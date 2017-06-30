Выходные в городеВыставка Пахома, «Инопланетный дождь» на вечеринке Body и концерт Metronomy
Куда пойти в выходные
Выставки
«Живая вода»
Экспозиция того самого Пахома
Когда: 27 июня — 31 августа
Где: галерея «Риджина»
Сколько: бесплатно
Галерея «Риджина» в 4-м Сыромятническом переулке представляет выставку скандально известного персонажа и художника Сергея Пахомова (Пахома). В этом проекте он обращается к теме живой воды — жидкости, дарующей жизнь, то есть крови. «Живая вода» также отсылает к русскому фольклору. В русских народных сказках магические свойства живой воды используются для оживления человека. Пахом канонизирует героев, которые являются символами слабости России, оборачивая их защитниками страны и делая частью эпоса. На этот раз на смену Распутину и Марии Дэви Христос придут самопровозглашенные народные целители Аллан Чумак и Анатолий Кашпировский.
Сергей Пахомов о новом проекте: «Выставка — абсолютно русская, ярмарочная! В ней будут совмещаться несовместимые вещи: видео, инсталляция, фотография, живопись — все, чего нет. Задача сверхсложная. И внутри этого мне хочется подирижировать, потому что за последние годы я открыл в себе дирижерские способности».
Передвижная выставка Гринпис
Мобильная выставка «Ноль отходов» добралась до Москвы, за два месяца побывав в 14 российских городах. Экспозиция — это салон автобуса, переделанный под художественное пространство. «Зритель попадает в темный туннель, оказывается овеян дымом мусоросжигательного завода и звуками свалки, а в конце получает ответы на вопросы, что же делать с мусором, какие вещи уже сегодня делают из переработанных отходов и как быть счастливым без лишних покупок», — рассказывают про акцию ее авторы. На выставке также покажут фильмы про экологию, а детям предложат порисовать карандашами из переработанных отходов.
Когда: 1 июля, 12:00–21:00
Где: парк «Фили»
Сколько: бесплатно, по регистрации
Сергей Шеховцов — «Мир. Рай. Love»
В 90-х работающий в том же сквоте, что и Владимир Дубосарский и Авдей Тер-Оганьян, художник Сергей Шеховцов создает скульптуры, которые кажутся каменными и монументальными, а в реальности оказываются всего лишь крашеным поролоном. Так, его мотоциклиста, пробивающего кирпичную стену — известную работу для Русского павильона на Венецианской биеннале, — хочется потрогать, поскольку не веришь, что это обычный поролон. Для новой выставки Сергей Шеховцов практически отказывается от излюбленного материала, заменяя его стеклопластиком. Из него он складывает слова, которыми могли бы быть исписаны городские заборы и гаражи. На «Злости» у художника не остается свободного места — вся она покрыта вбитыми гвоздями, а Freedom изъели мыши.
КОГДА: до 15 июля
ГДЕ: музей «АРТ4»
Сколько: бесплатно
Вечеринки
Hyperboloid : SP4K Release Party
Шоукейс одного из главных бас-лейблов страны
Когда: 30 июня, 23:55–06:00
Где: Dissident
Сколько: 400–500 рублей
В пятницу на Чистопрудном бульваре собираются адепты экспериментальной клубной музыки — там пройдет вечеринка лейбла Hyperboloid. Событие приурочено к релизу петербургского продюсера SP4K (читается, как ни странно, «супчик»), известного, прежде всего, по отличному ремиксу на Boulevard Depo. Поддерживают Raumskaya, Pixelord, Saburov, A.Fruit, Tropical Interface и другие.
Vision
Вечеринка с упором на хаус 80–90-х (и чуть-чуть на техно)
Очередная попытка потанцевать на открытом воздухе — организаторы уверены что погода наконец позволит это сделать. В лайнапе знакомые имена: Karolina Bnv, Саша Розет, Алиса По и FStep, который отныне в лайнапах будет указан как Олег Розов.
Когда: 30 июня, 23:00–06:00
ГДЕ: «Лебединое озеро»
СКОЛЬКО: 300 рублей
Body
«Наш ответ — ACID!»
