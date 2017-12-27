Любимые и очень популярные, полузабытые и недостаточно известные — Алиса Таёжная собрала 30 легких русскоязычных фильмов без совсем уж очевидной классики Гайдая, Рязанова и Данелии — «Ивана Васильевича» и «Служебный роман» вы и так найдете без проблем.

Текст: Алиса Таёжная

«Страна Оз»

реж. Василий Сигарев

Маленькая народная комедия о провинциалке Ленке Шабадиновой в объемном пуховике, мечтающей устроить свое счастье в новогоднюю ночь и суровые морозы. Самая смешная русская женщина Яна Троянова в роли отчаянной смельчачки в поисках лучшей доли: сюжеты из новостей и дикости из интернета оживают вокруг нее как праздничные чудеса.

«Окно в Париж»

реж. Юрий Мамин

Великая комедия переходного периода об очарованности капитализмом и первоначальным накоплением. Сергей Дрейден играет ненужного в буйные ранние 90-е преподавателя музыки, который селится в питерской коммуналке, где в одной из комнат есть окно в манящую французскую столицу. Злой, горький и уморительный фильм о побеге из Совка.

«Горько!»

реж. Жора Крыжовников

Не теряющая актуальности комедия о беспощадном русском празднике, где обязаны быть конкурсы, аниматоры, Верка Сердючка, танцы с бубнами и похищение невесты. Что бы ни случилось, это один из самых точных фильмов о том, чем обычным молодым ребятам грозит свадьба и как в России устроена связь поколений.

«Шляпа»

реж. Леонид Квинихидзе

Менее известный фильм автора «31 июня» и «Мэри Поппинс, до свидания!» (их тоже можно спокойно включать в праздники и подпевать хитам «Ищу тебя» и «Полгода плохая погода»). «Шляпа» — о джазовом музыканте в исполнении Янковского, который попадает в аварию и остается жив, но это мало кому нужно. Чудо начала 80-х, известное до обидного малому количеству людей.

«Настя» и «Орел и решка»

реж. Георгий Данелия

Волшебные комедии Данелии начала 90-х — о том, как найти и не потерять любовь, когда СССР покатился к чертям. Пустые прилавки, ушлые шустрилы, люди с голодными лицами и очень много любви в двух фильмах с Полиной Кутеповой, воплощающей все замешательство и трогательность простой девушки того времени.

«Люди и манекены»

реж. Аркадий Райкин

Почти пять часов отличного советского юмора в исполнении главного стендап-комика СССР — их тогда так и не называли. Ностальгическое кино о цензурном времени и о том, что считалось уместным и смешным — Райкин шутит над образом жизни, профессиями, пьянством, дефицитом, номенклатурой и вечными недостатками мещанского человека. «Люди и манекены» — точка входа в советское понимание смешного: Ильченко и Карцев или старый Жванецкий — следующим номером, если затянет.

«Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»

реж. Сергей Соловьев

Мюзикл с песнями Гребенщикова, манерной и смешной Татьяной Друбич, Толиком с прибором и Александром Абдуловым в роли всемогущего папика с шампанским. Восхитительный фильм без недостатков с анекдотом про «это», компотом «Русалочка» и великими песнями про корабль дураков — беззаботное и очень серьезное кино о прощании с призраками прошлого.

«Окраина»

реж. Петр Луцик

Синефильская радость, ставшая народной, стилизована под кино сталинской эпохи. Фильм о народных мстителях, возвращающих землю себе, — замечательная постановка Луцика и Саморядова, важнейшая для отечественного кино 90-х, хмурая и волшебная.

«Первые на Луне»

реж. Алексей Федорченко

Напоминающее по настроению старого Пелевина мокьюментари о том, как в конце 30-х на Луну первыми прилетели советские космонавты. Первый опыт Федорченко в реставрации истории с любовью к материалу, безграничной иронией, снятый за совсем условные деньги. Кино о воображаемом подвиге, силе иллюзии, реваншизме и желании заблуждаться.

«Жмурки»

реж. Алексей Балабанов

Черная комедия Балабанова о малиновых пиджаках, золотых цепях, рискованных стрижках и кожаных куртках. О маскулинности и пушках, через которые определяла себя половина мужского населения России в начале 90-х. «Жмурки» — доказательство замечательного чувства юмора покойного режиссера, мрачное и бойкое кино о жестокости, которое больше не снимали на наших просторах ни до, ни после.

«ДМБ»

реж. Роман Качанов

До слез смешной фильм о бестолковой армейской службе по сценарию Ивана Охлобыстина. Суслик, которого никто не видит, а он тем временем есть, сцена с охотой на хряка и шутки про офигенные циркули разошлись на цитаты. Остроумный, пацифистский фильм о напрасно потраченных двух годах, дедовщине и заветной красной кнопке. «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» можно включать следом.

