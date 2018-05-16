Гид The VillageЦарский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев»
8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить
В ночь с 19 на 20 мая в Москве в 12-й раз пройдет «Ночь музеев» — масштабная акция, в рамках которой часть городских музейных институций открыта для посетителей бесплатно с шести вечера до полуночи, а в некоторых гостям разрешат задержаться до самого утра. Городские картинные галереи приглашают посетителей на специальные программы: выставки, концерты, квесты и творческие занятия. The Village выбрал восемь интересных мест и объяснил, почему на них стоит обратить внимание.
Квартира Южина (музей Малого театра)
Квартира театрального деятеля Александра Ивановича Южина в Большом Палашевском, которую его вдова завещала Малому театру. В ней остались личные вещи, мебель и гримерка-кабинет артиста. В южинской квартире проводятся выставки и вечера, посвященные не только личности Александра Ивановича, но также современной истории Малого театра.
Что смотреть
Квартира Южина уже во второй раз принимает участие в акции «Ночь музеев», и снова ее интерьеры превращаются в сценическую площадку для артистов Малого театра. В этом году организаторы приглашают зрителей прогуляться по переулкам настоящего театрального района Москвы вместе с произведениями писателя Владимира Гиляровского.
Где: Мемориальная квартира А. И. Сумбатова-Южина
Когда: экскурсия начнется в 19:00
Старый английский двор
Эти белокаменные жилые палаты на Варварке построили в начале XVI века. История дома неразрывно связана с зарождением и становлением англо-русских отношений — в 1555 году в Лондоне создается торговая «Московская компания», которая в 1556 году получает в дар от Ивана Грозного двор в Москве на улице Варварке у церкви святого Максима.
Что смотреть
Для гостей Старого английского двора готовят программу «Ночь живой истории» — под звуки старинных музыкальных инструментов и средневековых мелодий здесь будут учить играть в боулз, серсо и другие игры, популярные среди англичан и других иностранцев, приезжавших в Москву в XVI–XVII веках.
Где: ул. Варварка, 4а
Когда: с 18:00
«Дом на ножках»
Иконическая для Москвы постройка, возведенная по проекту В. Андреева и Т. Заикина в 1968 году. Это необычный дом: в середине 1960-х годов в Москве экспериментировали с переходом от девятиэтажного массового домостроения к более высотным постройкам, и дом на «ВДНХ» был третьим в серии зданий, на которых обкатывали новую технологию.
Что смотреть
В подъезде «дома на ножках» на проспекте Мира открывается «Чрезвычайная коммуникация» — первая в России галерея, расположенная в подъезде жилого дома. Проект готовился в течение трех месяцев жильцами дома, художниками и волонтерами к 50-летию здания. В галерее есть рабочее место, небольшая библиотека, арт-объекты и постоянная медиаэкспозиция.
Где: пр-т Мира, 184, корп. 2
Когда: с 17:00
Дом-музей Марины Цветаевой
Памятник архитектуры, полуособняк в Борисоглебском переулке, где жила поэтесса Марина Цветаева. В экспозиции представлены фотографии и рукописи Цветаевой, воссоздан интерьер квартиры.
Что смотреть
В стенах особняка «Мастерская Брусникина» представит спектакль-перформанс «Чехов. Опыты монолога» с монологами и диалогами из пьес классика. Театр «Практика» и Алиса Гребенщикова исполнят поэтический спектакль «Все вокруг. Клуб 125», основанный на поэзии наших современников — тех, кому 25 исполнилось 100 лет назад: Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Осипа Мандельштама, а Центр имени Всеволода Мейерхольда и актриса Ксения Орлова представят программу «Песни на стихи» — прозвучат песни на стихи Некрасова, Брюсова, Есенина, Хлебникова, Бродского, а также поэма Блока «Двенадцать» (по партитуре, созданной в рамках работы над моноспектаклем «Возмездие 12»).
Где: Борисоглебский пер., 6
Когда: с 19:00
Киностудия «Союзмультфильм»
Самая знаменитая российская киностудия по производству мультипликационных фильмов по тому самому адресу, который диктовала ворона Каркуша в конце каждой программы «Спокойной ночи, малыши!»: улица Академика Королева, 21.
Что смотреть
«Союзмультфильм» покажет артефакты советских и российских мультфильмов: оригинальные декорации, которые использовались для съемок известных мультфильмов, а также куклы Чебурашки, Крокодила Гены, Старухи Шапокляк, Мартышки и Удава из «38 попугаев» и других персонажей. Помимо экскурсии, гостей ожидает просмотр новейших анимационных проектов студии.
