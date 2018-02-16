В субботу в музее «Эрарта» открывается выставка Лю Болина — китайского художника, который 12 лет назад придумал необычный художественный прием: с помощью краски он замаскировал себя на фоне городских пейзажей и сделал серию автопортретов, на которых заметен лишь силуэт человека, как бы исчезающего в индустриальном ландшафте. Изначально фотопроект «Спрятаться в городе» был знаком протеста против уничтожения международного художественного лагеря Суо Джия Кан в Пекине, от которого правительство Китая решило избавиться в рамках подготовки к Олимпиаде. Но снимки довольно быстро попали в соцсети и принесли автору популярность и славу.

В последующие годы Болин обзавелся армией помощников и объехал с выставками полмира, создавая все новые и новые «невидимые портреты»: иногда на фоне открыточных городских видов, но также и на свалках, у руинированных зданий, в музеях, театрах, супермаркетах, а порой даже «вписывал себя» в произведения других художников. Именно так произошло в «Эрарте», где фоном для автопортрета Лю Болин выбрал скульптурную работу петербургского художника Сергея Карева «След червя». Кроме того, он устроил открытый мастер-класс, на котором замаскировал двух волонтеров на фоне картины Петра Горбаня «Сады Эдема».

Фотограф The Village Виктор Юльев побывал в «Эрарте» во время многочасового перформанса: показываем, как проходит работа по созданию впечатляющей оптической иллюзии.