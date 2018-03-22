Винтажный маркет

Воскресный маркет винтажной одежды в камерной атмосфере бара Untitled с классными шмотками, красивыми людьми и приветственными бокалами вина, которые будут очень в тему после субботних танцев. Список участников маркета пока не оглашается.

Когда 25 марта, 15:00–22:00 Где Untitled Сколько вход свободный facebook

«Принт-зависимость»

Очередной маркет с крутыми авторскими принтами, зинами, фотографиями, книгами художников, экспериментальными малотиражными публикациями книжного и журнального формата. Еще один реальный шанс познакомиться с отечественной зин-культурой и унести с мероприятия, например, красивый постер.