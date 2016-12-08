Выставка «Ирина Нахова. Взгляд»

Пушкинский музей опять отдает главное здание в руки важной для современного российского искусства фигуры, на этот раз — Ирины Наховой. В прошлом году она представляла Россию на Венецианской биеннале, ее считают выдающимся живописцем и видеохудожником и к тому же одним из изобретателей жанра тотальной инсталляции. Именно на границе между видео и живописью (можем ли мы о ней вообще говорить?) Нахова создаст серию работ для ГМИИ. Ее видеоинсталляции будут перекликаться с произведениями европейской живописи из коллекции Пушкинского (Рембрандт, Ван Дейк, Шарден и другие) и исследовать взгляд зрителя на картину на примере разных исторических стилей и жанров.

КОГДА: 9 декабря — 5 февраля

гДЕ: ГМИИ имени А. С. Пушкина

Сколько: 300 рублей

arts-museum.ru