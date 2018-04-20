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Свобода и цензура

Современный иранский кинематограф складывался под давлением авторитарного правительства, закрепившегося во власти после Исламской революции 1979 года. Классики иранского кино особенно ценили режиссеров французской новой волны и неореалистов — за интерес к простым характерам, умение работать с непрофессиональными актерами и внимание к человеческой судьбе вне коммерческих жанровых категорий. Съемки кино в Иране сопровождаются большим количеством ограничений: цензура может придраться к буквальным сценам насилия, в кадре нельзя демонстрировать обнаженную натуру и сексуальное поведение, все актрисы должны обязательно быть с покрытой головой, нецензурная лексика, надписи на иностранных языках, некоторые музыкальные жанры, а также эротизированные образы женщин и мужчин на экране запрещены.

Из-за этой вилки между разрешенным и запретным иранские режиссеры находятся в системе значительных ограничений: авторские рассуждения о свободе, потенциальной иммиграции и ограничениях со стороны власти помещаются в аллегорические сценарии, или фильмы снимаются полуподпольно, а позже распространяются нелегально на черном рынке. Отдельное внимание в иранском кино уделено контрасту пространств — личного и общественного: то, что возможно за закрытыми дверями, невообразимо в общественной жизни. В частности, этому посвящены многие фильмы Джафара Панахи — в салоне собственной машины и за закрытыми занавесками дома можно вести разговоры, невозможные на улице, где даже стены имеют уши. Так, оскаровский лауреат, «Коммивояжер» Фархади, касается темы самосуда и личной мести за преступление, совершенное в доме, — и если в государстве не работает суд, а коррупция и ханжество купируют справедливость, людям остается лишь серая зона традиционных договоренностей.

Смотреть: «Это не фильм» и «Закрытый занавес» Джафара Панахи, «Под кожей города» Рахшан Бани Этемад, «Коммивояжер» Асгара Фархади, «Рукописи не горят» Мохаммада Расулофа, «Мой продажный Тегеран» Граназ Мусави, «Никто не знает о персидских котах» Бахмана Гобади