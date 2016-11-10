Выходные в городеВечеринка «Армы», фестиваль Motherland и день рождения Еврейского музея
Главные события в Москве на этих выходных
Фестиваль «Просветитель»
Четырехдневный научно-популярный фестиваль, приуроченный к премии «Просветитель», пройдет на разных площадках в Москве — начиная от ресторана «Дом 12» и заканчивая физико-математическим лицеем № 239. Программа лекций очень разнообразная, и здесь можно будет узнать как о трансформации образа ученого, так и о тайнах адронного коллайдера. На все мероприятия стоит записываться заранее, так что советуем поторопиться.
Когда: 11–13 ноября
Сколько: бесплатно, по регистрации
Ретроспектива Нанни Моретти в кинотеатре «Пионер»
В «Пионере» при поддержке Итальянского института культуры пройдет кинофестиваль, посвященный фильмам классика Нанни Моретти. В программу войдут десять фильмов — можно будет увидеть как работы 70-х годов, так и картину 2015 года «Моя мама». Особенного внимания заслуживают знаменитая драма о психоаналитике «Комната сына» и хит 80-х годов — «Бьянка».
Когда: 11–17 ноября
Где: кинотеатр «Пионер»
Сколько: 400 рублей
Концерт «Кровостока»
Когда: 11 ноября, 20:00
Где: Yotaspace
Сколько: 1 000–3 000 рублей
В пятницу состоится концерт группы, не нуждающейся в особых представлениях: нецензурная лексика в речитативе, острые тексты и злая ирония в исполнении солиста Шило, который уже давно стал хрестоматийным персонажем для отечественной рэп-сцены, понятным нескольким поколениям меломанов. Тот случай, когда на концерт наверняка придут зрители в широком возрастном диапазоне от 16 до 45 лет.
«Кружок», «Пруд» и «Девушка школьника» в «Диче»
Задорная пятничная вечеринка в баре «Дич» с бодрым музыкальным составом.
В этот вечер отыграют три группы, песни которых давно разошлись на локальные мемы. «Девушка школьника» — замысловатые эстрадные песни от девушек, похожих на старшеклассниц. «Пруд» — хедлайнеры ироничного московского панка. И наконец, «Кружок» — душевный панк-рок с простыми текстами, понятными любому подростку. Хорошая возможность услышать все и сразу.
Когда: 11 ноября, 19:30
Где: «Дич»
Сколько: 250 рублей
Концерт Therr Maitz
В Bud Arena выступит один из самых примелькавшихся персонажей российского инди-попа Therr Maitz. Участник растиражированного шоу «Голос» Антон Беляев запомнился многим зрителям, а его группа надолго закрепилась в первых строчках отечественного iTunes. Therr Maitz выступает в Bud Arena не впервые, и на этот раз обещают «новые песни и новое шоу».
Когда: 11 ноября, 20:00
Где: Bud Arena
Сколько: 1 000–12 000 рублей
11:11 в «Рабице»
В одном из главных техно-мест столицы на подходе очередная вечеринка. Во главе лайнапа — греческая знаменитость Stef Mendesidis. Он отыграет при поддержке живых выступлений знаковых столичных артистов Draag, Sariin, Redukt и других. В общем, ожидается бодрое продолжение «Дисциплины», состоявшейся на прошлой неделе здесь же.
Когда: 11 ноября, 23:59
Где: «Рабица»
Сколько: 500 рублей
Пинг-понг фестиваль в «НИИ»
Двухдневный пинг-понг марафон пройдет в «Науке и искусстве» при поддержке Heineken и adidas Original, что явно сулит много пива и подарки от спортивного бренда. В лайнапе сплошной отечественный хип-хоп — например, презентация нового альбома Миши Archanga (участника групп Canicool и «Копы в огне») с провокационным названием «Полуцыган», а также челябинская группировка ТГК.
Когда: 11–12 ноября, 19:00
Где: «Наука и искусство»
Сколько: бесплатно
Открытие выставки «Особые приметы» в Музее истории ГУЛАГа
Когда: 11 ноября–11 января, 11:00–19:00
Где: Музей истории ГУЛАГа
Сколько: 100–300 рублей
В пятницу в Музее истории ГУЛАГа открывается выставка «Особые приметы», посвященная этике захоронений. Составители экспозиции сконцентрировались на человеческих останках, которые «одновременно являются источником исторического знания, поводом для юридического расследования и иногда музейным экспонатом». К этой теме обращены две ключевые работы — «Череп Лейбница» пастора и патологоанатома Хито Штейрля и фильм «Череп Менгеле — возникновение судебной этики», посвященный истории останков фашистского врача.
