Выходные в городеКонцерты Земфиры и «Тальника», выставка искусства оттепели и «Ламбада-маркет»
Главные события грядущих выходных
Выставка «Московская оттепель: 1953–1968»
Масштабный проект Музея Москвы об искусстве и культуре эпохи оттепели. Живопись и графика, архитектурные проекты, афиши фильмов Козинцева и Тарковского, первые издания поэтов-шестидесятников и переиздания реабилитированных модернистов соседствуют с артефактами, передающими образ времени, — плакатами на тему покорения космоса, мебелью, техникой и одеждой.
Когда: с 16 декабря
Где: Музей Москвы
Сколько: 200 рублей
Выставка «Мир — театр. Архитектура и сценография в России»
Когда: с 22 декабря
Где: Музей архитектуры имени Щусева
Сколько: 250 рублей
Музей архитектуры имени Щусева и Театральный музей имени Бахрушина объединились, чтобы рассказать о развитии театральной архитектуры в нашей стране. Театры сами по себе куда древнее музеев и во многом именно они в архитектурной форме выражают доминирующие в обществе ценности. Потому и интересно рассмотреть, как менялись театры в России: проекции власти в барокко и классицизме, свидетели декаданса в стиле модерн, локомотивы общественных изменений в авангарде и выражение запутавшегося в своих целях и ценностях позднего советского общества.
Концерт Леонида Федорова
В начале года поэт Анри Волохонский, друг и соавтор Леонида Федорова, выпустил беспрецедентный труд «Богослужебные тексты и псалмы на русском языке» — сборник переводов с церковнославянского и древнееврейского. Задолго до публикации эту работу увидел Федоров — и задумал положить на музыку переведенные Волохонским священные тексты. В результате появился альбом «Псалмы», презентация которого пройдет на ближайшем концерте артиста.
Когда: 23 декабря: 20:00
Где: ЦДХ
Сколько: от 1 200 рублей
Выставка «Дмитрий Гутов. Приступ двигательной активности с помутнением сознания и нарушением памяти»
Один из важнейших художников, вступивших на арт-сцену в 90-е, Дмитрий Гутов занимался живописью, инсталляцией, варил из металла удивительные конструкции, которые в нужном ракурсе принимали вид изображений, но до сих пор никогда не писал абстракций. Первая выставка абстрактной живописи Гутова носит замысловатое название «Приступ двигательной активности с помутнением сознания и нарушением памяти» и объединяет картины из разных серий, написанные за последний год.
Когда: с 24 декабря
Где: галерея «Триумф»
Сколько: бесплатно
«Ламбада-маркет»
Когда: 23–25 декабря с 14:00 до 22:00
Где: «Трехгорная мануфактура»
Сколько: бесплатно
Большая новогодняя ярмарка пройдет на «Трехгорной мануфактуре» в корпусе «Надежда». Как и всегда, на маркете можно будет перекусить уличной или домашней едой, а также найти новогодние подарки на любой вкус от местных дизайнеров. Обещают новых участников, выступление рождественского хора и возрождение двора из «Кругозора», самого значимого пространства этого лета. Во дворе будет красная комната из сериала «Твин Пикс», секретная вечеринка и мини-маркет с молодыми марками одежды и украшений.
Концерт Земфиры
Финальное выступление большого международного тура Земфиры приурочено к релизу ее третьего концертного альбома «Маленький человек. Live». Большая часть треков записана на весеннем концерте в «Олимпийском», но несколько песен были написаны во время тура и исполнялись только за рубежом. Каждому зрителю подарят альбом на CD, который больше нигде нельзя будет достать.
Когда: 23 декабря, 20:00
Где: Stadium
Сколько: от 6 000 рублей
«Большая предновогодняя караока» в «НИИ»
Клуб «Наука и искусство» провожает год караоке-вечеринкой: всю неделю гости оставляют заявки на стене мероприятия в фейсбуке, а потом собираются и вместе поют. Всевозможный треш только приветствуется.
Когда: 24 декабря, с 21:00
Где: «Наука и искусство»
Сколько: бесплатно
Принт-маркет «Вкус бумаги»
На новогоднем маркете будут продавать графические работы, созданные в разных техниках ручной печати — вроде линогравюры, офорта и шелкографии. Зарегистрировалось больше сотни участников: художники, коллекционеры, галереи, профильные вузы. На мастер-классах посетители узнают о видах печатной графики и попробуют сделать новогоднюю открытку.
Когда: 24 и 25 декабря, с 12:00 до 20:00
Где: «Винзавод»
Сколько: бесплатно
Вечеринка Monasterio Xmas Night
Когда: 23 декабря, с 23:59
Где: «Конструктор»
Сколько: 500 рублей
Хедлайнерами техно-вечеринки сообщества Monasterio будут Vatican Shadow (один из многочисленных псевдонимов прославленного электронщика Доминика Ферноу, работающего на стыке нойза и техно), американец DVS1 и немка Janina. Среди других участников лайнапа — украинские диджеи Recid и Danilenko, екатеринбуржец Syberian и постоянные резиденты Monasterio.
Выставка «Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром»
Для второй выставки в недавно переданной ГМИИ бывшей усадьбе князей Голицыных куратор Ольга Шишко отобрала хрестоматийные и современные произведения медиаарта, где в роли главного инструмента выступает звук. Несколько работ созданы специально для проекта. Так, по пятницам, субботам и воскресеньям с шести до десяти вечера работает инсталляция театрального режиссера Семена Александровского «Другой музей»: посетитель надевает наушники и погружается в звуковую среду одного из музеев Парижа, Амстердама или Венеции.
Когда: до 31 марта
Где: ГМИИ им. Пушкина (усадьба Голицыных)
Сколько: 200 рублей
Концерт «Тальника»
Редкое выступление российского электронного дуэта, поддерживающего вокруг себя атмосферу таинственности и распространяющего свою музыку на кассетах. Мягкая, словно постоянно ускользающая от слуха электроника с названиями треков типа «Цвет надежды» и «Грибная полянка». На концертах музыканты — Саша и Света — импровизируют, то играя что-то поверх нарезанных в семплер домашних записей, то не взяв на сцену ничего, кроме акустической гитары. Что будет на этот раз, остается только гадать.
Когда: 25 декабря, 21:00
Где: «Наука и искусство»
Сколько: бесплатно
Текст: Антон Хитров, Сергей Бабкин, Кристина Сафонова, Настя Курганская
Изображения: обложка, 2 – «Ламбада-маркет», 1 – Музей архитектуры имени Щусева, 3 – Becka Diamond/Hospital Productions
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