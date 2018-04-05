Выходные в городе«Комикс Андерграунд», три года Resonance Moscow и концерт современной классики
Интересные события в городе на этих выходных
Кинопоказы
Center Festival
В Центре документального кино стартует трехдневный уик-энд ежегодного фестиваля о городской культуре и жизни современного общества Center Festival.
На мероприятии покажут шесть самых популярных фильмов прошлогодней программы фестиваля: картины о художниках Йозефе Бойсе («Бойс») и Маурицио Каттелане («Ушел, скоро буду»), фильм-победитель «Сандэнса» об индийских ткацких фабриках «Машины», ленты «Дом господина Мориямы» о новаторской архитектуре и «Внутренняя работа» о групповой психотерапии в мужской тюрьме, а также байопик о скандинавском архитекторе Бьярке Ингельсе «Большие перемены». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ЦДК.
Когда
6–8 апреля
Где
Музей Москвы
Сколько
300 рублей
Вечеринки
Resonance 3 Years
Трехлетие радиопроекта диджея Никиты Забелина Resonance Moscow. В честь этого события планируется большой ивент с двумя танцполами. Звездными гостями на праздновании станут пионер британского техно и диджей Стив Бикнелл, подписант импринта Нины Кравиц «ТРИП» Deniro, резидент копенгагенского клуба Culture Box Анастасия Кристенсен и герои российского электронного движения.
Когда
7–8 апреля
Где
Сколько
1 000 рублей
Sincere Music 4 Years Party
В пятницу вечеринка в честь дня рождения объединения «Искренняя музыка». За пультом — создатели Денис Рябов, Сергей Булдаков и специальный гость Hipushit.
Когда
6 апреля, 23:00
Где
Strelka bar
Сколько
вход свободный
«Кодрэд звуки»: Riko Dan (UK)
Российский бренд уличной одежды CODERED собрал первое мероприятие серии «КОДРЭД звуки», на котором выступит пионер британского грайма Riko Dan.
Когда
7 апреля, 20:00–23:30
Где
Powerhouse Moscow
Сколько
600 рублей
Концерты
Pompeya
Большой концерт отечественной нью-вейв-группы, студия которой располагается в солнечном Лос-Анджелесе. Помимо хитов ожидаем премьеру новой программы к выходу нового альбома «Dreamers», который запланирован на конец этого года.
Когда
7 апреля, 20:00
Где
Сколько
1 100–3 000 рублей
«Future классика»
Концерт современной академической музыки с авторскими пьесами от московских композиторов и саунд-артистов на тему направлений развития академической музыки в ХХI веке. Исполнят музыкальные сочинения участники ансамбля KYMATIC.
Когда
6 апреля, 19:30–21:00
Где
Новое пространство Театра наций
Сколько
700 рублей
Арсений Трофим. Шоу-концерт на пианино
Концерт музыканта и композитора, основателя школы интуитивной музыки «Я музыкален» Арсения Трофима в журнальном зале «Аудитории» на «Хлебозаводе». Чтобы приобрести билет, нужно зарегистрироваться здесь.
Когда
6 апреля, 20:00
Где
«Аудитория»
Сколько
700 рублей
Выставки
«Комикс Андерграунд»
Международный фестиваль авторских, субкультурных и малотиражных рисованных историй, в рамках которого пройдет выставка лучших работ отечественных мастеров жанра, зин-маркет, мастер-классы и инди-концерт. Подробности на сайте «КомМиссии».
Когда
7–12 апреля
Где
дизайн-завод «Флакон»
Сколько
300 рублей
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