Осенний фестиваль Motherland
Один из крупнейших музыкальных пабликов во «ВКонтакте» проводит очередной фестиваль, где можно будет послушать главных представителей так называемой «новой русской волны». Здесь и облаченные в платья парни из «Зарницы», и главные представители отечественного гаражного рока Sonic Death, и кочующий из клуба в клуб ироничный «Пруд», и многие другие. Конечно, москвичи больше привыкли к Motherland в «Музеоне» и других открытых локациях, но теплый Ypsilon на задворках ЦТИ «Правда» в условиях холодного ноября тоже вполне сгодится.
Когда: 12 ноября, 18:00
Где: Ypsilon
Сколько: 450 рублей
Дискуссия о государственных праздниках от InLiberty
Дискуссия о праздниках в рамках образовательной программы InLiberty пройдет в пространстве Deworkacy на Берсеневской набережной. Профессора Высшей школы экономики и представители фондов «Династия» и «Просветитель» обсудят феномен исторических праздников в российском календаре. Зачем нам нужен День народного единства? Почему чиновники определяют решающие исторические даты для россиян? Какой символикой наделены исторические праздники? Все эти вопросы обещают затронуть на субботнем обсуждении.
Когда: 12 ноября, 18:00
Где: Deworkacy
Сколько: бесплатно, по регистрации
Концерт Xarah Dion
В субботу в баре «Дич» состоится выступление одной из главных представительниц минимал-вейва Xarah Dion. Монреальская певица уже дважды объездила с туром Европу и вот наконец добралась до России. На ее счету —коллаборации с такими группами, как Lust For Youth и Godspeed You! Black Emperor.
Когда: 12 ноября, 20:00
Где: «Дич»
Сколько: 500 рублей — предпродажа, 700 рублей — на входе
Вечеринка от команды Arma17
«Арма» проведет первую вечеринку в новом пространстве на заводе «Молния», которое разделят на три части с характерными названиями — «Мейн», «Холл» и «Бойлер». На «Мейне» стоит обратить внимание на авангардное трио из Сиднея The Necks, ловко вплетающее в техно эсхатологический джаз, а также на дуэт Макса Лодербаудера и Яцека Сенкевича — уникальных представителей берлинской экспериментальной сцены. Также в Москву наконец удалось привезти детройтца Мэттью Дира с его аудиовизуальным перформансом, наделавшем шума в Европе. В «Холле» обоснуются Онур Озер и Бинх со знаменитым электрическим шоу Treatment, а компанию им составят завсегдатаи московских рейвов вроде Зоца и Даши Редкиной. И наконец, в «Бойлере» отыграет лайв Buttechno. В общем, очередной качественный двухдневный марафон с впечатляющим лайнапом.
Когда: 12 ноября, 23:55
Где: завод «Молния»
Сколько: 1 500 рублей
Баста Раймз и Грандмастер Флэш в Stadium Live
Когда: 11 ноября, 18:30
Где: Stadium Live
Сколько: бесплатно, по регистрации
Бесплатный привоз мастодонтов хип-хопа 90-х Басты Раймза и Грандмастера Флэша — в Stadium Live в эту пятницу в ходе «Баттл-школы» Burn. На фестивале обещают установить интерактивные инсталляции в стилистике уличной культуры, а также устроить баттлы бибоев.
День рождения Еврейского музея
В воскресенье Еврейский музей и центр толерантности будет праздновать свой день рождения, в связи с чем подготовил специальную программу. В ней, к примеру, — лекция об истории Бахметьевского гаража Константина Мельникова и экскурсия по выставке Герхарда Рихтера «Абстракция и образ». Отдельные мероприятия проведут специально для детей — интерактивную экскурсию по музею «Диковинный штуки», воркшоп «Сила трансформеров» и чаепитие. Но стоит учесть, что регистрация на многие активности уже закрыта.
Когда: 13 ноября, 12:00–20:00
Где: Еврейский музей и центр толерантности
Сколько: бесплатно, по регистрации
Изображения: обложка – Sonic Death, 1 – предоставлено группой, 2 – Музей истории ГУЛАГа, 3 – Grandmaster Flash
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