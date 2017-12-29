Новогодние каникулы — отличный шанс взяться за самообразование и сходить уже наконец в музей. The Village составил список выставок, которые попадают на праздники: от Шиле (на случай если вы до сих пор его игнорировали) до дагестанской художницы Таус Махачевой.
На фотографии: «Таус Махачева. Облако, зацепившееся за гору»
«Таус Махачева. Облако, зацепившееся за гору»
Выставка главной представительницы «новой волны» искусства Кавказа, работающей в самых прогрессивных техниках: здесь и перформансы, и концептуальные фотопроекты, и объекты, и реди-мейд. С вызывающей особое уважение основательностью, которой Махачева во многом обязана европейскому образованию, она изучает современную жизнь Дагестана, иногда поэтизирует ее, иногда исподволь критикует.
Среди работ, которые покажут в MMOMA, самые впечатляющие, пожалуй, — видео «Канат», на котором канатоходец переносит рисунки с одной горы на другую, а также видео из феминистской серии «Супер Таус» (например, в одной из них Махачева убирает с дороги гигантский валун), а из необычного — авторская коллекция найденных в Дагестане советских вывесок.
КОГДА
до 5 февраля
ГДЕ
ММОМА на Петровке
«Архив Харджиева. Уникальные материалы о русском авангарде и произведения из частных коллекций»
Наследие выдающихся русских авангардистов из частного собрания писателя и историка Николая Харджиева: сохранить работы удалось и «отчасти спорным методом коллекционирования». Не помогло и то, что по распоряжению Харджиева в 90-е годы часть архива была закрыта для исследователей на 25 лет.
Материалы наконец удалось собрать вместе. Речь идет не только о важных произведениях Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Владимира Татлина, Елены Гуро, Натальи Гончаровой и Ольги Розановой, но и о черновиках, рукописях, фотографиях и других свидетельствах их творческих поисков.
Когда
до 30 января
Где
Фонд InArtibus
«Александр Косолапов. Ленин и кока-кола»
В разговорной речи искусствоведов встречается термин «кондовый соцреализм»; будь это выражение употребимо с соц-артом, про творчество Александра Косолапова можно было бы сказать именно так: «кондовый соц-арт». Другими словами, хрестоматийный, созданный словно для учебника, так, чтобы сразу и без лишних слов — увидел и понял.
Из 13 разделов первой в России ретроспективы основателя направления лишь один посвящен московскому периоду, когда Косолапов черпал вдохновение в понятных советским гражданам артефактах вроде гигантской мясорубки или дверной щеколды. Все остальное — вещи, сделанные в иммиграции, где художник принялся комбинировать растиражированные рекламные образы западных брендов с советскими агитками, приделывал голову Микки Мауса к бюстам Ленина, скрещивал Сталина со Спайдерменом, а позднее взялся и за религиозные сюжеты, поместив, например, изображение Христа рядом с логотипом кока-колы.
КОГДА
до 11 февраля
ГДЕ
ММОМА на Гоголевском
На фотографии: «Эль Лисицкий. Ретроспектива»
«Техне. Пролог»
Первая часть цикла проектов платформы TECHNE, посвященной «технологическому искусству», образовавшемуся в XX веке как логичный результат интеграции искусства и совершенствующихся методов производства.
Программа расписана вплоть до 2021 года — конкретно «Пролог» посвящен генеративному искусству. Участвуют среди прочих: пионер советского медиаискусства Булат Галеев, один из основоположников видеоарта Нам Джун Пайк, важный японский аудиовизуальный художник Риочи Курокава и другие.
Когда
до 28 января
Где
ГЦСИ
«Удел человеческий. Дом с привидениями»
Третья серия просветительского междисциплинарного сериала «Удел человеческий», запущенного два года назад московским ГЦСИ, на этот раз посвящена памяти. Для выставки, которая является отправной точкой дискуссий, лекций, кинопоказов и круглых столов, куратор Виктор Мизиано отобрал 16 художников со всего мира, так или иначе работающих с темами травмы, знания, забвения и исторического опыта.
Местами вышло атмосферно и драматично, как с инсталляцией польского художника Роберта Кушмировского, представляющей собой стерильно белую комнату, заставленную рассыпающейся на глазах мебелью, местами — иронично и концептуально, как в случае с абсурдистской анимацией южноафриканского классика Уильяма Кентриджа.
КОГДА
до 28 января
ГДЕ
фонд культуры «Екатерина»
«Эль Лисицкий. Ретроспектива»
Одна из важнейших ретроспектив уходящего года, подготовленная совместными усилиями Третьяковской галереи и Еврейского музея. На выставке одного из главных авангардистов, архитектора и теоретика искусства Эль Лисицкого показывают около 400 экспонатов, представляющих все этапы творческого пути художника. Есть и ранние, доавангардные работы, и знаменитые проуны, и дизайнерские эскизы, и поздняя живопись и графика. Часть экспонатов ввезли из зарубежных коллекций, в том числе из художественного музея Базеля, амстердамского Стеделийк музея и Центра Помпиду.
