Гид The VillageЧто нужно знать перед четвертым сезоном «Черного зеркала»
Лучшие серии, сюжеты новых эпизодов и сбывшиеся предсказания антиутопии
В пятницу Netflix выкатывает четвертый сезон «Черного зеркала» — альманах о мрачном технологичном будущем, которое вот-вот наступит (многие предсказания прошлых серий уже сбылись — об этом ниже). Мы собрали все, что необходимо знать и помнить.
Пять главных серий из прошлых сезонов
(согласно пользовательским рейтингам на IMDb)
1. White Christmas
специальный выпуск
Первую строчку среди всех эпизодов уверенно держит рождественский кошмар с Джоном Хэммом. Последняя серия, снятая на британском телевидении перед уходом проекта на Netflix.
2. San Junipero
третий сезон, четвертая серия
Самая оптимистичная и романтическая история в сериале, знаменитом прежде всего своими жестокими по отношению к героям твистами.
3. The Entire History of You
первый сезон, третья серия
Единственная серия сериала, написанная без участия создателя Чарли Брукера (ею занимался сценарист «Пип шоу» Джесси Армстронг), и единственная, на полнометражную экранизацию которой купил права голливудский продюсер (Роберт Дауни младший).
4. Hated in the Nation
третий сезон, шестая серия
Запутанный научно-фантастический неонуар, ставший самым длинным эпизодом в истории шоу (1 час 29 минут).
5. Shut Up and Dance
третий сезон, третья серия
Предельно мрачная серия об интернете сегодняшнего дня, после которой хочется поскорее принять душ (хотя, конечно, зрители этот сериал именно за это и любят) — ну или как минимум заклеить уже наконец веб-камеру скотчем.
О чем пойдет речь в новых сериях?
U.S.S. Callister
Капитан космического корабля в исполнении Джесси «Мета Деймона» Племонса из сериала «Во все тяжкие» бесстрашно бороздит просторы Вселенной и героически сражается с пришельцами, но вновь прибывшей участнице экипажа почему-то не слишком комфортно в этой команде.
Самый безумный воображаемый спойлер: на самом деле саркастичная героиня — это злой зритель телешоу про космические приключения, погруженная в виртуальную реальность исключительно с целью хейтвотчинга.
Arkangel
Актриса из сандэнсовских инди-драм Розмари ДеУитт играет главную роль в сатире на эти самые сандэнсовские инди-драмы. После того, как ее дочь пропадает на несколько часов, сверхзаботливая мамаша решает вложиться в футуристическую систему контроля за перемещениями ребенка, вживляемую напрямую в мозг.
Самый безумный воображаемый спойлер: маленькая девочка — это последний ребенок на Земле. Из-за отсутствия личной свободы и родительской сверхопеки она совершает суицид в подростковом возрасте, тем самым обрекая человечество на вымирание.
Crocodile
Женщина расследует подробности летальной автокатастрофы на фоне пейзажей Исландии. Помогает ей в этом устройство, способное считывать и воспроизводить человеческие воспоминания. Расследование усложняется тем, что ключевой свидетель (прекрасная характерная актриса Андреа Райсборо) сама не уверена в том, что именно она помнит.
Самый безумный воображаемый спойлер: героиня Райсборо на самом деле совершила умышленное убийство, но смогла натренироваться обманывать читающий мысли девайс подобно детектору лжи.
Hang the DJ
Молодые и симпатичные актеры разыгрывают романтическую комедию в мире, где свидания организовываются искусственным интеллектом, независимо от человека высчитывающим все оптимальные параметры вплоть до продолжительности полового акта.
Самый безумный воображаемый спойлер: герой остановит свадьбу героини и увезет ее в закат, несмотря ни на какие технологии (однозначно оптимистичная концовка — все еще самый безумный прогноз в сюжетах Чарли Брукера).
Metalhead
В постапокалиптическом черно-белом мире скитающаяся по холмам и заброшенным складам женщина случайно активирует некоего робота. Робота она по рации называет «псом», и он действительно бегает на четырех лапах и нападает на людей.
Самый безумный воображаемый спойлер: роботы-псы были изобретены людьми как более эффективная замена полиции, но в какой-то момент вышли из-под контроля и захватили мир.
