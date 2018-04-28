В апреле вашему любимому медиа о городе The Village исполнилось восемь лет. 26 апреля редакция и друзья издания собрались в Noor Bar. Добраться до места было непросто: из-за репетиции парада Тверскую перекрыли танки. Несмотря на это, народу собралось немало, и военная техника только способствовала особенной атмосфере вечеринки.

За пультом были только свои: редактор франшиз (дорогой) Сережа Голиков, видеограф Антон Федченко-Суворов, известный под именем Palekh, и завсегдатай Untitled Саша Якуничев, наш коллега из Setka. Был огромный торт «Эклерной Клер», коктейли с розовым джином Pink Village, танцы и много любви. Спасибо, что вы с нами!