КОГДА
до 4 февраля
ГДЕ
Москва, Третьяковская галерея на Крымском Валу, Еврейский музей и центр толерантности
На фотографии: «Такаси Мураками. Будет ласковый дождь»
«Казимир Малевич. Не только „Черный квадрат“»
Кураторский проект одной из ведущих исследователей авангарда Александры Шатских в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Здесь представлены живописные и графические работы, последовательно описывающие каждое увлечение Малевича: ранние подражания импрессионистам и символистам, футуристические картины 1910-х годов, супрематические композиции и поздняя фигуративная живопись.
В числе редко выставляемых вещей — эскизы декораций и костюмов к футуристической опере «Победа над солнцем», гелиогравюры из «Юбилейного альбома Московского Художественного театра» и «патриотический лубок» — литографированные плакаты и открытки, созданные Малевичем в начале Первой мировой войны, тексты к которым сочинял Владимир Маяковский.
КОГДА
до 25 февраля
ГДЕ
Москва, ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница»
«Арсений Жиляев. Возвращение»
Выставка, куратором которой частично выступил искусственный интеллект: расположение экспонатов периодически меняется согласно прихотям алгоритма, а точнее, вымышленного персонажа — робота Роберта Пастернака.
Экспонаты здесь — 13 скульптур от макета спутника до элементов античной архитектуры, созданных Арсением Жиляевым специально для выставки, — артефакты прошлых эпох, с помощью которых Пастернак осмысляет свое происхождение и, конечно, проявляет несвойственную для искусственного интеллекта эмпатию, «тоскуя по человеческому».
Когда
до 28 января
Где
«Винзавод»
«Такаси Мураками. Будет ласковый дождь»
В «Гараже» еще с конца сентября идет выставка одного из самых дорогих и известных японских художников Такаси Мураками — одно из главных событий в московском мире искусства за 2017 год.
Пятичастная экспозиция развернулась как в основном выставочном пространстве музея, так и на вспомогательных площадках, включая книжный магазин, кафе и даже туалет, фотографии из которого вы абсолютно точно видели в ленте Instagram. Она построена по принципу энциклопедии, где каждый раздел связан с тем или иным феноменом японской культуры — от привычки к трудовой дисциплине до эстетики каваий. При этом ключевой раздел, отсылка к которому содержится в названии проекта, совсем невеселый: он посвящен атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки и их влиянию на сознание японцев.
КОГДА
до 4 февраля
ГДЕ
«Гараж»
«Густав Климт. Эгон Шиле. Рисунки из Музея Альбертина»
Пушкинский музей с осени показывает коллекцию рисунков Густава Климта и Эгона Шиле из венского Музея Альбертина. Бунтарь и недоучка Шиле, выгнанный за строптивость из Венской академии художеств, считал Климта своим учителем и наставником. Климт ценил работы младшего товарища и всячески покровительствовал ему, знакомя с покупателями и помогая с организацией первых выставок. Рисунки обоих шокировали современников своей откровенностью (Шиле даже успел некоторое время провести в тюрьме по обвинению в создании порнографии. — Прим. ред.) и часто имели сюжетные и стилистические пересечения. На выставке представлены 120 работ, включая рисунки и печатную графику Климта, а также многочисленные автопортреты Шиле.
Когда
до 14 января
Где
ГМИИ имени А. С. Пушкина
«Хаим Сутин. Ретроспектива»
История жизни Хаима Сутина — идеальная иллюстрация одержимости искусством. Уроженец села Смиловичи в Белоруссии, происходящий из бедной еврейской семьи, Сутин исключительно благодаря собственному энтузиазму и настойчивости сумел перебраться в Париж и довольно быстро прославился в среде художников Парижской школы.
О первых годах жизни Сутина во Франции ходят легенды: он рисовал голым, чтобы не износить одежду, мучил себя голодом, рисуя натюрморты с селедками и освежеванными тушами, а своими выходками умудрялся шокировать даже готовую ко всему парижскую богему. На первой в России ретроспективной выставке Сутина, подготовленной ГМИИ имени Пушкина совместно с парижским музеем Оранжери, представили около 60 работ художника из парижского Музея современного искусства, Центра Помпиду, а также частных европейских и российских коллекций.
Когда
до 21 января
Где
ГМИИ имени А. С. Пушкина
Текст: Саша Иорданов, Степан Нилов
Фотографии: обложка, 3 – Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd., 1 – ММОМА, 2 – Третьяковская галерея на Крымском Валу
КомментарииПодписаться