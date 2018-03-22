Выходные в городеКонцерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Как красиво провести этот уик-энд
Кинопоказы, лекции, маркеты
Премьера «Не в себе» Стивена Содерберга
Премьерный показ нового фильма Стивена Содерберга «Не в себе», снятый на айфон за десять дней и захваленный на Берлинале. Фильм представит и обсудит со зрителями после показа кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Когда
24 марта, 18:30–21:30
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
500 рублей
Винтажный маркет
Воскресный маркет винтажной одежды в камерной атмосфере бара Untitled с классными шмотками, красивыми людьми и приветственными бокалами вина, которые будут очень в тему после субботних танцев. Список участников маркета пока не оглашается.
Когда
25 марта, 15:00–22:00
Где
Untitled
Сколько
вход свободный
«Принт-зависимость»
Очередной маркет с крутыми авторскими принтами, зинами, фотографиями, книгами художников, экспериментальными малотиражными публикациями книжного и журнального формата. Еще один реальный шанс познакомиться с отечественной зин-культурой и унести с мероприятия, например, красивый постер.
Когда
25 марта, 13:00–20:00
Где
Squat 3/4
Сколько
вход свободный
Вечеринки
Deerupt Art-Space
В честь запуска новой модели кроссовок adidas открывает в центре Москвы целое арт-пространство. Лейтмотивом первой выставки выступит сетка (основной элемент дизайна Deerupt), а художники — участники проекта интерпретируют разные ее воплощения: визуальное, материальное и цифровое. Куратором выставки станет известный московской публике монументалист Артем Стефанов. Чтобы попасть на мероприятие бесплатно, нужно зарегистрироваться здесь.
Кроме выставок, пространство будет работать еще и как лекторий. Узнавать о ближайших чтениях и актуальных новостях о работе пространства можно на страницах Deerupt в соцсетях.
Когда
22 марта, 21:00–03:00
Где
Арбат, 24
Сколько
вход по регистрации
«Зачем я хожу в бары»
В субботу в «Доме силы» ждут всех поклонников формата нарративной поэзии для обсуждения остро стоящего вопроса: зачем я хожу в бары? Кроме лайтового музыкального сопровождения и коктейлей, этим вечером участники, которые заранее прошли отбор, зачитают десять собственных коротких историй. Событие откроет серию мероприятий проекта «.TXT», цель которого — освежить поэтический жанр.
Когда
24 марта, 14:00–17:00
Где
Powerhouse Moscow
Сколько
вход свободный
Jameson IrishHood
Традиционные гулянья с фри-баром, уличной едой (увы, не бесплатной) и самой разной музыкой. На этот раз площадка мероприятия растянулась на все Садовое: получившие письмо участники отправятся в тур по центральным столичным барам. В маршруте праздника — заведения Noor Bar, Bruce Lee, «Лебединое озеро» и «Стрелка», где гостям предложат фирменные коктейли на основе виски. Хедлайнером назначен трэпер Manu Crook$.
Когда
24 марта
Где
«Стрелка»
Сколько
вход по регистрации
Концерты
Gnoomes, Kraater, The Reaction
Вечер крутого российского психоделического рока в баре «Успех», который открылся на месте «Рабицы». После психоделики курс плавно перетечет к любимой классике хауса 80-х и 90-х.
Когда
23 марта, 20:00–05:30
Где
«Успех»
Сколько
300 рублей
«Топот аркестра»
Трехчасовой сейшн представителей московского объединения академической и импровизационной музыки «Топот», которые исполняют фри-джаз с панк-душой.
Когда
23 марта, 20:00–23:00
Где
Powerhouse Moscow
Сколько
вход свободный
Выставки
«Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир»
Главная выставка сезона в Еврейском музее, которая посвящена истории технологических изобретений, меняющих наш мир уже сейчас. Проект объединит в себе работы российских художников, которым было предложено поразмышлять на тему будущего, а также десятки израильских стартапов в сфере инноваций — наглядные примеры достижений современности и демонстрация того, стоит ли нам ждать появления условного телепорта в ближайшей перспективе.
Когда
15 марта — 27 мая
Где
Еврейский музей и центр толерантности
Сколько
250–500 рублей
Фотографии: обложка, 4 – JEWISH-MUSEUM, 1 – 20th Century Fox, 2 – INDEPENDENT, 3 – Rocket Recordings
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