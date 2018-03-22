На фотографии: кадр из фильма «Не в себе»

Кинопоказы, лекции, маркеты

Премьера «Не в себе» Стивена Содерберга

Премьерный показ нового фильма Стивена Содерберга «Не в себе», снятый на айфон за десять дней и захваленный на Берлинале. Фильм представит и обсудит со зрителями после показа кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Когда

24 марта, 18:30–21:30

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

500 рублей

karofilm

Винтажный маркет

Воскресный маркет винтажной одежды в камерной атмосфере бара Untitled с классными шмотками, красивыми людьми и приветственными бокалами вина, которые будут очень в тему после субботних танцев. Список участников маркета пока не оглашается.

Когда

25 марта, 15:00–22:00

Где

Untitled

Сколько

вход свободный

facebook

«Принт-зависимость»

Очередной маркет с крутыми авторскими принтами, зинами, фотографиями, книгами художников, экспериментальными малотиражными публикациями книжного и журнального формата. Еще один реальный шанс познакомиться с отечественной зин-культурой и унести с мероприятия, например, красивый постер.

Когда

25 марта, 13:00–20:00

Где

Squat 3/4

Сколько

вход свободный

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Manu Crook$ / Jameson IrishHood

Вечеринки

Deerupt Art-Space

В честь запуска новой модели кроссовок adidas открывает в центре Москвы целое арт-пространство. Лейтмотивом первой выставки выступит сетка (основной элемент дизайна Deerupt), а художники — участники проекта интерпретируют разные ее воплощения: визуальное, материальное и цифровое. Куратором выставки станет известный московской публике монументалист Артем Стефанов. Чтобы попасть на мероприятие бесплатно, нужно зарегистрироваться здесь.

Кроме выставок, пространство будет работать еще и как лекторий. Узнавать о ближайших чтениях и актуальных новостях о работе пространства можно на страницах Deerupt в соцсетях.

Когда

22 марта, 21:00–03:00

Где

Арбат, 24

Сколько

вход по регистрации

adidas-originals

«Зачем я хожу в бары»

В субботу в «Доме силы» ждут всех поклонников формата нарративной поэзии для обсуждения остро стоящего вопроса: зачем я хожу в бары? Кроме лайтового музыкального сопровождения и коктейлей, этим вечером участники, которые заранее прошли отбор, зачитают десять собственных коротких историй. Событие откроет серию мероприятий проекта «.TXT», цель которого — освежить поэтический жанр.

Когда

24 марта, 14:00–17:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

вход свободный

facebook

Jameson IrishHood

Традиционные гулянья с фри-баром, уличной едой (увы, не бесплатной) и самой разной музыкой. На этот раз площадка мероприятия растянулась на все Садовое: получившие письмо участники отправятся в тур по центральным столичным барам. В маршруте праздника — заведения Noor Bar, Bruce Lee, «Лебединое озеро» и «Стрелка», где гостям предложат фирменные коктейли на основе виски. Хедлайнером назначен трэпер Manu Crook$.

Когда

24 марта

Где

«Стрелка»

Сколько

вход по регистрации

pernod-ricard-rouss

На фотографии: Gnoomes / Gnoomes, Kraater, The Reaction

Концерты

Gnoomes, Kraater, The Reaction

Вечер крутого российского психоделического рока в баре «Успех», который открылся на месте «Рабицы». После психоделики курс плавно перетечет к любимой классике хауса 80-х и 90-х.

Когда

23 марта, 20:00–05:30

Где

«Успех»

Сколько

300 рублей

facebook

«Топот аркестра»

Трехчасовой сейшн представителей московского объединения академической и импровизационной музыки «Топот», которые исполняют фри-джаз с панк-душой.

Когда

23 марта, 20:00–23:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

вход свободный

facebook

На фотографии: «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир»

Выставки

«Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир»

Главная выставка сезона в Еврейском музее, которая посвящена истории технологических изобретений, меняющих наш мир уже сейчас. Проект объединит в себе работы российских художников, которым было предложено поразмышлять на тему будущего, а также десятки израильских стартапов в сфере инноваций — наглядные примеры достижений современности и демонстрация того, стоит ли нам ждать появления условного телепорта в ближайшей перспективе.

Когда

15 марта — 27 мая

Где

Еврейский музей и центр толерантности

Сколько

250–500 рублей

jewish-museum

Фотографии: обложка, 4 – JEWISH-MUSEUM, 1 – 20th Century Fox, 2 – INDEPENDENT, 3 – Rocket Recordings