«Золотой теленок»

реж. Михаил Швейцер

Фантастически хорошая постановка романа Ильфа и Петрова о великом комбинаторе с Сергеем Юрским в главной роли смотрится на одном дыхании и через 50 лет. Лучшие диалоги остались на месте, каждый герой исполнен идеально подходящим актером, все ускользающее из книги выглядит в экранизации емко и выпукло.

«Кококо»

реж. Авдотья Смирнова

Музейная сотрудница пригревает в интеллигентской петербургской квартире подколодную змею — обаятельную, громкую и хитрую гопницу из провинции. Ищет ей друзей, работу, впускает в свою жизнь и сама начинает от этого страдать. Дуэт Анны Михалковой и Яны Трояновой о вечном конфликте интеллигенции и народа, которому не видно конца.

«Шапито-шоу»

реж. Сергей Лобан

Один из самых смешных русских фильмов в принципе — комедия из четырех частей о поездке в Крым как утопическом решении всех проблем. Крым еще не наш и ассоциируется с бюджетным радостным отпуском, а главные герои проживают предательства и романы под собственные сумасбродные музыкальные номера. На полуострове есть загадочный шатер с надписью «Шапито-шоу», где поются дикие песни об одиночестве и курсе евро — «достаточно ли нас любит Иисус?». Так выглядит народный сюрреализм с десятками самых точных шуток о России последних лет.

«Кошечка»

реж. Григорий Константинопольский

Четыре монолога о смысле жизни, надрыве и счастье от великих актеров. Пожилая балерина в отставке в исполнении Михаила Ефремова, Виктор Сухоруков в роли младенца, бизнесмен с сытым улыбчивым лицом Александра Стриженова, а Евгений Стычкин — никому не нужный писатель. Сумасбродное, легкое, простое и зависящее только от смешного текста и актерской подачи кино.

«Русалка»

реж. Анна Меликян

Девочка Алиса, выросшая на море, приезжает покорять неблагосклонную Москву и случайно влюбляется в ушлого предпринимателя, торгующего участками на Луне. Точный и проникновенный фильм о взрослении и преодолении неуверенности, открывший прекрасную звезду — простую и непосредственную актрису Марию Шалаеву.

«Как меня зовут»

реж. Нигина Сайфуллаева

Мелодрама о двух подружках-подростках: они едут на юг, чтобы одна из них встретилась со своим отцом, которого никогда не видела. На подходе к дому девушки от испуга меняются именами — весь отпуск они проведут в погоне за мужским вниманием, соперничая и иногда подыгрывая друг другу. Вроде бы легкий летний фильм о дружбе и прочих серьезных вещах мог пройти незамеченным, и совершенно зря. Мужская версия истории — «Тряпичный союз» мужа Нигины Сайфуллаевой Михаила Местецкого.

«Девчата»

реж. Юрий Чулюкин

Вечный фильм о женской гордости, работающий за счет комедийного таланта и безграничного обаяния кукольной Надежды Румянцевой, похожей на непокорную Пеппи Длинныйчулок. Повариха и сирота приезжает на Урал в леспромхоз и знакомится с девочками из общежития, которые помогают ей обвыкнуться в незнакомом месте: тут же с местным ударником труда и сердцеедом случается ее роман. Даже реплики о подвигах и пятилетках не испортят один из лучших советских фильмов о том, как повзрослеть в самых неудачных обстоятельствах.

«Сумасшедшая помощь»

реж. Борис Хлебников

Постоянно голодный, пассивный и вялый белорус, уехав из родной деревни, совсем теряется в Москве. Заработки срываются, его обкрадывают, и он оказывается в квартире городского сумасшедшего — технаря и конструктора. Их совместная история укрощения демонического милиционера, домика с уточками и соседей — в центре гоголевской комедии Хлебникова, абсурдной, человечной и уместной примерно всегда.

«Блондинка за углом»

реж. Владимир Бортко

История влюбленности интеллигента в продавщицу гастронома с Мироновым и Догилевой. Потеряв надежду сделать научное открытие, исследователь устраивается работать в магазин — злачное место, где все держится на правильных связях, подприлавочных товарах и окружающем дефиците. Сатирическая мелодрама о том, как любовная лодка разбивается о советский быт, а нежное чувство губят товарно-денежные отношения и полезные знакомства.

«Начало»

реж. Глеб Панфилов

Первая роль Инны Чуриковой — бывшая ткачиха Паша Строганова, которая играет в кино роль Жанны д’Арк и мучится от неуверенности в себе. Влюбившись в женатого мужчину, она столкнулась с его бывшей женой, не готовой уступать свои позиции. Замечательное кино о непростом пути к истинной себе — один из самых известных советских фильмов за рубежом, награжденный на Венецианском фестивале.

