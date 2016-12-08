Выходные в городеКонцерты «Грибов» и LP, день рождения Dewar's Powerhouse, финал «Артдокфеста»
Главные выступления, вечеринки, выставки и фестивали грядущих выходных
Концерт «Грибов»
Украинская хип-хоп-группа, взорвавшая в 2016 году танцполы и «ВКонтакте» (количество перепостов дебютного альбома «Грибов» «Дом на колесах» на момент написания этого текста приближалось к 32 тысячам), даст первый московский концерт. Аншлаг гарантирован — билеты закончились на днях.
Когда: 9 декабря, 20:00
Где: Bud Arena
Сколько: все билеты распроданы
Выставка «Ирина Нахова. Взгляд»
Пушкинский музей опять отдает главное здание в руки важной для современного российского искусства фигуры, на этот раз — Ирины Наховой. В прошлом году она представляла Россию на Венецианской биеннале, ее считают выдающимся живописцем и видеохудожником и к тому же одним из изобретателей жанра тотальной инсталляции. Именно на границе между видео и живописью (можем ли мы о ней вообще говорить?) Нахова создаст серию работ для ГМИИ. Ее видеоинсталляции будут перекликаться с произведениями европейской живописи из коллекции Пушкинского (Рембрандт, Ван Дейк, Шарден и другие) и исследовать взгляд зрителя на картину на примере разных исторических стилей и жанров.
КОГДА: 9 декабря — 5 февраля
гДЕ: ГМИИ имени А. С. Пушкина
Сколько: 300 рублей
Финал «Артдокфеста»
Главный российский фестиваль документального кино официально закроется в пятницу в кинотеатре «Октябрь»; на церемонии раздадут «Лавры», национальную премию в области неигрового кино и телевидения. На тот же день назначены заключительные показы внеконкурсной программы фестиваля — их перенесли за пределы РФ, на территорию посольства Чехии, чтобы избежать конфликтов с чиновниками. Пятничная программа разделена на три блока: они начинаются в 12:00, в 14:30 и в 18:00.
Когда: 9 декабря, 12:00–20:00
Где: Чешский центр при посольстве Чешской Республики
Сколько: бесплатно (по регистрации)
Трехлетие Dewar’s Powerhouse
Когда: 9 декабря, 21:00
Где: Dewar’s Powerhouse
Сколько: 800 рублей
Московский клуб привозит на день рождения британского дипхаус-продюсера Youandewan и шведскую R’n’B-исполнительницу Яру Браво. Объединяет Youandewan и Яру Браво мало что, кроме свойственных их музыке расслабленности и безбрежности. Кроме зарубежных гостей, в двух залах бара в этот вечер отыграют Саша Розет, Kotzi Brown, Анатолий Айс и джазовое трио Даниила Никитина.
Концерт Boris
Японские экспериментаторы, больше 20 лет записывающие альбомы в жанрах от джей-попа до сладж-метала и среди прочего озвучившие «Границы контроля» Джима Джармуша, празднуют десятилетие одной из своих самых успешных пластинок «Pink». Ее они целиком сыграют в Москве, а на следующий день и в Петербурге.
Когда: 9 декабря, 19:00
Где: «Театръ»
Сколько: от 1 600 рублей
День рождения бара Noor
И еще один день рождения знакового для Москвы бара — семилетие отмечает Noor на Тверской, не так давно переживший, как и Powerhouse, заметно оживившую его перезагрузку. В качестве хедлайнеров выписали 70-летнего франта Луи Остина в белоснежном костюме, а также немецкий техно-дуэт Der Dritte Raum. Кроме них, танцы в компании ковров и ледяной ванны будут сопровождать диджеи Вадим Ясногородский и Гриша Нелюбин, а также электропоп-дуэт Celebrine.
Когда: 9 декабря, 23:00
Где: Noor
Сколько: бесплатно
Конференция Музея Москвы «Антропология Москвы: новое знание о городе»
Приуроченная к 120-летию музея двухдневная конференция посвящена разнообразным подходам к изучению Москвы. Форум разделен на научную и практическую части: пятница отдана докладам, суббота — дискуссиям. Среди участников конференции немало ярких специалистов: так, в заключительной сессии второго дня «Стиль Москвы» участвуют журналист Юрий Сапрыкин, архитектор Борис Пастернак, архитектор и дизайнер интерьера Ната Татунашвили и художник Анна Кривцова, минувшим летом озеленившая фасад Политеха для инсталляции «Леса».