Black Museum
Антология внутри антологии: девушка приходит на экскурсию в «Черный музей», где хранитель рассказывает несколько историй экспонатов, каждый из которых связан с каким-то жестоким преступлением.
Самый безумный воображаемый спойлер: все преступления, о которых идет речь, — это преступления одной героини, страдающей множественным расстройством личности.
6 режиссеров нового сезона — и чем они знамениты
Тоби Хейнс
USS Callister
Режиссер серий «Доктора Кто» и «Джонатана Стренджа и мистера Норрелла», кажется, идеально подходит на роль человека, призванного деконструировать старомодный фантастический жанр в телевизионной эстетике.
Джоди Фостер
Arkangel
Джоди Фостер — не только замечательная актриса, но и вполне успешный режиссер инди-драмеди «Бобер» и триллера «Финансовый монстр». На этот раз она, кажется, сняла триллер, притворяющийся инди-драмеди.
Джон Хиллкоут
Crocodile
Автор стильного ревизионистского вестерна «Предложение» и тягучей постапокалиптической драмы «Дорога» на этот раз снял мрачную детективную историю в Исландии — и скорее всего, это будет самый кинематографичный час в этом сезоне.
Тим Ван Паттен
Hang the DJ
Ветеран телевизионной режиссуры, работавший над кучей сериалов HBO (от «Клана Сопрано» и «Прослушки» до «Игры престолов»), снимает романтическое ретро? Почему бы и нет, если речь идет о постановщике, который делал, кроме всего прочего, и серии «Секса в большом городе».
Дэвид Слэйд
Metalhead
Черно-белый апокалипсис с безупречной операторской работой от режиссера «30 дней ночи» и «Американских богов» — претендент на самый мощный визуальный эксперимент в истории франшизы.
Колм МакКарти
Black Museum
Режиссер зомби-хоррора «Новая эра Z» снимает серию про странный музей преступлений так же лихо, как свои би-муви снимает Роб Зомби. Для сериала, так часто заигрывающего с хоррор-элементами, откровенный выход на территорию жанрового кино — шаг на вес золота.
5 вещей, которые предсказали сценаристы «Черного зеркала»
За пятилетку в эфире мрачные сюжеты «Черного зеркала» успели предсказать как минимум пять технологических новшеств.
Анимодзи
Сюжет: Главный герой третьей серии второго сезона («Момент Уолдо»)— комедиант, который управляет мультяшным медведем Уолдо. Аватар послушно повторяет движения за человеком и, заправленный черным юмором и популистскими тезисами своего хозяина, становится чуть ли не главным политическим оружием мира.
Реальность: В сентябре 2017 года Тим Кук представил анимированные эмодзи, доступные для владельцев юбилейного iPhone X. Конечно, до неполиткорректных трюков Уолдо им пока далековато, но возможность скрываться за смешным смайликом уже появилась.
Рейтинги граждан
Сюжет: Действие первой серии третьего сезона («Нырок») происходит в мире, где у каждого есть свой персональный рейтинг — и чем выше у человека рейтинг, тем важнее его голос и позиция в социальной иерархии. Приводит это, конечно, к максимальной неискренности — вспомните «солнечных человечков» из своей ленты в Instagram и представьте, что они целиком составляют общество.
Реальность: В помешанном на мобильных приложениях Китае появилась программа Zhima Credit, которая дает владельцу рейтинг, основываясь на его данных: покупках, досуге, кредитной истории и так далее. Пользователи с высокими показателями получают скидки и прочие бенефиты, с низшими — оказываются, например, в черных листах авиакомпаний.
Цифровая жизнь после смерти
Сюжет: В первой серии второго сезона («Я скоро вернусь») героиня заменяет погибшего в автокатастрофе бойфренда его цифровым аватаром: сначала текстовым, потом голосовым, и в итоге — физическим.
Реальность: Полноценных клонов умерших людей делать пока никто не научился. Но существует, например, приложение, созданное в 2015 году Евгенией Куйдой после смерти ее друга Романа Мазуренко, погибшего в ДТП. Изначально в программу подгрузили тысячи писем и личных сообщений Мазуренко, создав на основе этой информации чат-бота. Сейчас приложение называется Replika, ее цель — имитировать чат с другом, который всегда рядом.
