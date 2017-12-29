«Таус Махачева. Облако, зацепившееся за гору»

Выставка главной представительницы «новой волны» искусства Кавказа, работающей в самых прогрессивных техниках: здесь и перформансы, и концептуальные фотопроекты, и объекты, и реди-мейд. С вызывающей особое уважение основательностью, которой Махачева во многом обязана европейскому образованию, она изучает современную жизнь Дагестана, иногда поэтизирует ее, иногда исподволь критикует.

Среди работ, которые покажут в MMOMA, самые впечатляющие, пожалуй, — видео «Канат», на котором канатоходец переносит рисунки с одной горы на другую, а также видео из феминистской серии «Супер Таус» (например, в одной из них Махачева убирает с дороги гигантский валун), а из необычного — авторская коллекция найденных в Дагестане советских вывесок.

КОГДА до 5 февраля ГДЕ ММОМА на Петровке MMOMA

«Архив Харджиева. Уникальные материалы о русском авангарде и произведения из частных коллекций»

Наследие выдающихся русских авангардистов из частного собрания писателя и историка Николая Харджиева: сохранить работы удалось и «отчасти спорным методом коллекционирования». Не помогло и то, что по распоряжению Харджиева в 90-е годы часть архива была закрыта для исследователей на 25 лет.

Материалы наконец удалось собрать вместе. Речь идет не только о важных произведениях Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Владимира Татлина, Елены Гуро, Натальи Гончаровой и Ольги Розановой, но и о черновиках, рукописях, фотографиях и других свидетельствах их творческих поисков.

Когда до 30 января Где Фонд InArtibus inartibus

«Александр Косолапов. Ленин и кока-кола»

В разговорной речи искусствоведов встречается термин «кондовый соцреализм»; будь это выражение употребимо с соц-артом, про творчество Александра Косолапова можно было бы сказать именно так: «кондовый соц-арт». Другими словами, хрестоматийный, созданный словно для учебника, так, чтобы сразу и без лишних слов — увидел и понял.

Из 13 разделов первой в России ретроспективы основателя направления лишь один посвящен московскому периоду, когда Косолапов черпал вдохновение в понятных советским гражданам артефактах вроде гигантской мясорубки или дверной щеколды. Все остальное — вещи, сделанные в иммиграции, где художник принялся комбинировать растиражированные рекламные образы западных брендов с советскими агитками, приделывал голову Микки Мауса к бюстам Ленина, скрещивал Сталина со Спайдерменом, а позднее взялся и за религиозные сюжеты, поместив, например, изображение Христа рядом с логотипом кока-колы.