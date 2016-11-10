Вечеринка от команды Arma17

«Арма» проведет первую вечеринку в новом пространстве на заводе «Молния», которое разделят на три части с характерными названиями — «Мейн», «Холл» и «Бойлер». На «Мейне» стоит обратить внимание на авангардное трио из Сиднея The Necks, ловко вплетающее в техно эсхатологический джаз, а также на дуэт Макса Лодербаудера и Яцека Сенкевича — уникальных представителей берлинской экспериментальной сцены. Также в Москву наконец удалось привезти детройтца Мэттью Дира с его аудиовизуальным перформансом, наделавшем шума в Европе. В «Холле» обоснуются Онур Озер и Бинх со знаменитым электрическим шоу Treatment, а компанию им составят завсегдатаи московских рейвов вроде Зоца и Даши Редкиной. И наконец, в «Бойлере» отыграет лайв Buttechno. В общем, очередной качественный двухдневный марафон с впечатляющим лайнапом.

Когда: 12 ноября, 23:55

Где: завод «Молния»

Сколько: 1 500 рублей

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