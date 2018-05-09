Гид The VillageКак смотреть «Генеральную репетицию» — спектакль фонда V-A-C, в котором роли играют скульптуры и кар
Из чего сделана самая амбициозная выставка года
В конце апреля все здание ММОМА на Петровке полностью заняла выставка «Генеральная репетиция» — последний проект фонда V-A-C в Москве перед открытием их собственной площадки на территории «ГЭС-2». Масштаб проделанного впечатляет: выставку готовили полгода три институции и 16 кураторов — помимо собственно фонда и коллекции V-A-C, в проекте приняли участие ММОМА и французский Kadist. 200 работ художников от Луизы Буржуа и Джефа Кунса до Анатолия Осмоловского и Владислава Мамышева-Монро выстроены в причудливую композицию, которую авторы назвали спектаклем (более того — это чеховская «Чайка»). Большая часть работ до этого ни разу не была в России, и, чтобы их показать у нас, пришлось почти полностью менять систему кондиционирования в здании.
Режиссировал процесс Франческо Манакорда — новый куратор V-A-C и его главное приобретение. Бывший директор Тейт в Ливерпуле известен тем, что умеет «продать» сложное искусство широкой аудитории. Проект будет идти пять месяцев, в течение которых экспонаты будут перемещаться из «хранилища» на «сцену», а выставка станет площадкой для перформансов, спектаклей, кинопоказов и концертов музыкантов мирового уровня. По замыслу кураторов, обновляемость экспозиции и насыщенность программы погрузят зрителя в контекст и заставят вернуться к выставке несколько раз. Кроме того, Манакорда уверен, что такой подход помогает «смешивать публику» и привлекать людей, которые, например, любят кино, но не ходят на выставки.
Текст
Мария Евдокимова
Как смотреть спектакль
«Генеральная репетиция» объявлена спектаклем в трех актах. Более 200 произведений из коллекций ММОМА, французского фонда Kadist и самого V-A-C, многие из которых еще ни разу не показывались в России, не просто экспонируются, а как будто бы выполняют роль актеров и декораций.
Проект «Генеральная репетиция»
ММОМА, ул. Петровка, 25
вторник — воскресенье, 12:00–21:00
26 апреля — 16 сентября
Понять суть замысла помогает единственная работа, расположенная на первом этаже, — инсталляция британского художника Майка Нельсона «Снова больше вещей». По факту это сцена, на которой расставлены скульптуры из разных эпох и направлений: произведения традиционной африканской пластики, работы модернистов Константина Бранкузи, Альберто Джакометти и Виллема де Кунинга и наших современников — Луизы Буржуа и Павла Альтхамера. Фигуры стоят как актеры, застывшие в немой сцене. Будто живые, способные к самостоятельному действию. Этот принцип оживления и стал главным для выставки.
Третий этаж: хранилище
По сценарию кураторов, после первого этажа зрителю предлагают подняться на лифте не на второй, а сразу на третий этаж — так называемое «хранилище», где ждут своего часа работы, пока не задействованные в основном театральном действии этажом ниже. По способу экспонирования объектов третий этаж должен напомнить настоящие запасники музея, где многие из нас ни разу не были, но могут представить, как там все устроено — большое количество работ, которые висят на стенах, стоят и лежат на полу. О том, что перед нами все же выставка, говорят лишь экспликации с названием и информацией об авторе. Все работы — потенциальные участники, пока не задействованные в пьесе. Периодически на стенах встречаются пустые места, очерченные рамкой, — знак того, что сейчас работа «играет» в театральном представлении этажом ниже и, возможно, вернется в следующем акте.
Хаос, конечно, упорядоченный: над архитектурой всего выставочного пространства работали бельгийцы — известные в художественном сообществе архитектор Крис Кимпе и художник Конрад Дедоббелер.
