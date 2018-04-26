Выходные в городеФеминистический фестиваль Sisters', второй международный «Граунд Зин Фест» и восьмилетие The Village
Как провести выходные в Москве
Вечеринки
Восьмилетие The Village
The Village-день рождения-party, на которой редакция будет вести себя так, как ей захочется. Музыку в этот вечер будут ставить коллеги, которыми мы очень гордимся: Сережа Голиков — редактор франшиз The Village, видеооператор Антон Федченко-Суворов, более известный рейверам под именем Palekh, и front-end разработчик Саша Якуничев — резидент клуба Untitled. Ждем всех!
Когда
26 апреля, 20:00
Где
Noor Bar
Сколько
вход свободный
Открытие сезона La Boule
Сезонное кафе «Ля Буль» со знаменитым полем для петанка возобновляет работу и устраивает в честь этого вечеринку на целых два дня. Из нового, кроме газона: второй бар, а значит, меньше очередей, уроки французского и детская площадка (правда, чуть позже). На открытии сезона музыкальное сопровождение будет от Даши Малыгиной, Даши Яструбицкой, ну и вы поняли.
Когда
29 апреля, с 10:00
Где
La Boule
Сколько
вход свободный
Sneakerhead — десять лет
Самому старому и уважаемому магазину кроссовок исполняется ровно десять лет, и в честь этого организаторы закатят двухдневное мероприятие в трехэтажном пространстве «КУБ» на «Флаконе». Первый вечер пройдет только для друзей проекта по приглашениям – с презентацией новых кроссовок кастомайзера Магомеда Казиахмедова Maggigad x Made For Bulleit, а на следующий день откроется выставка от именитых российских коллекционеров кроссовок для всех желающих.
Когда
28–29 апреля
Где
«КУБ»
Сколько
бесплатно
Концерты
Шоу-концерт «Поехали!»
Первое театрализованное шоу и презентация альбома «Смерть вампира» московской группы «Поехали!», которую основали городские энтузиасты Поко Кокс и Валдис Белых. На представлении будут и гробы, и шоу-балет «Фарфор», и беснующиеся альтер эго создателей — Вампир и Красный Пистон.
Когда
30 апреля, 22:00–01:00
Где
«Агломерат»
Сколько
800 рублей
Sound Up: Bersarin Quartett /DE
Концерт проекта Bersarin Quartett в темноте с полным погружением в музыку для воображаемого кино. Томас Бюкер, композитор Bersarin Quartett, говорит, что пишет «музыку для воображаемых фильмов» и добавляет: «Для хороших фильмов, в которых герои и сюжет имеют больше, чем одно измерение».
Когда
27 апреля, 17:30–22:30
Где
кинотеатр «Иллюзион»
Сколько
2 000–2 500 рублей
Mad Professor
Легендарный британский продюсер Mad Professor снова приезжает в Москву, в «Плутон», и если вы пропустили концерт ветерана дабстеп-войны в прошлом году, в этом можно восполнить — и всего за 600 рублей.
Когда
29 апреля, 20:00
Где
Pluton
Сколько
600 рублей
Выставки
«Генеральная репетиция»
Ожидаемый проект фонда V-A-C и Московского музея современного искусства — «Генеральная репетиция», который включит в себя не только выставку, но и 130 событий публичной программы: перформансы, концерты, кинопоказы, ридинг- и фоногруппы, воркшопы и лекции. «Генеральная репетиция» разбита на три акта и предлагает посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария.
Когда
с 26 апреля по июль
Где
ММОМА на Петровке, 25
Сколько
350–600 рублей
А также
Феминистический фестиваль Sisters' Party
Фест, в рамках которого пройдут образовательные лекции от героинь фемдвижения Ани Сахаровой, Олеси Авраменко, укулеле-концерт от киберактивистки Ники Водвуд и маркет молодых российских марок, среди которых заявлены бренд «Психоактивно» Катрин Ненашевой и Barking Store. Часть выручки от маркета отправят на благотворительность в центр «Сестры». Для входа на фестиваль нужно пройти регистрацию по ссылке.
Когда
28 апреля, 16:00–23:00
Где
Vernissage
Сколько
вход свободный
«Граунд Зин Фест 2»
Второй международный фестиваль с участием крайне талантливых и неуемных графических дизайнеров и художников из 68 стран мира, которые создают иногда тематические, а иногда лишенные смысла (тем прекрасней) самиздаты, зины, стикеры и постеры. Основа дневной программы феста — две ярмарки, на Песчаной и на Ходынке: параллельно в двух галереях пройдет череда мастер-классов, лекций, круглых столов и конференций мастеров издательского дела и саунд-арта.
Когда
27–29 апреля
Где
«Граунд Песчаная» и «Граунд Ходынка»
Сколько
вход свободный
Food Market 8Oz
Первый фуд-маркет на открытом воздухе в этом году — с популярными гастрономическими проектами, сочетающими авторскую и аутентичную кухню целого десятка стран и континентов: от передвижного вьетнамского кафе PhoBo до гавайских поке-боулов от Soul in The Bowl. За пультом — городские герои Сергей Голиков, Соня Тарасова, Илья Симонов и Андрей Оид.
Когда
29 апреля, 13:00–22:00
Где
«Лебединое озеро»
Сколько
вход свободный
«Остров собак» Уэса Андерсона. Показ и обсуждение
Премьера мультфильма любимого всеми режиссера Уэса Андерсона, о котором мы недавно писали. Новый анимационный фильм снят в той же технике, что и «Бесподобный мистер Фокс», и о похожей войне: вместо лисят против обнаглевших фермеров здесь бездомные собаки против живодеров и коррупции. Билетов осталось не очень много, поэтому лучше поторопиться. Показ пройдет в оригинале с русскими субтитрами.
Когда
30 апреля, 19:00
Где
«Каро Октябрь»
Сколько
400 рублей
Фотографии: обложка, 4 — GROUNDMOSCOW, 1 — La Boule, 2 — The Great Fruit, 3 — ММОМА
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