Где: ул. Академика Королева, 21
Когда: с 20:00 до 03:00
Дом-музей А. Н. Островского
Дом известного драматурга располагается в Замоскворечье, вокруг городской усадьбы Островского разбит роскошный сад, который сейчас в самом пике цветения, а в комнатах деревянного дома — коллекция музея из личных вещей драматурга, его семьи и друзей-актеров, предметов культуры России прошлого столетия, а также экспонатов, отражающих историю Москвы.
Что смотреть
Музыкально-театрализованную экскурсию по экспозиции «В этом доме звучала музыка», участие в которой принимают студенты музыкальных вузов Москвы, и обыгранные сцены из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» по пьесе А. Н. Островского с исполнителями — солистами Музыкально-драматического театра.
Где: ул. Малая Ордынка, 9
Когда: с 17:00
Царский Казанский сад
Значительную территорию музея-заповедника «Коломенское» занимают исторические фруктовые сады Романовых, где растут яблони, груши, вишни и даже грецкий орех. Один из них, старинный Казанский сад, расположен между Торговой улицей и Казанской церковью и известен своими старинными яблоневыми деревьями.
Что смотреть
В саду можно будет гулять всю ночь под открытым небом в аллеях цветущих яблонь, представлять себя государем XVII века и участвовать в тематическом царском квесте.
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: с 19:00
Музей истории Лефортово
Посвященный небольшому району Москвы, музей отражает историю Лефортова XX века: представлены документы и фотографии крупных промышленных объектов, множество картин, которые воссоздают исторический облик.
Что смотреть
Впервые покажут выставку «Старая аптека»: она рассказывает об эволюции аптечного дела — от зарождения первых аптек в странах Европы до создания развитой и сравнительно разветвленной аптечной сети в России конца XIX — начала XX века.
Где: ул. Крюковская, 23
Когда: с 18:00
А также
«Untitled x Solyanka VPA: Вечеринка с чаем»
Вечером сотрудники Государственной галереи на Солянке планируют устроить масштабное чаепитие вместе с основателями бара Untitled, на которое приглашены все желающие. После чая в бывших соляных шахтах, которые заняла галерея, пройдет «темная хип-хоп-вечеринка». По предварительной регистрации можно попасть на экскурсии по мультимедийной выставке «Новая Япония».
Нулевые в Третьяковке
В Новой Третьяковке будет жара — устроят настоящую дискотеку под пристойным названием «Спецпроект ретроспективной музыки 2000-х годов». Откроется инсталляция уличного художника Покраса Лампаса, будет ток-шоу с Туттой Ларсен, DJ Грувом и Татьяной Геворкян, на котором говорить обещают о главных событиях и трендах ушедшего десятилетия, и ретроспектива музыки 2000-х годов от Deep Fried Friends.
VR-баттл в центре «Марс»
Центр современного искусства «Марс» устроит художественный баттл в виртуальном пространстве — участники попытаются воплотить в виртуальной реальности произведения классиков. Профессиональные художники в VR-шлемах и с джойстиками вместо кистей будут создавать трехмерные произведения искусства — наблюдать за происходящим можно будет на больших экранах.
Центр дизайна Artplay
Помимо того, что сразу три мультимедийные выставки в Artplay будут открыты до двух часов ночи и их можно будет посетить по специальной сниженной цене, Artplay приготовил обширную программу музейной ночи — концерт групп «ТЭЦ» и «Интурист» в клубе Pluton; состоятся «Выставка нового» в галерее PROUN и препати музыкального фестиваля Signal с участием Rhadoo, Маргарет Дайгас и ряда всемирно известных музыкантов и диджеев.
«Пика-пика: Нате!»
В рамках акции во дворе музея Маяковского на Лубянке пройдет целый фестиваль, начинающийся с академического музыкального ансамбля, играющего западных экспериментаторов XX века, и заканчивающийся рейвом с Винтажнайком и «Молодым человеком» из Уфы. Покажут, какой Маяковский был радикал на самом деле, ну и так далее.
Фотографии: обложка, 4 – Музей-заповедник «Коломенское», 1 – Мемориальная квартира А. И. Сумбатова-Южина, 2 – Яся Фогельгард, 3 – «Союзмультфильм»
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