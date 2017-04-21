Главное в эти выходные — безусловно, десятилетие «Симачёва». Невозможно переоценить культурное значение этого места для города и бессмысленно спорить о его актуальности и его обитателях. Это просто самый заслуженный бар города из дорогих и безусловная московская константа, без которой город внутри Садового представить невозможно. Самый внушительный лайнап в пятницу: везут берлинского диджея Capablanca, американца Ли Дугласа и француза Cosmo Vitelli — страшно представить, во сколько это обошлось. Это же будет самая загруженная ночь, надевайте все самое лучшее и идите к 10 вечера: к полуночи внутри просто не останется воздуха. А еще лучше идти в четверг или пятницу — будут все резиденты от арт-директора Сергея Оранжа до Липелиса и Тимофея Смирнова — и в качестве гостей самые родные люди. Главное — не в субботу, в субботу там Федор Фомин и Виталий Козак, поэтому лучше — на Discipline на заводе «Правда».

Где: Denis Simachev Shop & Bar

Когда: 21 апреля, 23:00 — 22 апреля, 06:00

Сколько: бесплатно

Из других событий: в пятницу в самодельном концертном клубе «Лес» (в который я в иных обстоятельствах не советовала бы ехать) — концерт смешной петрозаводской группы «Громыка». Представьте себе мужчин в номенклатурных костюмчиках по моде брежневской эпохи, которые в духе лучших советских эстрадных исполнителей (чаще всего вокал сравнивают с магомаевским) поют песенки с абсолютно абсурдными сюжетами. Зажигательная и добрая группа, которая, может, и эксплуатирует советскую стилистику, но делает это в самом лучшем виде.

Где: «Лес»

Когда: 21 апреля, 20:00–23:00

Сколько: 600–700 рублей

Есть и хорошие гастросюжеты в Москве: во-первых, открывается новый сезон «Маркета местной еды» в Музее Москвы — это когда те гастроталанты города, которые еще не успели открыть свои фалафельные и бургерные, пробуют свои силы в фестивальных условиях. Всегда вкусно, обязательно находится умник, который предлагает какую-нибудь сложную аргентинскую еду, которую на деле невозможно продавать в Москве по адекватному ценнику, ну а на крайний случай вам всегда слепят ослепительный бургер из мраморной говядины. Во-вторых, прямо сейчас заканчивается фестиваль Omnivore, и в пятницу в пространстве Telegraph — традиционная вечеринка закрытия. За 2 тысячи рублей — неограниченный доступ к хитро смешанным коктейлям, а еще возможность понаблюдать за самыми прославленными поварами в действии: Иван Шишкин со своей звездной командой, Дмитрий Зотов, Себби Кэньон и другие на ваших глазах готовят сложные закуски. Как говорится, попробуйте их все.

Где: Музей Москвы

Когда: 22–23 апреля

Сколько: бесплатно