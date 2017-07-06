Hot Sugar

Чудеса семплирования, или Буквально подземная электроника

Hot Sugar известен в первую очередь тем, что, подбирая семпл-инструментарий, полностью полагается на окружающую среду. Свои треки Ник Кёниг склеивает из звуков, записанных на диктофон буквально повсюду: в катакомбах, подземке, лесу. «Да, все можно превратить во что угодно, но никто даже близко не сымитирует барабанную партию, которую я записал на Таймс-сквер в два часа ночи», — хвастается нью-йоркский музыкант, про творческие методы которого даже сняли документалку при участии Джима Джармуша.