Весь этаж разбит на восемь тем, или «формаций». Они могут показаться абстрактными: «Флюиды», «Системы», «Рекурсии», «Навязчивые образы», «Свидетели» и тому подобное. По замыслу кураторов, работы разделены по принципу своего воздействия на мир и в соответствии с их «исполнительскими навыками». Каждый зритель может попытаться разобраться в этом самостоятельно, но лучше воспользоваться возможностью и обсудить все увиденное с медиатором — фонд специально готовил их к выставке (о новой профессии, которая стала альтернативой экскурсоводам, мы уже писали).
В этой части экспозиции много видеоработ, и, чтобы посмотреть ее как следует, лучше выделить на это как минимум пару часов и взять с собой теплую одежду: температура внутри помещения составляет 17–18 градусов.
Второй этаж: театральная сцена
После третьего этажа зритель наконец может спуститься на второй, где происходит главное действие выставки — первый акт «Генеральной репетиции». Здесь кураторы снова меняют устоявшиеся способы представления искусства, заимствуя приемы у театральной постановки.
Сценарий по мотивам чеховской «Чайки» писали участники «Театра взаимных действий» по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка». Причем зритель видит не только само действие, но и весь процесс, который предшествует постановке и обычно остается за кадром: от разработки идеи и проб актеров до самих «выступлений» героев пьесы.
Аркадина — стареющая актриса, говорящая только о своих нарядах, ожидаемо становится «Костюмом Анако» итальянского концептуалиста Алигьеро Боэтти, писатель Тригорин, о котором мы ничего не знаем, кроме того, что он любит ловить рыбу, — «аквариумом» с летающими рыбами Филиппа Паррено, а молодая, подающая надежды актриса Нина Заречная — «Дафной» Джузеппе Пеноне, которая, как и в древнегреческом мифе, превращается в дерево от рук Аполлона. В конце зритель увидит и саму «декадентскую» пьесу Треплева (ею открывается чеховская «Чайка»), действие которой происходит через 200 тысяч лет, когда на Земле не останется ни одного живого существа. Закономерно, что в этой сцене играют работы, высмеивающие культ личности художника в западном мире: «Later Seascapes 5», созданная не человеком, а роботом-пылесосом для уборки пола, и китчевая работа Джеффа Кунса «Друг на друге», представляющая мультяшную башню из животных.
Завершает выставку «Бальный зал» — пространство, где будут проходить дискуссии, кинопоказы и лекции, которые смогут дополнить, как надеются создатели проекта, обновленное представление зрителей о современном искусстве. Вдохновляясь планом рассадки древнегреческого народного собрания, его построил художник Андреас Ангелиадакис.
Основная задача выставки очевидна. Комбинируя знакомые всем имена с менее понятными вещами, кураторы проекта создают среду, в которой выставка современного искусства не кажется враждебным пространством, где все ново и непонятно. Эффект узнавания знакомых произведений — начиная с хрестоматийной «Чайки» — пробуждает интерес открыть для себя и остальное.
«Генеральную репетицию» нельзя пропустить хотя бы потому, что в Москве аналогов такому проекту еще не было, не говоря уже о возможности увидеть не выставлявшиеся у нас произведения Уорхола, Модильяни, Кунса, Рихтера, а также работы из российских коллекций, но в новом, мировом контексте.
Публичная программа
Отдельного упоминания заслуживает публичная программа, в которой найдется место даже трехлеткам и людям старшего возраста, для которых будет организована специальная группа обсуждения выставки после осмотра (расписание всех мероприятий здесь). Из ближайших событий отметим перформанс художницы Шифры Каждан из «Театра взаимных действий», который будет представлять собой пресс-конференцию, где на вопросы будет отвечать фотография Мамышева-Монро в образе Анны Ахматовой (19 мая, 20:00). В рамках «Ночи музеев» проект представит тель-авивский продюсер Autarkis, который отыграет сет, сочетающий ближневосточные мотивы, краут-рок и диско (19 мая, 21:00).
Фотографии: обложка, 1, 3, 5, 7 — V-A-C Foundation, 2 — Matthew Booth / V-A-C Foundation, 4, 6 — Коллекция KADIST, 8 — Moscow Museum of Modern Art
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