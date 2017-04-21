Выходные в городе«Смертельная битва», «Библионочь-2017»: Герои The Village рассказывают, куда пойти в выходные
«Что может быть круче, чем рассиропиться под японский хаус?»
Юля Макарова
дизайнер Turbo Yulia
Часто для меня мероприятия это продолжение работы, поэтому выбираю то, что актуально для молодежи. Чтобы быть в теме, я наблюдаю, что кто носит, что сейчас модно. Ищу мощную энергетику, драйв, ну и, конечно, общение.
Фильм «Эпоха танцев»
В пятницу вечером думаю пойти на документальный фильм «Эпоха танцев» про то, как возникало рейв-движение в России 90-х. Мне очень интересен этот период как время творческой свободы, эксперимента, отсутствия рамок и взрывной энергии — меня это вдохновляет.
Где: «5 звезд» на «Новокузнецкой»
Когда: 21 апреля, 22:35
Сколько: 330–385 рублей
«Смертельная битва»
После можно сгонять на вечеринку коллеги по цеху Васи Волчка «Смертельная битва» на «Хлебозаводе» в преддверии показа его новой коллекции. Мне нравится наблюдать за тем, что делает Вася, интересно, как он общается со своей аудиторией, анализировать, по каким штукам сейчас тащатся 18-летние. Еще на мероприятии можно будет порубиться в «Мортал Комбат» — хорошая возможность вернуться в детство (для тех, кто помнит).
Где: «Волчок Moscow»
Когда: 21 апреля, 20:00–23:59
Сколько: участие по записи
«Библионочь-2017»
В субботу в библиотеке имени Некрасова состоится «Библионочь-2017» с очень интересной и насыщенной программой. Меня заинтересовал фестиваль пабликов «ВК», считаю, что это самый актуальный формат медиа для молодежи, хочу про это знать все! Еще будет круглый стол о самиздате, к которому я тоже неравнодушна. А в конце планируется дискотека для самых стойких.
Где: библиотека имени Некрасова
Когда: 22 апреля, 18:00 — 23 апреля, 04:30
Сколько: бесплатно
Shaw Cuts Night
Одна половина тусовщиков в ночь с субботы на воскресенье будет отрываться под ритмы нулевых в «Симачёве» на дне рождения бара, а вторая половина — качаться под электронные запилы в «Рабице» — там обещают техно-шаолиньскую сессию с участием артистов мюнхенского лейбла Shaw Cuts (звучит очень заманчиво). Уверена, ни те ни, другие не прогадают.
Где: «Рабица»
Когда: 22 апреля, 23:59 — 23 апреля, 11:00
Сколько: 600 рублей
Борис Болелов
ведущий «Москва 24»
Предлагаю такой маршрут.
Record Store Day
Сперва отметить Record Store Day, на маркете «Сила винила» в «Доме силы» — куча пластинок, участников еще больше, чем в прошлый раз: магазины, лейблы, дилеры, коллекционеры и диджеи. Любитель винила, бери денежку и иди копать! Можно там и остаться до упора: в 23:00 тут же пройдет пати Ида (хедлайнер —Kornél Kovács) — любителям ненапряжного легкого дискодэнса стоит зайти.
Где: Powerhouse Moscow
Когда: 22 апреля, 12:00–22:00
Сколько: бесплатно
Концерт Басты
Самый народный концерт этой недели — безусловно, Баста в 360° в «Олимпийском». Пойти надо хотя бы для того, чтобы оценить, насколько Василий поднимет планку в этот раз. Вакуленко всегда и везде первый: первый рэпер в «Олимпийском», первый неформал в Кремле, первый на Первом в «Голосе». На сей раз — первый российский артист, который даст концерт такого формата на такой огромной площадке. Никаких декораций, только цифровые технологии: проекции и мэппинг на трибуны, лазеры, свет, вращающаяся сцена и первая трансляция в iTunes из России. Учитывая этот факт и зная, как ответственно Баста подходит ко всему, концерт рискует войти в историю.
Где: СК «Олимпийский»
Когда: 22 апреля, 20:00
Сколько: 1 000–1 500 рублей
Discipline
Ну а после на любимом райончике будет греметь очередная Discipline. Пройдет, похоже, в клубе «Правда» (хотя есть на территории и другие локации). Может, будет что-то интереснее. Из всего лайнапа я, надо признать, знаю только OBGON. Кто такой Thomas P. Heckmann, я понятия не имею. «Amphetamine», пожалуй, — самый известный его хит, ставший безусловной классикой клубного андерграунда, не вызывает восторга, но это мои личные проблемы, и это, в сущности, абсолютно не важно. Discipline — именно та вечеринка, на которой стоит побывать хотя бы раз, даже если вы техно не любите... Закрыть вопрос по андерграунду.
