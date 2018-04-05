На фотографии: кадр из фильма «Машины»

Кинопоказы

Center Festival

В Центре документального кино стартует трехдневный уик-энд ежегодного фестиваля о городской культуре и жизни современного общества Center Festival.

На мероприятии покажут шесть самых популярных фильмов прошлогодней программы фестиваля: картины о художниках Йозефе Бойсе («Бойс») и Маурицио Каттелане («Ушел, скоро буду»), фильм-победитель «Сандэнса» об индийских ткацких фабриках «Машины», ленты «Дом господина Мориямы» о новаторской архитектуре и «Внутренняя работа» о групповой психотерапии в мужской тюрьме, а также байопик о скандинавском архитекторе Бьярке Ингельсе «Большие перемены». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ЦДК.

Когда

6–8 апреля

Где

Музей Москвы

Сколько

300 рублей

centerfestival.

cdkino

На фотографии: Никита Забелин / Resonance 3 Years

Вечеринки

Resonance 3 Years

Трехлетие радиопроекта диджея Никиты Забелина Resonance Moscow. В честь этого события планируется большой ивент с двумя танцполами. Звездными гостями на праздновании станут пионер британского техно и диджей Стив Бикнелл, подписант импринта Нины Кравиц «ТРИП» Deniro, резидент копенгагенского клуба Culture Box Анастасия Кристенсен и герои российского электронного движения.

Когда

7–8 апреля

Где

Aglomerat

Сколько

1 000 рублей

resonance3years.

ticketscloud

facebook

Sincere Music 4 Years Party

В пятницу вечеринка в честь дня рождения объединения «Искренняя музыка». За пультом — создатели Денис Рябов, Сергей Булдаков и специальный гость Hipushit.

Когда

6 апреля, 23:00

Где

Strelka bar

Сколько

вход свободный

facebook

«Кодрэд звуки»: Riko Dan (UK)

Российский бренд уличной одежды CODERED собрал первое мероприятие серии «КОДРЭД звуки», на котором выступит пионер британского грайма Riko Dan.

Когда

7 апреля, 20:00–23:30

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

600 рублей

facebook

На фотографии: Pompeya

Концерты

Pompeya

Большой концерт отечественной нью-вейв-группы, студия которой располагается в солнечном Лос-Анджелесе. Помимо хитов ожидаем премьеру новой программы к выходу нового альбома «Dreamers», который запланирован на конец этого года.

Когда

7 апреля, 20:00

Где

клуб Arbat-Hall

Сколько

1 100–3 000 рублей

ponominalu

«Future классика»

Концерт современной академической музыки с авторскими пьесами от московских композиторов и саунд-артистов на тему направлений развития академической музыки в ХХI веке. Исполнят музыкальные сочинения участники ансамбля KYMATIC.

Когда

6 апреля, 19:30–21:00

Где

Новое пространство Театра наций

Сколько

700 рублей

theatreofnations

Арсений Трофим. Шоу-концерт на пианино

Концерт музыканта и композитора, основателя школы интуитивной музыки «Я музыкален» Арсения Трофима в журнальном зале «Аудитории» на «Хлебозаводе». Чтобы приобрести билет, нужно зарегистрироваться здесь.

Когда

6 апреля, 20:00

Где

«Аудитория»

Сколько

700 рублей

hlebozavod.

timepad

На фотографии: «Комикс Андерграунд»

Выставки

«Комикс Андерграунд»

Международный фестиваль авторских, субкультурных и малотиражных рисованных историй, в рамках которого пройдет выставка лучших работ отечественных мастеров жанра, зин-маркет, мастер-классы и инди-концерт. Подробности на сайте «КомМиссии».

Когда

7–12 апреля

Где

дизайн-завод «Флакон»

Сколько

300 рублей

flacon

Фотографии: обложка, 2 — Андрей Стекачёв, 1 — Sundance-2017, 3 — POMPEYA, 4 — «КомМиссия»