Эйсид-вечеринка — сестра Joy с мощным хедлайнером — эйсид-проектом Alien Rain. В лайнапе вместе с Милтоном Бредли также Unbalance, Стеф Мендесидис, Poima, Sariin и Eye Que. Утро на веранде пройдет в компании Анастасии Кристенсен, одной из ярчайших представительниц техно-сцены Копенгагена. В анонсе организаторы обещают воскрешение специалиста по внеземным цивилизациям Вадима Черноброва.
Когда: 1 июля, 23:55 — 2 июля, 12:00
Где: «Рабица»
Сколько: 600 рублей
Концерты
Metronomy
Ностальгия по 80-м через призму британского инди-попа
Когда: 1 июля, 20:00
Где: Yotaspace
Сколько: 2 000 рублей
В субботу в Yotaspace выступит группа, к которой сначала приписывали нелепый тег «нью-рейв». Мода на хлесткую инди-электронику и красные скинни-джинсы давным-давно прошла, но это не сбило Metronomy с их основного курса, и они до сих пор продолжают записывать местами слишком старательную, но качественную поп-музыку. Так, на последнем альбоме Джозеф Маунт ищет эскапизм в ностальгии по 70-м и 80-м.
«Всигме»: презентация альбома «Река»
Метамодернистский хип-хоп от авторов «Пути братана»
В Powerhouse выступит хип-хоп-троица, состоящая из SuperSonyc, Арчанга и Kotzi Brown, они же легендарные «Копы в огне». Рэперы презентуют второй по счету альбом. Если верить пресс-релизу, на концерте авторы шлягера «Путь братана» возьмутся за глубинные вопросы: «Это метамодернистический ворс. Это кусочек знания о мироздании. Это связь поколений. От души».
Когда: 1 июля, 20:00–23:00
Где: Powerhouse Moscow
Сколько: 400–600 рублей
А также
Board Culture Day в музее «Гараж»
Фестиваль досочной культуры
Когда: 2 июля, 11:30–00:00
Где: музей «Гараж»
Сколько: бесплатно
В воскресенье в музее «Гараж» пройдет Board Culture Day — однодневный фестиваль о скейтбординге и серфинге, удачно организованный к началу настоящего лета в городе. Все желающие смогут подучить теорию — сходить на лекции по истории досочной культуры и приступить к практике — покататься на лонгборде или попробовать свои силы на балансборде.
Lars von Trier Night
Классика датского режиссера в правильной обстановке
Отличный шанс освежить в памяти главные фильмы датского режиссера — в «Лисице» будут показывать «Догвилль», «Меланхолию» и первую часть «Нимфоманки». Заставить себя самостоятельно пересмотреть классику дома на ноутбуке — непростая задача, а в баре должно быть значительно проще.
Когда: 2 июля, 16:30–00:00
Где: бар «Лисица»
Сколько: бесплатно
Moscow Flower Show 2017
Цветочное царство в парке «Музеон»
В парке искусств «Музеон» пройдет шестой Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. В этом году в фестивале участвуют более 200 представителей цветочной отрасли из 12 стран мира. Главное событие мероприятия — международная выставка-конкурс садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна, в конкурсной программе которой заявлено более 30 проектов. Конкурсные работы оценивают судья Королевского общества садоводов Джеймс Александр-Синклер и княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь (вот это да). Гости фестиваля смогут посетить арт-маркет, флора-маркет и экомаркет, где будет представлен широкий ассортимент товаров для дома и сада.
Когда: 29 июня — 9 июля
Где: парк «Музеон»
Сколько: 300-600 рублей
Дворовая вечеринка «Дружба народов»
В этом году Stay Hungry Backyard исполняет свои мечты: устраивает фестиваль, на котором будут не только московские кафе, но и классные команды с уличной едой из нескольких регионов России. Организаторы планируют собрать все разнообразие национальных кухонь, представленных в стране. Такой подход станет поводом узнать национальные особенности, но это не все — в описании мероприятия есть призыв одеться на маркет в национальные костюмы. Так что лучше приготовиться к походу заранее и найти хоть какой-нибудь атрибут.
Когда: 2 июля, 13:00–23:00
Где: БЦ «Новоспасский»
Сколько: бесплатно
Фотографии: обложка, 1 — Сергей Пахомов, 2 — Eugénie — Photographie/Milton Bradley, 3 — Metronomy/Atlantic Records, 4 — Board Culture Day
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