужчин!»

Где можно услышать: в парикмахерской

Счетчик просмотров: 19 миллионов

«Вместе с этим треком я открываю мир, новый мир, без обид, слез и разочарований [эмодзи сложенных ладоней]», — писала Бузова во «ВКонтакте». На удивление, в главном брейкап-хите телеведущей и королевы русского инстаграма нашлось место эмансипации — а целевая аудитория предсказуемо ответила в комментариях слатшеймингом, но прислушалась.

LOBODA — «Случайная»

Запомнился по словам: «Я так ждала тебя, узнала по шагам. А я твоя-твоя случайная»

Где можно услышать: в продуктовом и на вечеринках Untitled

Счетчик просмотров: 42 миллиона

В описании к клипу на главный хит Светланы Лободы, дизайнера собственной марки с «F*ck' n' macho» и заслуженной артистки Украины, дерзко цитируется Кортасар: «Случайная встреча — самая неслучайная вещь на свете». Большего про текст бывшей солистки группы «ВИА Гра» и не скажешь, что, конечно, не мешает песне стать народным хитом.

Face — «Бургер»

Запомнился по словам: «Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге, она жрет мой ***, как будто это бургер»

Где можно услышать: в комнате младшего брата

Счетчик просмотров: 13 миллионов

Кажется, Иван Дремин никогда не ошибается: практически каждый его трек бьет в цель, пробуждая в слушателе самые разные эмоции — от ненависти до искреннего восхищения. В любом случае придраться не получится: Face держит непробиваемый щит постиронии, поэтому единственный выигрышный вариант — подпевать и активно кивать на фразе «Я лучший рэпер за последнюю тысячу лет».

«Мальбэк» Ft. Сюзанна — «Гипнозы»

Запоминается по словам: «Дай мне собраться с мыслями, я не могу. Ритмы пульсаций, я для тебя в цвету»

Где можно услышать: в такси по пути из клуба

Счетчик просмотров: 3 миллиона за два месяца

Треку сладкоголосого R&B-дуэта при участии певицы Сюзанны не помешало выстрелить даже совершенно ненужное вступление в клипе (там Сюзанна, не отрывая взгляда от камеры, противопоставляет себя «обычным людям»). Впрочем, в радиоверсии его нет, да и «Мальбэк» набирает популярность во-многом благодаря такой интимной искренности — группа не стесняется даже строчек вроде «Ты пахнешь словно „мальбэк“, ты мой первый снег». Также не помешал и опыт обучения солиста в New York Film Academy: «Мальбэк» делает клипы не только себе, но и, например, рэперу Хаски. «Гипнозы» — это тот случай, когда на радио оказался не продукт отечественной поп-монополии, а самостоятельный инди-проект.

Monatik — «Vitamin D»

Запоминается по словам: «Не скучай, получай; это день мой!»

Где можно услышать: в солярии

На территории СНГ лучшую поп-музыку делает Украина — и Дмитрий Монатик эту теорию подтверждает. Тактичность и выверенность формулы летнего хита «Vitamin D» похвалил бы даже Фаррелл, относись он чуть внимательнее к постсоветскому пространству (которое игнорировать уже как минимум не модно).

MiyaGi & Эндшпиль Ft. Рем Дигга — «I Got Love»

Какой строчкой запоминается: «Голова качала бачата давала маннама»

Где можно услышать: в кальянной

Счетчик просмотров: 66 миллионов

Клип для клубного хита владикавказского рэп-дуэта снимал Айсултан Сеитов — один из главных клипмейкеров рэп-игры. Реггетон с кавказским акцентом разошелся по всей стране — интересно, способствует ли употребление слова «мариванна» в таком масштабе смягчению наркополитики?

Егор Крид — «Потрачу»

Запоминается по словам: «Потрачу все, чтобы тебя раздеть»

Где можно услышать: в барбершопе

Видеоряд из 2015 года с изи бустами и небоскребами Дубая, тяжелые 808-ударные, выдохшийся мем на превью клипа — Егор Крид по кирпичикам собирает хит, не сдувая прочный слой пыли с методичек Black Star. И у него получается — это, конечно, не «Буди-бигуди», но в чартах трек закрепился.

«Грибы» — «Тает лед»

Запоминается по словам: «Беру тебя и профессионально иду гулять»

Где можно услышать: полгода назад — буквально везде

Счетчик просмотров: 142 миллиона за восемь месяцев

«Тает лед» — последний трек «Грибов». Последний, судя по всему, во всех отношениях: временный проект уже свернул практически все заявленные концерты «последнего тура», так и не выпустив обещанную вторую часть некогда рекордного по популярности «Дома на колесах». Почти год до этого группа Юрия Бардаша выпустила свой самый первый клип, «Интро» — настолько резкие и мощные всплески популярности случаются нечасто даже в эпоху вирусных роликов и соцсетей. Песню описывать на данный момент уже совершенно бессмысленно, потому что ее слышал буквально каждый — сейчас счетчик просмотров на YouTube уже почти сравнялся с количеством проживающих в России человек.

Скруджи — «Рукалицо»

Запоминается по словам: «Мне не капли не стыдно за весь этот бред! Рукалицо! Рукалицо!»

Где можно услышать: на затянувшейся вечеринке

Счетчик просмотров: 13 миллионов за полгода

«Рукалицо» — это что-то вроде «Танца локтями» на минималках. Попытку сделать из мема меметичный танец, конечно, наверняка благословили в маркетинговом отделе Black Star, но на деле песня, скорее, сыграла с рэпером злую шутку. Хотя фактически цель выполнена была — трек ушел в народ.

