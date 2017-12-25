О чем пойдет речь в новых сериях?

U.S.S. Callister

Капитан космического корабля в исполнении Джесси «Мета Деймона» Племонса из сериала «Во все тяжкие» бесстрашно бороздит просторы Вселенной и героически сражается с пришельцами, но вновь прибывшей участнице экипажа почему-то не слишком комфортно в этой команде.

Самый безумный воображаемый спойлер: на самом деле саркастичная героиня — это злой зритель телешоу про космические приключения, погруженная в виртуальную реальность исключительно с целью хейтвотчинга.