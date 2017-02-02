Выходные в городеВечеринка Discipline, концерт «ГШ» и старт «Золотой маски»
Главные московские события выходных
Выставки
На фотографии: Инсталляция Инь Сючжэнь «Медленное действие»
С 1 февраля в «Гараже» открыта выставка «По направлению к источнику»: пятеро художников разных поколений (самый старший участник проекта — «классик» Андрей Монастырский) провели больше полугода, изучая архив музея, и создали работы по результатам своих открытий. Там же можно застать пару экспозиций, которые скоро закроются: фотореалистичная графика Роберта Лонго покинет «Гараж» 5 февраля, инсталляция Инь Сючжэнь в виде гигантской пилюли — 8 февраля. В Еврейском музее подходит к концу весьма заметная выставка «Герхард Рихтер. Абстракция и образ»: увидеть работы немецкого абстракциониста можно до 5 февраля.
Музыка
На фотографии: группа «ГШ»
В ночь с 3 на 4 февраля в «Рабице» запланирована нерегулярная вечеринка Discipline с традиционным черным дресс-кодом и парой серьезных хедлайнеров из Берлина: Blush Response выступит с электронным лайвом, а Матис Мутц, известный как The Panacea, представит новый проект Future9192. 4 февраля в клубе «16 тонн» выступает московская группа «ГШ» — бывшие Glintshake: музыканты, недавно выпустившие удачный альбом «Оэщ Магзиу», обещают новый материал и приглашенных академических и джазовых исполнителей.
Театр
На фотографии: «Травиата» (Фестиваль «Золотая Маска»)
В Театре Маяковского 3 и 4 февраля впервые сыграют «Изгнание» — новую постановку Миндаугаса Карбаускиса о литовских экспатах в Лондоне (билеты, правда, уже не купить — придется подождать следующих февральских показов). В «Гоголь-центре» тоже премьера: 4 и 5 февраля здесь покажут «Море деревьев» — дебютную режиссерскую работу молодого артиста Филиппа Авдеева для подростков старше 12 лет. Главная театральная новость: 4 февраля стартует фестиваль «Золотая маска», который будет показывать лучше спектакли со всей России в течение почти трех месяцев.
Лекции
На изображении: Джон Вандерлин, «Высадка Колумба в Америке». Лекция «Что такое Великие географические открытия и как они изменили мир»
4 февраля в культурном центре «Хитровка» театровед Инна Соловьева прочтет первую лекцию из цикла о Константине Станиславском — редчайший шанс послушать главного из ныне живущих специалистов по Московскому Художественному театру. Тем временем «Университет Arzamas» возобновляет еженедельные встречи в Российской государственной библиотеке: 5 февраля историк Владимир Ведюшкин расскажет правду об эпохе Великих географических открытий.
фотографии: обложка – Яся Фогельгардт, 1 – Женя Филатова, 2 – Музей современного искусства «Гараж», 3 – Lucy Jansh/Фестиваль «Золотая Маска», 4 – Wikimedia Commons
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