Квартира Южина (музей Малого театра)

Квартира театрального деятеля Александра Ивановича Южина в Большом Палашевском, которую его вдова завещала Малому театру. В ней остались личные вещи, мебель и гримерка-кабинет артиста. В южинской квартире проводятся выставки и вечера, посвященные не только личности Александра Ивановича, но также современной истории Малого театра.

Что смотреть

Квартира Южина уже во второй раз принимает участие в акции «Ночь музеев», и снова ее интерьеры превращаются в сценическую площадку для артистов Малого театра. В этом году организаторы приглашают зрителей прогуляться по переулкам настоящего театрального района Москвы вместе с произведениями писателя Владимира Гиляровского.

Где: Мемориальная квартира А. И. Сумбатова-Южина

Когда: экскурсия начнется в 19:00