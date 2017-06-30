Галерея «Риджина» в 4-м Сыромятническом переулке представляет выставку скандально известного персонажа и художника Сергея Пахомова (Пахома). В этом проекте он обращается к теме живой воды — жидкости, дарующей жизнь, то есть крови. «Живая вода» также отсылает к русскому фольклору. В русских народных сказках магические свойства живой воды используются для оживления человека. Пахом канонизирует героев, которые являются символами слабости России, оборачивая их защитниками страны и делая частью эпоса. На этот раз на смену Распутину и Марии Дэви Христос придут самопровозглашенные народные целители Аллан Чумак и Анатолий Кашпировский.

Сергей Пахомов о новом проекте: «Выставка — абсолютно русская, ярмарочная! В ней будут совмещаться несовместимые вещи: видео, инсталляция, фотография, живопись — все, чего нет. Задача сверхсложная. И внутри этого мне хочется подирижировать, потому что за последние годы я открыл в себе дирижерские способности».