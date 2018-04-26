Вечеринки

Восьмилетие The Village

The Village-день рождения-party, на которой редакция будет вести себя так, как ей захочется. Музыку в этот вечер будут ставить коллеги, которыми мы очень гордимся: Сережа Голиков — редактор франшиз The Village, видеооператор Антон Федченко-Суворов, более известный рейверам под именем Palekh, и front-end разработчик Саша Якуничев — резидент клуба Untitled. Ждем всех!

Когда 26 апреля, 20:00 Где Noor Bar Сколько вход свободный

Открытие сезона La Boule

Сезонное кафе «Ля Буль» со знаменитым полем для петанка возобновляет работу и устраивает в честь этого вечеринку на целых два дня. Из нового, кроме газона: второй бар, а значит, меньше очередей, уроки французского и детская площадка (правда, чуть позже). На открытии сезона музыкальное сопровождение будет от Даши Малыгиной, Даши Яструбицкой, ну и вы поняли.

Когда 29 апреля, с 10:00 Где La Boule Сколько вход свободный facebook

Sneakerhead — десять лет

Самому старому и уважаемому магазину кроссовок исполняется ровно десять лет, и в честь этого организаторы закатят двухдневное мероприятие в трехэтажном пространстве «КУБ» на «Флаконе». Первый вечер пройдет только для друзей проекта по приглашениям – с презентацией новых кроссовок кастомайзера Магомеда Казиахмедова Maggigad x Made For Bulleit, а на следующий день откроется выставка от именитых российских коллекционеров кроссовок для всех желающих.