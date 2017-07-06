Фестивали

На фотографии: Iceage

«Боль»

Главный смотр российского андеграунда

Фестиваль «Боль» становится все эклектичнее: если два года назад событие было посвящено исключительно новой российской волне — постпанку, гранжу и другой гитарной музыке, — то в этот раз описать лайнап намного сложнее. Помимо ценных привозов вроде техасского «клубного террориста» Lotic и датских панков Iceage, на фестивале можно будет услышать весь спектр актуальной российской музыки от Хаски до «4 позиций Бруно».

Когда

8 июля, 14:30–23:00

Где

Бумажный пр-д, 19

Сколько

1 700 рублей

FACEBOOK

Джаз — за жаркое лето!

Два дня концертов в Ботаническом саду МГУ

В «Аптекарском огороде» все лето проходят живые концерты классической и неклассической музыки, грядущие выходные будут посвящены джазу: в субботу состоится концерт живой легенды советского джаз-рока Алексея Козлова, в воскресенье — одновременно американский джаз, поп-хиты и русский фольклор в исполнении Jazz Dance Orchestra. В случае очередного «ветхозаветного» ливня организаторы обещают укрыть всех в ресторане «Аптекарский двор».

Когда

8–9 июля

Где

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Сколько

750–1 500 рублей

трейлер

Концерты

На фотографии: Hot Sugar

Hot Sugar

Чудеса семплирования, или Буквально подземная электроника

Hot Sugar известен в первую очередь тем, что, подбирая семпл-инструментарий, полностью полагается на окружающую среду. Свои треки Ник Кёниг склеивает из звуков, записанных на диктофон буквально повсюду: в катакомбах, подземке, лесу. «Да, все можно превратить во что угодно, но никто даже близко не сымитирует барабанную партию, которую я записал на Таймс-сквер в два часа ночи», — хвастается нью-йоркский музыкант, про творческие методы которого даже сняли документалку при участии Джима Джармуша.

Когда

7 июля, 19:00–23:00

Где

САДЫ Бабилона

Сколько

800 рублей

Facebook

Музыка для двух арф и органа в соборе Непорочного зачатия

Бах, романтизм и свадебный марш под готическими сводами

В католическом соборе Непорочного Зачатия на Малой Грузинской пройдет концерт классической музыки от Баха и знаменитого канона Пахельбеля до композиторов-романтиков. Играть под готическими сводами будут две арфы и орган.

Когда

7 июля, 20:30–22:00

Где

собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Сколько

800–1 500 рублей

Facebook

«Н. О. М.»

Концерт группы «Неформальное объединение молодежи»

Ветераны-экспериментаторы из Петербурга, советская и российская группа «Н. О. М.» выступят расширенным составом в честь дня рождения своего фронтмена Андрея Кагадеева.

Когда

7 июля, 20:00

Где

Yotaspace

Сколько

300 рублей

VK.COM

Вечеринки

На фотографии: Group A

Librarian в Powerhouse

Библиотека хауса в «Доме силы»

В пятницу в Powerhouse выступит основатель датского хаус-лейбла Waxtefacts. Библиотека продюсера состоит из ритмичных треков, вдохновленных хип-хопом 2000-х, отсюда и названия релизов вроде «Бог подарил нам ножницы, чтобы вырезать ими семплы», а вот объяснить отпечатанную на пластинке постсоветскую районную пастораль несколько сложнее. Поддержат датчанина российский хаус-спецназ из формаций Jazzve и Ghetto Kingdom.

Когда

7 июля, 23:00–05:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

300–500 рублей

VK.COM

«Пика-пика» причиняет боль

Японский хоррор на танцполе

«Наша новая вечеринка — это музыка, которую обычно не включают на вечеринках», — предупреждают организаторы. Если кто-то еще не в курсе, что такое «Пика-пика» и почему она может среди прочего «причинять боль», — отправляйтесь учить матчасть. Хедлайнеры ночи — японский дуэт Group A с диджей-сетом, в ходе которого можно услышать все что угодно. Ясно лишь одно: будет страшно.

