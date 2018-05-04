Вечеринки

Joy

Весенний Joy в канун Вальпургиевой ночи с гостями из Японии (электронщик Tomohiko Sagae), США (нью-йоркский нойз Uniform), Англии (техно-дива Errorbeauty) и ближнего зарубежья, с тремя танцполами, на которых будет и нойз-рок, и джангл, и драм-н-бэйс. Первые 100 человек, которые репостнут мероприятие на своих страницах или отметятся в комментариях на странице RA, смогут попасть на вечеринку по лимитированной входной цене — 800 рублей.

Когда 5–6 мая Где Aglomerat Сколько 800–1 000 рублей facebook

Modernity II

Пре-пати Mdrnty Cruise 2018 — рейва на палубе от создателей легендарного фестиваля в швейцарских Альпах Caprices. Будет четыре независимых музыкальных зоны с артистами Resonance Moscow и Flammable Beats и запуск летнего танцпола на территории двора.

Когда 5 мая, 23:00 — 6 мая, 12:00 Где Squat 3/4 Сколько 700 рублей facebook

«Летняя открывашка в „32.05“ vol.1»

На открытии веранды любимого кафе «32.05» будут традиционно разливать сангрию и лимонады, а еще жарить каре ягненка, ноги камчатского краба, есть устрицы из Новой Зеландии и пломбир в стаканчиках из детства. На траве будут шезлонги и диджей — праздник планируется неописуемый.

Когда 4 мая, 20:00–23:00 Где «32.05» Сколько вход свободный facebook

«Все мои друзья»

На летней веранде «Дома силы» пройдет вторая гаражная распродажа вещей от московских модников. Музыкальным сопровождением станет диджей-сет от всех трех участников «Пасоша», лайв от «Працтал фрактал 1/2» и акустические выступления инди-групп Cruel Tie и Verbludes.