Секс британского премьер-министра со свиньей
Сюжет: Возможно, самый известный сюжет «Черного зеркала»: в Великобритании неизвестные похищают принцессу и ставят премьер-министра перед выбором: или он сношается со свиньей в прямом эфире, или любимица народа погибает.
Реальность: Дословно, к счастью для всех, в жизни сюжет не повторился, но через пару лет после премьеры серии появились недостоверные слухи, что Дэвид Кэмерон в студенческие годы вступал в связь с головой мертвой свиньи, после чего его осыпали бесчисленными твитами с хэштегом #piggate. Сам Брукер назвал случай «совпадением, хоть и довольно причудливым».
Шантаж с использованием веб-камеры
Сюжет: В третьей серии третьего сезона («Заткнись и танцуй») неизвестные хакеры начинают шантажировать главного героя, захватив его веб-камеру во время просмотра порно.
Реальность: Хакеры научились подключаться к удаленным веб-камерам — директор ФБР Джеймс Кори и даже Марк Цукерберг предпочитают заклеивать уязвимые места своих девайсов старым добрым скотчем. Также есть неподтвержденная информация, что после сессий с вебкам-моделями у клиентов, которые подключают свою камеру, могут вымогать деньги, грозясь разослать компрометирующее видео контактам жертвы в соцсетях.
5 интересных текстов про сериал
Свежее и легкое интервью с Чарли Брукером, из которого можно узнать, что за человек стоит за сериалом (в качестве бонуса присутствует видеоверсия, в которой шутки про героин работают даже лучше, чем в тексте).
Теперь уже серьезный полноформатный профиль создателя сериала Брукера — неисправимого циника и мизантропа, и тот долгий путь, который ему пришлось пройти перед тем, как выстрелил его главный хит: от работы в геймерском журнале до написания сценария ситкома и зомби-хоррора.
Колонка Брукера из 2006 года, в которой он живым разговорным языком развенчивает миф о гении художника Бэнкси, называя его антикапиталистические выпады пустозвонством. Забавно видеть, как многие из тогдашних аргументов сценариста сегодня вполне можно применить к его собственному сериалу.
Пожалуй, самый полный глоссарий поп-культурных явлений, оказавших влияние на эклектичный стиль «Черного зеркала».
Недавний материал Dazed, в котором каждая серия «Черного зеркала» препарируется их режиссерами, самим Брукером и другими соавторами антиутопии.
5 рецензий на новый сезон
Ряд изданий уже опубликовал рецензии на новый сезон. Отзывы в основном положительные: критики говорят, что сериал продолжает удивлять (возможно, тем, что он получился «чуть более оптимистичным», чем остальные). Спойлеров в текстах быть не должно, но будьте осторожнее.
IndieWire: «Чарли Брукер оставил много места для экспериментов — результат подтверждает, что в „Черном зеркале“ еще масса потенциала».
Collider: «С прибытием новой, разочаровывающей порции серий кажется, что „Черное зеркало“ не может выдержать собственных мелодраматических пристрастий».
Vulture: «Новый сезон кажется довольно легковесным — до тех пор, пока он не становится мрачнее, чем когда-либо».
HollywoodReporter: «Чарли Брукер возвращается, чтобы заставить вас (еще больше) волноваться по поводу технологий».
Telegraph: «„Черное зеркало“ выглядит лучше, чем когда-либо».
Еще 5 сериалов от сценариста Чарли Брукера
1. «Натан Барли»
Циничный ситком о пустоголовых представителях креативного класса, созданный в соавторстве с живым классиком злой английской комедии Крисом Моррисом.
2. Charlie Brooker's Screenwipe
Аналитика низкопробных представителей британского ТВ с большой долей сарказма: Чарли Брукер, как Светлаков, сидит в своей гостиной перед телевизором и рассказывает зрителям о том, как телевидение испортило их жизнь.
3. Dead Set
Сатирический зомби-хоррор, разворачивающийся прямо в студии, где снимается реальное реалити-шоу Big Brother. По признанию самого Брукера, предвестник «Черного зеркала».
4. You Have Been Watching
Телевикторина, в которой ведущий Чарли Брукер предлагает гостям критически оценить представителей современного британского ТВ.
5. «Инспектор Клот»
Циничная и смешная пародия на детективные сериалы, больше похожая на «Голый пистолет», чем на «Черное зеркало».
Фотографии: Netflix
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