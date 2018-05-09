В конце апреля все здание ММОМА на Петровке полностью заняла выставка «Генеральная репетиция» — последний проект фонда V-A-C в Москве перед открытием их собственной площадки на территории «ГЭС-2». Масштаб проделанного впечатляет: выставку готовили полгода три институции и 16 кураторов — помимо собственно фонда и коллекции V-A-C, в проекте приняли участие ММОМА и французский Kadist. 200 работ художников от Луизы Буржуа и Джефа Кунса до Анатолия Осмоловского и Владислава Мамышева-Монро выстроены в причудливую композицию, которую авторы назвали спектаклем (более того — это чеховская «Чайка»). Большая часть работ до этого ни разу не была в России, и, чтобы их показать у нас, пришлось почти полностью менять систему кондиционирования в здании.

Режиссировал процесс Франческо Манакорда — новый куратор V-A-C и его главное приобретение. Бывший директор Тейт в Ливерпуле известен тем, что умеет «продать» сложное искусство широкой аудитории. Проект будет идти пять месяцев, в течение которых экспонаты будут перемещаться из «хранилища» на «сцену», а выставка станет площадкой для перформансов, спектаклей, кинопоказов и концертов музыкантов мирового уровня. По замыслу кураторов, обновляемость экспозиции и насыщенность программы погрузят зрителя в контекст и заставят вернуться к выставке несколько раз. Кроме того, Манакорда уверен, что такой подход помогает «смешивать публику» и привлекать людей, которые, например, любят кино, но не ходят на выставки.