Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — каково растить 16 детей, история дизайнера, которая не смогла жить в Нью-Йорке, а также многое другое.

Главное расследование этой недели провели не журналисты, а блоггер. Директор по распространению технологий «Яндекса» программист Григорий Бакунов выяснил, почему в районе Кремля неправильно работают GPS и ГЛОНАСС, отсылая пользователей в аэропорт Внуково. По его словам, в самом центре Москвы «установлено стационарное или передвижное устройство, задача которого — иногда не давать адекватно работать всем системам позиционирования для гражданских».

На «Афише» – история Александры Александровой, которая живет в Подмосковье с 16 детьми, и лишь троих из них она родила сама. Александра рассказала, как она пришла к усыновлению, объяснила, как устроен семейный быт (например, только на питание в месяц у нее уходит 120 тысяч рублей), и призналась, что большое количество детей никак не мешает отношениям с мужчинами: сейчас Александра замужем в третий раз.

Комитет «Гражданское содействие» выпустил мультимедийные истории беженцев, приехавших в Россию из стран третьего мира — Йемена, Конго, Судана, Пакистана и других неблагополучных государств. Все герои пережили гонения или участвовали в локальных конфликтах, прежде чем оказаться в России, да и здесь им приходится непросто. Тяжелый текст, требующий соответствующего настроя.

На этой неделе в сети активно обсуждался пост веб-дизайнера Елены Базу, в котором она рассказала, как переехала жить в Нью-Йорк из Киева и почему решила вернуться обратно всего спустя год. По словам Елены, многие люди путают туризм и эмиграцию, и те, кто влюбился в Нью-Йорк во время отпуска, при переезде в США столкнутся с высокой стоимостью аренды и расходами на медицину, а также будут испытывать трудности с новыми знакомствами и заскучают по русскому языку.

GQ рассказывает о 26-летнем шахматисте Сергее Карякине, который в ноябре сыграет серию партий на звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена. В 12 лет Карякин попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер на земле, а сейчас может вернуть шахматную корону в Россию, чего не было с 2007 года, когда Владимир Крамник уступил ее индийцу Вишванатану Ананду.

Архи.ру опубликовал очерк об истории Парижской филармонии – огромного концертного зала в парке Ла-Виллет, который должен был стать очередным триумфом архитектора Жана Нувеля, но послужил лишь поводом для публичных споров и судебных разбирательств. Необычное здание филармонии должны были возвести за 130 миллионов евро, но в ходе строительства бюджет вырос в три раза, а подрядчик для ускорения строительства упростил проект без ведома известного архитектора. Зал открыли для слушателей в январе 2015 года, но и спустя полтора года зданию все равно далеко до завершения.

Анонс Red Dead Redemption 2

Всего пару дней назад стало известно, что осенью 2017 года наконец-то выйдет продолжение великого вестерна Red Dead Redemption. Создатели серии GTA Rockstar Games выпустили минутное видео, из которого становится ясно, что вторая часть будет одной из самых красивых и атмосферных игр нынешнего поколения консолей.

«Очки Собчак»

Новый клип группы «Ленинград» – абсурдистский криминальный боевик с несколькими карикатурными персонажами, почти удавшимся ограблением особняка на Рублевке, очень кровавой перестрелкой и камео самой Ксении Собчак, об очках которой с некоторым остервенением поет новая солистка группы Василиса Старшова, исполнившая в клипе главную роль. Впрочем, сама песня выглядит скорее необязательным дополнением к видео.