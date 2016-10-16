Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — новый сингл певицы Луны, будни «гаражной экономики» в Тольятти и многое другое.

Лучший текст этой недели — на английском: главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник, известный в России прежде всего своей книгой «Мавзолей Ленина», посвященной распаду СССР, написал профайл великого поэта и музыканта Леонарда Коэна, в котором рассказал о его отношениях с жизнью и смертью. 60 тысяч знаков захватывающего чтения для тех, кто не знает, как занять воскресный вечер.

На «Секрете фирмы» — вновь хроники российской жизни. По оценкам социологов из фонда «Хамовники», из-за кризиса и отсутствия денег до 15 % трудоспособного населения России ушли в теневую экономику. Тольятти – один из центров так называемой «гаражной экономики»: в боксах местных гаражных кооперативов нелегально работает до 20 тысяч человек. Здесь разбирают угнанные машины, хранят контрафактный алкоголь, выращивают марихуану, а бизнес соседствует с мафией.

Furfur продолжает исследовать жизнь городских субкультур. На этой неделе репортер издания отправился на богослужение христианской евангельской церкви «Слово жизни» и увидел, как устроены протестантские проповеди в 2016 году. «Осмысленный, неконсервативный подход к маркетингу и обилие разнонаправленных активностей являются скорее правилом, чем исключением для протестантских деноминаций по всему миру, но на фоне торжества византийской архаики смотрятся как новенький Макдоналдс рядом с закоптившимся шаверменным лотком», — замечает автор.

В этом году в издательстве «Оренбургская книга» вышло собрание сочинений одних из самых успешных сценаристов начала 1990-х – Петра Луцыка и Алексея Саморядова. На «Горьком» Юрий Сапрыкин осмысляет феномен этого тандема, который должен был стать главной надеждой российского кино, но оказался полузабыт из-за ранней гибели обоих сценаристов. «Это наша великая, без преувеличений, литература, это написано людьми, которые жили рядом и только что и были вроде как успешными и востребованными, — и даже об их текстах мы ничего толком не знаем», — сокрушается Сапрыкин.

«Медуза» составила для своих читателей очередной любопытный тест — на сей раз про журналистскую этику. Все вопросы, а их десять, основаны на реальных событиях — это настоящие кейсы из журналистской практики, многие из которых становились предметом ожесточенных дискуссий в сетевом пространстве. Правильных ответов здесь нет, и лишь респонденту предстоит определить, как нужно поступить в том или ином случае. В конце — традиционный вердикт, а также совет, где с такими взглядами на профессиональную этику вы бы пригодились.

Новая песня Луны

На этих выходных Луна окажется на ближайшей к Земле точке своей орбиты, из-за чего будет особо яркой. Словно в связи с этим Кристина Бардаш, более известная под псевдонимом Луна, выпускает первый сингл с нового ЕР «Грустный дэнс». Песня «Самолеты», рифмующаяся с «Расстояниями» с ее дебютного альбома и все так же запоминающаяся на раз-два, показывает, что и без того холодная музыка Луны может быть еще печальнее. Остается только позавидовать работоспособности певицы (впрочем, всегда есть непревзойденный Гуччи Мейн) и ее прозорливости: к ближайшим концертам и эти песни фанаты успеют заучить наизусть.

Новый клип Антохи MC

Эксцентричный москвич Антон Кузнецов, известный под сценическим псевдонимом Антоха МС, выпустил новый клип «Времяток». Его для музыканта снял Максим Томаш — оператор и режиссер из команды Stereotactic, приложивший, среди прочего, руку к созданию видео о сноубординге и фильма «Глаз». Снимали в Зябликове — родном районе музыканта: на фоне местных пейзажей Антоха MC ходит, танцует и поет в микрофон, подсоединенный к колонке. Важная деталь — звуковой дорожкой к видео стала не студийная запись песни, а ее живой вариант, исполненный Антохой во время съемок. Так что разобрать слова порой очень непросто, и если для вас это важно, то текст песни опубликован, например, здесь. А также — если вдруг случилось, что об Антохе MC вы никогда не слышали, почитайте вот этот очерк «Афиши» годичной давности с фотографиями не кого-нибудь, а самого Гоши Рубчинского.

Илья Найшуллер снял видео для The Weeknd

Впрочем, самое популярное видео уходящей недели принадлежит не Антохе МС, а сладкоголосому канадцу Абелю Тесфайе. Клип на его новый сингл «False Alarm» снял наш соотечественник и режиссер боевика «Хардкор» Илья Найшуллер. Видео, решенное в обычной для Найшуллера манере с видом от первого лица, рассказывает историю ограбления банка и последующей погони: бандиты, взявшие для прикрытия заложницу, яростно отбиваются от полицейских, но в итоге все идет не так, как было задумано. Новый альбом Тесфайе выйдет в ноябре.

Нобелевская премия по литературе

На этой неделе стало известно о том, что музыкант и поэт Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за «создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции». Выбор нобелевского комитета прокомментировали многие известные музыкальные критики: Артемий Троицкий – на «Медузе», Максим Семеляк – на «Горьком», Олег Соболев – на «Афише», – но изящнее всего поступила редакция Colta, предложившая Александру Кушниру вспомнить обстоятельства записи альбома «Blonde on Blonde», которому в этом году исполнилось 50 лет.

Текст: Юрий Болотов, Анна Чесова, Артем Макарский