Где: ул. Правды, 24 С3
Когда: 22 апреля, 23:00 — 23 апреля, 09:00
Сколько: 600 рублей
Паня Кириллина
пиар-директор Sila Sveta
Следить за городскими событиями — моя профессиональная привычка. Обожать и ненавидеть отдельные из них — профессиональная деформация, ну или причуда, которую можешь себе позволить, когда долго пишешь о развлечениях в Москве.
Denis Simachev Shop & Bar 10th Anniversary DAY 2
Главное в эти выходные — безусловно, десятилетие «Симачёва». Невозможно переоценить культурное значение этого места для города и бессмысленно спорить о его актуальности и его обитателях. Это просто самый заслуженный бар города из дорогих и безусловная московская константа, без которой город внутри Садового представить невозможно. Самый внушительный лайнап в пятницу: везут берлинского диджея Capablanca, американца Ли Дугласа и француза Cosmo Vitelli — страшно представить, во сколько это обошлось. Это же будет самая загруженная ночь, надевайте все самое лучшее и идите к 10 вечера: к полуночи внутри просто не останется воздуха. А еще лучше идти в четверг или пятницу — будут все резиденты от арт-директора Сергея Оранжа до Липелиса и Тимофея Смирнова — и в качестве гостей самые родные люди. Главное — не в субботу, в субботу там Федор Фомин и Виталий Козак, поэтому лучше — на Discipline на заводе «Правда».
Где: Denis Simachev Shop & Bar
Когда: 21 апреля, 23:00 — 22 апреля, 06:00
Сколько: бесплатно
«Громыка». Презентация альбома «Нашатырь»
Из других событий: в пятницу в самодельном концертном клубе «Лес» (в который я в иных обстоятельствах не советовала бы ехать) — концерт смешной петрозаводской группы «Громыка». Представьте себе мужчин в номенклатурных костюмчиках по моде брежневской эпохи, которые в духе лучших советских эстрадных исполнителей (чаще всего вокал сравнивают с магомаевским) поют песенки с абсолютно абсурдными сюжетами. Зажигательная и добрая группа, которая, может, и эксплуатирует советскую стилистику, но делает это в самом лучшем виде.
Где: «Лес»
Когда: 21 апреля, 20:00–23:00
Сколько: 600–700 рублей
«Маркет местной еды»
Есть и хорошие гастросюжеты в Москве: во-первых, открывается новый сезон «Маркета местной еды» в Музее Москвы — это когда те гастроталанты города, которые еще не успели открыть свои фалафельные и бургерные, пробуют свои силы в фестивальных условиях. Всегда вкусно, обязательно находится умник, который предлагает какую-нибудь сложную аргентинскую еду, которую на деле невозможно продавать в Москве по адекватному ценнику, ну а на крайний случай вам всегда слепят ослепительный бургер из мраморной говядины. Во-вторых, прямо сейчас заканчивается фестиваль Omnivore, и в пятницу в пространстве Telegraph — традиционная вечеринка закрытия. За 2 тысячи рублей — неограниченный доступ к хитро смешанным коктейлям, а еще возможность понаблюдать за самыми прославленными поварами в действии: Иван Шишкин со своей звездной командой, Дмитрий Зотов, Себби Кэньон и другие на ваших глазах готовят сложные закуски. Как говорится, попробуйте их все.
Где: Музей Москвы
Когда: 22–23 апреля
Сколько: бесплатно
Таня Симакова
главный редактор The Village
На этот раз постараюсь найти тусы повеселее: погода отстойная, и, если никуда не пойти, есть риск закиснуть на всю последующую неделю. Приходится себя бодрить.
Итальянская весенняя ярмарка
На «Флаконе» все выходные будет идти итальянская ярмарка. Такие уже лет семь или восемь делает команда Italian Week Festival, отличает их очень дружеская атмосфера (то есть по-настоящему дружеская: с угощениями, знакомствами и всем прочим). Обычно там классная программа: куча разнообразных лекций, кулинарных мастер-классов, на этот раз будет отдельная площадка для детей. Но главное, конечно, не это — на фестивале всегда можно купить настоящие итальянские продукты, которые не встретишь в супермаркете. Особенно, разумеется, интересуют сыры. Цена на них настолько хорошая, что неловко напрягать друзей, которые тащат пармезан из Европы чемоданами. Пармская ветчина и остальные специалитеты также в наличии.
Где: дизайн-завод Flacon
Когда: 21–23 апреля
Сколько: бесплатно
Soichi Terada (JP, Live), Lay-Far & Cat
Прямо с самолета планирую двинуть на «Стрелку» — будем танцевать с друзьями под японский хаус. Во-первых, есть шанс сойти за меломанку, во-вторых, сто лет не была на «Стрелке», с которой у меня связано множество приятных воспоминаний. Что может быть лучше, чем рассиропиться под японский хаус?
Где: Bar Strelka
Когда: 21 апреля, 23:00 — 22 апреля, 03:00
Сколько: вход бесплатный по предварительной регистрации
Фотографии: обложка, 2 – Pierre Björk, 1 – Reflexion Films, 3 – Discos Capablanca, 4 – Far East Recording
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