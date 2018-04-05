Вечеринки

Resonance 3 Years

Трехлетие радиопроекта диджея Никиты Забелина Resonance Moscow. В честь этого события планируется большой ивент с двумя танцполами. Звездными гостями на праздновании станут пионер британского техно и диджей Стив Бикнелл, подписант импринта Нины Кравиц «ТРИП» Deniro, резидент копенгагенского клуба Culture Box Анастасия Кристенсен и герои российского электронного движения.

Когда 7–8 апреля Где Aglomerat Сколько 1 000 рублей resonance3years. ticketscloud facebook

Sincere Music 4 Years Party

В пятницу вечеринка в честь дня рождения объединения «Искренняя музыка». За пультом — создатели Денис Рябов, Сергей Булдаков и специальный гость Hipushit.

Когда 6 апреля, 23:00 Где Strelka bar Сколько вход свободный facebook

«Кодрэд звуки»: Riko Dan (UK)

Российский бренд уличной одежды CODERED собрал первое мероприятие серии «КОДРЭД звуки», на котором выступит пионер британского грайма Riko Dan.