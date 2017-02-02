В Театре Маяковского 3 и 4 февраля впервые сыграют «Изгнание» — новую постановку Миндаугаса Карбаускиса о литовских экспатах в Лондоне (билеты, правда, уже не купить — придется подождать следующих февральских показов). В «Гоголь-центре» тоже премьера: 4 и 5 февраля здесь покажут «Море деревьев» — дебютную режиссерскую работу молодого артиста Филиппа Авдеева для подростков старше 12 лет. Главная театральная новость: 4 февраля стартует фестиваль «Золотая маска», который будет показывать лучше спектакли со всей России в течение почти трех месяцев.