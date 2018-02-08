«Мешок без дна» — специальный показ в большом зале к/ц «Октябрь»

Открытый показ полнометражного фильма Рустама Хамдамова по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». Черно-белый «Мешок без дна» — первый фильм режиссера, который вышел в кинопрокат. В картине есть и грибы-гимнасты в темном бору, и человек в медвежьей шкуре, и любовный треугольник Разбойника, Царевны и Царевича, и мистическое убийство. Короче, это русская сказка, снятая на манер Twin Peaks.

Неизвестно, когда еще представится шанс увидеть фильм Рустама Хамдамова на одном из самых больших киноэкранов страны.

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«Мастер» и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона

10 и 11 февраля в кинотеатрах «Звезда» и «Факел» состоится предпремьерный показ фильма режиссера Пола Тома Андерсона «Призрачная нить», психологической ретромелодрамы про Лондон 50-х годов и знаменитого кутюрье Рейнольдса Вудкока (которого сыграл Дэниел Дэй-Льюис). В преддверии премьер, 8 февраля, покажут фильм «Мастер» — амбициозный и открытый для толкований проект режиссера.