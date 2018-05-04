Выходные в городеПервый сеанс в Garage Screen, канун Вальпургиевой ночи и выставка «Моя прелесть. Волосы»
Как провести выходные в Москве
Кинопоказы
Ретроспектива Ингмара Бергмана
С 4 мая стартует ретроспектива классика мирового кинематографа, шведа Ингмара Бергмана к 100-летию со дня его рождения. В эту пятницу покажут фильм «Седьмая печать» — средневековую философскую притчу, благодаря которой режиссер обрел всемирную известность; а в воскресенье пройдет «Земляничная поляна» — о путешествии старенького профессора во времени и пространстве. Показы будут идти до 15 мая в Инженерном корпусе Третьяковки.
Когда
4 мая, 21:00
Где
Инженерный корпус, Государственная Третьяковская галерея
Сколько
250 рублей
«Жалость»
Сезон летнего кинотеатра Garage Screen в парке Горького откроет греческая драма о современном «человеке без свойств» и его бунте против абсурдного миропорядка, над которой работал сценарист «Лобстера» и «Убийства священного оленя» Эфтимис Филиппоу. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда
5 мая, 21:00
Где
Garage Screen
Сколько
250–350 рублей
Вечеринки
Joy
Весенний Joy в канун Вальпургиевой ночи с гостями из Японии (электронщик Tomohiko Sagae), США (нью-йоркский нойз Uniform), Англии (техно-дива Errorbeauty) и ближнего зарубежья, с тремя танцполами, на которых будет и нойз-рок, и джангл, и драм-н-бэйс. Первые 100 человек, которые репостнут мероприятие на своих страницах или отметятся в комментариях на странице RA, смогут попасть на вечеринку по лимитированной входной цене — 800 рублей.
Когда
5–6 мая
Где
Aglomerat
Сколько
800–1 000 рублей
Modernity II
Пре-пати Mdrnty Cruise 2018 — рейва на палубе от создателей легендарного фестиваля в швейцарских Альпах Caprices. Будет четыре независимых музыкальных зоны с артистами Resonance Moscow и Flammable Beats и запуск летнего танцпола на территории двора.
«Летняя открывашка в „32.05“ vol.1»
На открытии веранды любимого кафе «32.05» будут традиционно разливать сангрию и лимонады, а еще жарить каре ягненка, ноги камчатского краба, есть устрицы из Новой Зеландии и пломбир в стаканчиках из детства. На траве будут шезлонги и диджей — праздник планируется неописуемый.
Когда
4 мая, 20:00–23:00
Где
«32.05»
Сколько
вход свободный
«Все мои друзья»
На летней веранде «Дома силы» пройдет вторая гаражная распродажа вещей от московских модников. Музыкальным сопровождением станет диджей-сет от всех трех участников «Пасоша», лайв от «Працтал фрактал 1/2» и акустические выступления инди-групп Cruel Tie и Verbludes.
Когда
6 мая, 14:00–23:00
Где
Powerhouse
Сколько
вход свободный
Концерты
The Scutches (US) + The Screaming Brain, Chaneys
Поп-панк с Лонг-Айленда под предводительством Винни, который сочинил хит для Teenage Bottlerocket, плюс москвичи The Screaming Brain и Chaneys прямиком из ваших кошмаров.
Когда
5 мая, 20:00–23:00
Где
бар «Успех»
Сколько
400 рублей
Выставки
«Моя прелесть. Волосы»
Групповой проект, который исследует отношение художников к волосам и их значение для человека. От длины волос, их цвета и укладки зависит не только внешний вид и впечатление, которое человек производит на окружающих, — прическа указывает на социальный статус и даже иногда выступает инструментом протеста. Отрезанные волосы символизируют прощание с прошлым, а смена прически для многих сопровождает кардинальные изменения в жизни.
Когда
28 апреля — 10 июня
Где
ММОМА на Гоголевском
Сколько
вход свободный
«Маяковский. Универсальный ответ записочникам»
Проект-исследование, приуроченный к 125-летию со дня рождения Маяковского. Основная тема — восприятие поэта его современниками, аудиторией 1920-х годов. За свою жизнь Маяковский собрал около 20 тысяч записок с вопросами и репликами из зала, звучащими во время его выступлений в разных городах. Эти комментарии должны были стать частью планировавшейся, но так и не изданной книги «Универсальный ответ записочникам».
Когда
до 12 августа
Где
галерея «На Шаболовке»
Фотографии: обложка, 4 — NASHABOLOVKE-GALLERY, 1 — кинофестиваль «Сандэнс», 2 — «32.05», 3 — PAF Disques
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