Выходные в городеДоктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Главные события наступающих выходных
Кинопоказы
На фотографии: «Мешок без дна»
«Мешок без дна» — специальный показ в большом зале к/ц «Октябрь»
Открытый показ полнометражного фильма Рустама Хамдамова по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». Черно-белый «Мешок без дна» — первый фильм режиссера, который вышел в кинопрокат. В картине есть и грибы-гимнасты в темном бору, и человек в медвежьей шкуре, и любовный треугольник Разбойника, Царевны и Царевича, и мистическое убийство. Короче, это русская сказка, снятая на манер Twin Peaks.
Неизвестно, когда еще представится шанс увидеть фильм Рустама Хамдамова на одном из самых больших киноэкранов страны.
Когда
8 февраля, 21:30
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
400 рублей
«Мастер» и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона
10 и 11 февраля в кинотеатрах «Звезда» и «Факел» состоится предпремьерный показ фильма режиссера Пола Тома Андерсона «Призрачная нить», психологической ретромелодрамы про Лондон 50-х годов и знаменитого кутюрье Рейнольдса Вудкока (которого сыграл Дэниел Дэй-Льюис). В преддверии премьер, 8 февраля, покажут фильм «Мастер» — амбициозный и открытый для толкований проект режиссера.
Когда
8, 10 и 11 февраля
Где
«Звезда», «Факел»
Сколько
100–250 рублей
Вечеринки
На фотографии: Dr. Rubinstein
Bulleit Eight в «Сквоте»
В честь симбиоза московских деятелей с платформой Made For Bulleit в Squat пройдет полузакрытая вечеринка, приглашения на которую выглядят как пульт от телевизора — без девайса попасть на мероприятие шансов почти нет. Но для тех, кто сильно хочет, организаторы оставили лазейку: нужно зарегистрироваться по ссылке, и только 50 первых аккаунтов получат пригласительный на электронную почту. Хотеть на вечеринку есть причины: в Москву прилетит музыкант, владелец крутейшего хип-хоп-лейбла Bling47, продюсер и диджей Waajeed, выступят Flammable Beats, Lay-Far и джазовый коллектив 21 PM с лайвом, сдуют пыль с пластинок ветераны винила и музыкальные коллекционеры Александр Осадчий и Петр Чинават. И конечно же, коктейли будут рекой.
Когда
9 февраля
Где
Squat 3/4
Сколько
вход по регистрации
«Минимум»
Неформальный повод вечеринки — выход долгожданной пластинки электронного дуэта Poima на лейбле Shaw Cuts, с ремиксами сербского Regen и британца Inland (последний выступит на «Минимуме» с сетом). Вторым хедлайнером выступит Марина Рубинштейн, наша соотечественница, которая, переехав из Калининграда в Берлин, стремительно получила известность как Dr. Rubinstein. Кроме упомянутых гостей, на основном будут лайвы Poima, Dubyshkin и Varvara, а также открывающий трехчасовой сет Кубракова. «Кабинет» (да, так назвали второй танцпол) забронирован резидентами «Минимума» и «рабами Рабицы».
Когда
10–11 февраля
Где
«Модуль»
Сколько
1 000 рублей
Устричная суббота в «Ветке»
Если перед вечеринкой друзья никуда не позвали, а выйти из дома хочется пораньше, в сидрерии «Ветка» снова праздник. Кроме отличных напитков, можно угоститься хасанскими устрицами по 150 рублей за штуку. Bienvenue!
Когда
9 февраля, 18:00
Где
«Ветка»
Сколько
бесплатно
Концерты
На фотографии: «Пролог» TECHNE
Аудиовизуальное выступление Stain и Наташи Abelle в ГСЦИ
Студия Stain, которая создает пространственные и световые инсталляции в абстрактной эстетике и занималась аудиовизуальными инсталляциями на фестивалях Outline, Synthposium и «Круг Света», предложит свою визуальную интерпретацию звуковой картины, специально подготовленной диджеем и идеологом Arma17 Наташей Abelle для пространства Государственного центра современного искусства. Если коротко, в ГСЦИ на вечер откроется филиал «Армы»; всем, кто соскучился, — регистрация на мероприятие здесь. «Пролог» — первое событие выставочной платформы TECHNE, стратегического проекта РОСИЗО-ГЦСИ, посвященного инновационным и технологическим практикам в современном искусстве.
Когда
8 февраля, 20:30
Где
ГЦСИ-NCCA, ул. Зоологическая, 13, стр. 2
Сколько
вход по регистрации
Готическая симфония: Бах и Босх
На торжественном открытии международного фестиваля «Шедевр фирмы Зауэр» в лютеранском соборе прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Иеронима Босха. Исполнят концерт знаменитый нидерландский органист Питер ван дер Цвааг, который сыграет партию на традиционном органе, Российский квартет саксофонов, чье звучание обещает стать сюрпризом для знатоков творчества великого немецкого композитора, а также сопрано и клавесин — в исполнении Татьяны Ланской и Ивана Липатова. Билеты на концерт можно купить с неплохой скидкой ко Дню святого Валентина, использовав промокод BELCANTO1402 при покупке.
Когда
9 февраля, 20:00
Где
Кафедральный собор Петра и Павла
Сколько
800–3 000 рублей
Выставки
На фотографии: выставка «Жены»
«Жены»
В Музее русского импрессионизма идет выставка «Жены», на которой представлены десятки портретов возлюбленных великих русских художников. Среди них работы классиков — Ильи Репина, Михаила Врубеля, Валентина Серова, Петра Кончаловского, Кузьмы Петрова-Водкина и других. Выставка покажет, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века через призму портретов светских красавиц и революционерок. Специально для экспозиции актер и диктор Сергей Чонишвили записал аудиогид, доступный в мобильном приложении Музея русского импрессионизма.
Когда
1 февраля — 15 мая
Где
Музей русского импрессионизма
Сколько
250 рублей
Фотографии: обложка, 2 — Sandra Kalytsk / Odd Fantastic, 1 — «Студия Рустама Хамдамова» / Кинокомпания Андрея Кончаловского / Компания «Кристэль» / Космофильм, 3 — ГЦСИ-NCCA, 4 — Музей русского импрессионизма
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