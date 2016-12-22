Принт-маркет «Вкус бумаги»

На новогоднем маркете будут продавать графические работы, созданные в разных техниках ручной печати — вроде линогравюры, офорта и шелкографии. Зарегистрировалось больше сотни участников: художники, коллекционеры, галереи, профильные вузы. На мастер-классах посетители узнают о видах печатной графики и попробуют сделать новогоднюю открытку.

Когда: 24 и 25 декабря, с 12:00 до 20:00

Где: «Винзавод»

Сколько: бесплатно

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