Когда: 9 и 10 декабря, 09:30–18:00
Где: Музей Москвы
Сколько: бесплатно
Концерт LP
Когда: 10 декабря, 20:00
Где: «Гараж»
Сколько: все билеты распроданы
Лауру Перголицци, более известную как LP, уже давно нет нужды представлять как автора нескольких треков для Шер, Рианны и Backstreet Boys: исполняемые ею самой песни невероятно успешны. Билеты на концерт улетели вмиг; пройдет он, кстати, на следующий день после официального выхода альбома «Lost on You», названного в честь песни, собравшей больше 40 миллионов просмотров на YouTube.
Выступление GFOTY
Аббревиатура GFOTY расшифровывается как Girlfriend of The Year, то есть «Девушка года» — такой нескромный псевдоним взяла себе жительница Лондона Полли-Луиза Сэлмон, в твиттере называющая себя «Твой влажный кошмар». GFOTY — типичная представительница нашумевшего два года назад лейбла PC Music. Весной она выпустила мини-альбом «VIPOTY» с той же гиперактивной экспериментальной поп-музыкой, которой PC Music славились раньше; распространяется «VIPOTY» вместе с короткометражным фильмом, в котором GFOTY и некая неудачница по имени Полли (альтер эго GFOTY, или наоборот) борются за вымышленного лучшего парня на свете — Чэда.
Когда: 10 декабря, 23:00
Где: Dewar’s Powerhouse
Сколько: 500 рублей
Суббота документальных хитов в Центре документального кино
Куратор кинопоказов ЦДК Анна Меликова выбрала для этой программы самые успешные неигровые фильмы сезона, чей прокат уже окончен. Это, например, «В лучах солнца», чудом снятая лента Виталия Манского о Северной Корее — несмотря на постоянную слежку, команде удалось запечатлеть не только то, что показывают туристам; «Куда бы еще вторгнуться» — картина Майкла Мура, в которой режиссер знакомится с передовыми программами разных стран, чтобы «украсть» их для США; «Собачье сердце» — философский кинодебют музыканта Лори Андерсон, посвященный ее терьеру по кличке Лолабель.
Когда: 10 декабря, 13:00–22:30
Где: Центр документального кино
Сколько: 300 рублей
Вечеринка DATA
Когда: 10 декабря, 23:55
Где: завод «Молния»
Сколько: от 1 500 рублей
Второй рейв от команды техноклуба Arma17 на новом постоянном месте — в помещении завода «Молния». Событие охватит три пространства — Main, Boiler и Hall, и для каждого составлен свой лайнап. Главными героями выходных будут Byetone, Sawf, Филипп Горбачев и Gaja, заявленные в программе Main.
Научная конференция по «Звездным войнам» Galactic Science Senate
Конференцию, посвященную знаменитой киновселенной, проводит сеть квест-румов «Морфеус». На ней выступят ученые и журналисты, в том числе авторы The Village и Wonderzine Григорий Пророков и Александра Баженова-Сорокина. Среди запланированных выступлений значатся, например, такие: «Как работает световой меч», «Как уничтоженная Звезда Смерти разрушает Новую Республику», «Наследственность и семья Скайуокеров: взгляд психогенетиков».
Когда: 11 декабря, 19:00
Где: бар «Папа Вейдер»
Сколько: бесплатно
Экскурсия Еврейского музея «Синагога: форма и содержание»
Искусствовед и культуролог Андрей Боровский расскажет экскурсантам об устройстве и назначении синагоги — дома собрания, часто ошибочно считаемого храмом (в иудаизме может быть лишь один храм — Иерусалимский). Другие темы экскурсии — история возникновения синагоги и архитектура еврейского молитвенного дома в разных странах. В маршруте запланированы три остановки: Еврейский музей, Музей истории евреев в России и Московская хоральная синагога, сохранившаяся с конца XIX века.
Когда: 11 декабря, 12:30
Где: встреча в холле Еврейского музея
Сколько: 750 рублей
Текст: Антон Хитров, Никита Величко, Сергей Бабкин, Настя Курганская
фотографии: обложка – Amanda Demme/Vagrant Records, 1 – Lousy Auber/Subotage Entertainment, 2 – raster-noton
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