Serebro — «Между нами любовь»

Запоминается по словам: «Между нами любовь! Вот такая, вот такая любовь!»

Где можно услышать: в салоне «Ноготок»

Счетчик просмотров: 15 миллионов за четыре месяца

Клип главного проекта Максима Фадеева с активной интеграцией рекламы косметики и дейтинг-сервисов (любовь, конечно, обещают найти именно там). «К слову, когда я писала слова к #междунамилюбовь я верила в #него и в #нас на [смайлик эмодзи 100] ... но оказалось неправильно )) Он все время хотел вынести на публику наши с ним личные отношения и эмоции... это поведение точно не крутое. Для меня, он вел себя, как животное. Кстати, возможно, это совпадение (хотя не думаю), но он родился в год Собаки. Вы уже поняли, к чему я веду?» — представляет трек в описании Ольга Серябкина.

Элджей — «Рваные джинсы»

Запоминается по словам: «Детка, ты любишь рваные джинсы. О-о-о-очень рваные джинсы»

Где можно услышать: из припаркованной во дворе машины

Счетчик просмотров: 16 миллионов за два месяца

Элджей уверенно становится чуть ли не главным хитмейкером постсоветского пространства, удачно сменив образ и забыв про пацанский подъездный рэп со строчками вроде «бошки дымятся, подружки скучают»: теперь вместо туго натянутой на лоб шапки — модная кепка Off-white, в глазах — белые линзы, а на ногах, соответственно, рваные джинсы.

Тимати Ft. Guf — «Поколение»

Запоминается по словам: «Комментатор короче — пора лечиться / И твой доктор здесь — „Тантум Верде форте“»

Где можно услышать: в очереди в бургерную на Новом Арбате

Счетчик просмотров: 30 миллионов за четыре месяца

Еще один хит из кузницы Black Star — не слишком очевидная на первый взгляд коллаборация Тимати и Гуфа. Первый собирает в «Олимпийском» больше, чем Оксимирон (в обоих случаях был солд-аут, но Тимати арендовал более вместительную комплектацию стадиона), второй — срывается на всю рэп-сцену в Periscope.

«Время и cтекло» — «Тролль»

Запоминается по словам: «Видишь, как любовь убивает боль, — ты меня не тролль!»

Где можно услышать: в хит-параде по телевизору

Счетчик просмотров: 39 миллионов за месяц

Еще один пример удачного украинского попа — от дуэта с легендарным именем «Время и стекло». До высот хита «Имя 505» «Тролль», конечно, пока не добрался, но за месяц клип успешно собрал 39 миллионов.

ЛСП — «Монетка»

Запоминается по словам: «Мне ***. Мне тоже. Базаришь? Конечно»

Где можно услышать: в очереди на фестиваль «Боль»

Счетчик просмотров: 24 миллиона за полгода

Трек с суицидальным куплетом от Ромы Англичанина, который трагически погиб спустя два месяца после клипа. Их диалог-миниатюру с Олегом ЛСП («базаришь? конечно!») попытается обыграть даже известная плохой рекламой фастфуд-сеть. По теме «Монетка» практически ни на шаг не отходит от предыдущего летнего хита группы «Безумие»: это все та же бравада, посвященная мачизму и фатальному гедонизму.

Макс Барских — «Моя любовь»

Запоминается по словам: «Моя любовь...»

Где можно услышать: на корпоративе

Счетчик просмотров: 30 миллионов за четыре месяца

Клип, который прошел под радарами Роскомнадзора, — суицидальности видеоряда позавидует даже новая волна эмо-рэперов. Еще один хит украинского производства — и один из немногих оставшихся мостов сообщения между двумя странами.

Витя АК — «Азино три топора»

Запоминается по словам: «Дернул за канат, и макака поймала банан»

Где можно услышать: на любимом сайте с сериалами

Счетчик просмотров: 3 миллиона за два месяца (добровольные прослушивания)

Подробную историю создания 50-секундного вирусного хита читайте в нашем материале. Такому искусному использованию жаргонного сленга позавидовал бы любой рэпер — очевидно, что Витя АК задачу перевыполнил, и фраза «Машина в линию дала» с отчеканенными буквами «А» надолго остается в сознании жертвы этого рекламного ролика.

Баста — «Сансара»

Запоминается по словам: «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей»

Где можно услышать: в машине отца

Счетчик просмотров: 13 миллионов за семь месяцев (без клипа)

«Опиум», «фастфуд», «шансон» — так на хит Басты отреагировал Кирилл Толмацкий, он же Децл. Впрочем, непредвзятым его назвать сложно: у двух рэперов сложная история конфликта (в частности, по ночам Децлу мешает спать шум соседствующего клуба «Газгольдер», который принадлежит Басте).

T-Fest — «Улети»

Запоминается по словам: «Улети — и не вспоминай меня»

Где можно услышать: в Instagram Stories

Счетчик просмотров: 39 миллионов за четыре месяца

Главный трек молодого подписанта «Газгольдера» T-Fest на данный момент, обогнавший по популярности его «Ламбаду» со Скриптонитом — в отечественный рэп- и R&B-игре появился новый сладкоголосый лидер, у которого есть шансы занять нишу если не Джастина Бибера, то как минимум Никиты Малинина.

Обложка: Павел Дорогой