«Деловые люди»

реж. Леонид Гайдай

Ранний черно-белый гайдаевский фильм по трем новеллам О. Генри — одно из сокровищ оттепели. Можно отдать многое за Юрия Никулина и Георгия Вицина, играющих американцев, за ковбойские шляпы, назидательные интонации и свежесть, с которой Гайдай берет все лучшее из старых и любимых американских фильмов.

«Карнавал»

реж. Татьяна Лиознова

История провинциальной девочки с юга Нины Соломатиной, которая случайно встречает отца и несется за ним в Москву. Главная ее страсть — самодеятельность, и она решает поступать в театральное училище, хотя говорит с ужасным акцентом и совершенно невосприимчива к критике. По дороге она знакомится с цыганами, влюбляется в козла и учится выживать в Москве на собственные деньги. Кино на все времена об обретении собственного голоса и дороге через тернии к звездам.

«Чародеи»

реж. Константин Бромберг

Сказочное новогоднее кино по сценарию братьев Стругацких о жизни НИИ, где изучают волшебство, переводят с кошачьего и по злому заклятию превращаются в расчетливую ведьму. Космически странный, с нелепыми спецэффектами и полубезумными репликами, «Чародеи» — советская фантастика, помноженная на русские народные сказки. Постыдное удовольствие и зрелище для бесконечного счастья, где от невыносимого до прекрасного — один шаг.

«Облако-рай»

реж. Николай Досталь

В городке, где никогда ничего не происходит, бездельник Коля посреди разрухи и лени объявляет соседям, что уезжает на другой конец страны. Безучастные соседи, родственники и знакомые берут его под свое крыло и собирают в дорогу, не догадываясь о том, что Коля никуда на самом деле не едет.

Неторопливая и нежная комедия об усталости от самого себя продолжилась в сиквеле Николая Досталя «Коля — перекати-поле», другом замечательном фильме о жизни того же маленького городка. Еще одно кино Досталя — вольная экранизация Искандера «Маленький гигант большого секса» — все еще одна из лучших российских комедий 90-х.

«Ширли-мырли»

реж. Владимир Меньшов

Главный фарс 90-х с говорящими фамилиями, огромным алмазом в центре сюжета, подмене героев, расистскими шутками и невыносимыми зарисовками российской действительности. Ужасный и блестящий народный фильм, от которого то тошнит, то смешно до слез, — машина времени в самое дикое и эстетически сомнительное десятилетие отечественного кино.

«Неадекватные люди»

реж. Роман Каримов

30-летний парень переезжает из области в Москву, где пытается совладать с двумя трудными ситуациями — юной соседкой на грани нервного срыва и притязательной начальницей, мечтающей заняться с ним сексом. Пока люди вокруг него сходят с ума, он учится понимать жителей большого города, а главное — себя. Дебютный фильм Каримова — честное разговорное кино о кризисе среднего возраста (правда, не без стереотипов) и лучшее, что он пока снял.

«Второстепенные люди»

реж. Кира Муратова

Печальная и абсурдная комедия Муратовой о маленьком человеке во всех его проявлениях. Девушка с почты, новый русский, обычный врач, парень из дурдома — все они, даже если заметные, все равно маленькие люди с невидимыми проблемами, живущие в равнодушном мире. Режиссер-гуманист с редким чувством юмора и пониманием волшебства и уязвимости обязательна к просмотру. Следом за «Второстепенными людьми» необходимо смотреть «Настройщика» и «Три истории».

«Когда я стану великаном»

реж. Инесса Туманян

Юный поэт, нонконформист Петя Копейкин специально срывает школьный спектакль «Сирано де Бержерак», чтобы поставить на место соперника — самовлюбленного мальчика, который всем нравится. Копейкин в исполнении Михаила Ефремова — едва ли не лучший подросток в советском кино — читает стихи, сражается со злом и пытается завоевать прекрасную даму, стесняясь своего маленького роста. «Сирано де Бержерак» оживает в старших классах обычной школы. Потрясающее и совсем не детское кино о смелости и харизме, вдохновляющее на маленькие и большие подвиги.

«Гоп-стоп»

реж. Павел Бардин

Криминальная комедия по мотивам русских народных сказок с шутками про Путина, предвосхитившая официальную моду на патриотизм, треники и костюмы Bosco Russia. Сказка о народных героях, становящихся такими лишь от чувства противоречия мафиозной власти, — недооцененный фильм о наступающем средневековье, который куда убедительнее смотрится на расстоянии.

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