Когда

8 июля, 23:00–05:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

бесплатно

Facebook

«А»

Вечеринка с частью лайнапа фестиваля, который не состоялся

В стенах того самого клуба на Ольховской вновь фуллхаус: с лайвами выступят Фармакон, Хорорист, Коммандо и югославский берсерк Владимир Ивкович. Подготовиться к такому не получится, но вы можете попробовать, например, посмотрев запись выступления Оливера Чеслера в Глазго.

Когда

8 июля, 23:59 — 9 июля, 20:00

Где

«Рабица»

Сколько

1 200–1 500

Facebook

Лекции

На фотографии: Аарон Кометбас. «Сцена — это всего лишь трамплин»

Аарон Кометбас. «Сцена — это всего лишь трамплин»

Ликбез по панк-культуре

В «Гараже» выступит ветеран американской панк-журналистики и основатель Cometbus — важного для андеграундной сцены DIY-журнала, первый номер которого издали в 1982 году. Кометбасу есть о чем рассказать: в 1990 году он был дорожным менеджером никому не известных на тот момент Green Day, а в 2010-м уже с мейнстримной группой поехал в тур по Китаю в качестве корреспондента.

Когда

7 июля, 19:30–21:00

Где

музей «Гараж»

Сколько

бесплатно, по регистрации

Facebook

«В Норвегию в поисках волн»

Лекция от первого лица о серфинге в Норвегии

Журналист и фуд-блогер Кристина Подрезова расскажет о своем недавнем путешествии по Норвегии, о том, зачем ехать в скандинавскую страну за серфингом и как увидеть ее с самых лучших ракурсов, не потратив на это целое состояние.

Когда

12 июля, 19:30

Где

ул. Таганская, 31/22, Scandinavia Club

Сколько

бесплатно

Facebook

Выставки

На фотографии: «Искусство и город: граффити в эпоху интернета»

«Искусство и город: граффити в эпоху интернета»

Современное граффити как хактивизм

Выставка в «Электромузее» посвящена трансформации граффити в эпоху Facebook и Instagram. Куратор выставки, художник Игорь Поносов, сравнивает современных граффитчиков, вооруженных дронами, с хакерами: «Наравне с хакерами, которые под видом безобидных программ внедряют свои трояны, граффити-художники используют различные способы для взлома и задействуют при этом разного рода городские артерии».

Когда

6 июля — 3 сентября

Где

«Электромузей»

Сколько

50–100 рублей

Facebook

«Холин и Сапгир. На правах рукописи»

Выставка документов, связанных с жизнью поэтов Игоря Холина и Генриха Сапгира

Биографическая выставка про основателей школы конкретизма. На экспозиции будут представлены материалы, подаренные архиву художником Виктором Пивоваровым: самиздатские сборники с автографами и рукописи, многие из которых до сих пор не опубликованы. Их сопровождают иллюстрации Виктора Пивоварова к неизданным книгам поэтов и его же эскизы к альбому «Холин и Сапгир ликующие».

Когда

до 13 августа

Где

музей «Гараж», стеклянная комната

Сколько

300 рублей

Garagemca.com

Джорджо Моранди

Простые формы итальянского живописца ХХ века

На ретроспективной выставке в ГМИИ представлено около 70 живописных полотен и акварелей Джорджо Моранди, по которым можно проследить, как художник пришел к своим «раскладкам» пудровых оттенков, начав путь с метафизической живописи в духе Джорджо де Кирико, работы которого мы видели этой весной в Третьяковке.

Когда

до 10 сентября

Где

галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Сколько

300 рублей

arts-museum.ru

Фотографии: обложка — Elias Johansson/Janus, 1 — Matador, 2 — Break World Records, 3 — DISK Agency, 4 — Музей современного искусства «Гараж», 5 — «Электромузей» в Ростокине