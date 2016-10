Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — монологи студентов-семинаристов о вере и любви, речь Гаскарова у дверей колонии, «ожившие» рисунки шестилетнего мальчика и многое другое.

Must read недели: спецкор «Медузы» Екатерина Гордеева выстрелила эпичнейшим исследованием на тему суицида (ранее журналистка уже обращалась к этой теме здесь). Новый текст Гордеевой о самоубийствах во многом логически продолжает предыдущий, но он больше, масштабнее — с помощью частных историй Гордеева показывает, как в нашей стране работает (спойлер — плохо) система помощи тем, кто решился свести счеты с жизнью, а также доказывает, что близким суицидников фактически некуда обратиться за поддержкой. В частности, в тексте приводится оценка специалиста, согласно которому «любое самоубийство так или иначе затрагивает не менее десяти человек — но никаких специальных служб реабилитации для них в стране не существует». Параллельно автор описывает опыты других стран — а именно Штатов и Швеции — где по этому направлению ведется работа, дающая результаты.

В понедельник, 24 октября, выступая на седьмом съезде Союза театральных деятелей России, руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прямо заявил о том, что в настоящий момент наше общество возвращается в сталинские времена, и, борясь за нравственность в искусстве, государство де-факто ввело цензуру, требуя от деятелей искусства продвижения государственной идеологии.

Подобно известной речи Леонида Парфенова 2010 года о цензуре в СМИ, выступление Константина Райкина произвело эффект разорвавшейся бомбы и запустило главный скандал этой недели. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на критику, пояснил, что в России цензура запрещена, но государство вправе контролировать работу артистов над художественными постановками и произведениями, которые делаются по госзаказу.

Ответ лишь усугубил конфликт: кинорежиссер Андрей Звягинцев публично раскритиковал Пескова. Режиссер подчеркнул, что власти постоянно забывают о том, что «деньги, на которые они „заказывают“ свои агитки, взяты у народа», и что их работа заключается в поддержке художников, а не в навязывании им идеологически правильных тем.

Одновременно с этим лидер объединения байкеров «Ночные Волки» Александр Залдостанов по кличке Хирург заявил, что «под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты», и уже Дмитрию Пескову пришлось требовать у него извиниться перед Константином Райкиным. Хирург извиняться отказался, и вскоре его поддержал Рамзан Кадыров.

Сегодня история получила формальное завершение. Министр культуры Владимир Мединский встретился с Константином Райкиным, и, по словам представителя ведомства, им удалось восстановить взаимопонимание. Впрочем, как личная встреча Мединского и Райкина могла снять проблему цензуры в России, решительно неясно.

На «Снобе» — первый из серии очерков спецкора Полины Еременко о прямых потомках Иосифа Сталина. Среди них, например, нашлись ученый-отшельник, модный столичный архитектор, театральный режиссер и американский водитель, о которых мы узнаем в следующих сериях. Ну а пока — текст об американке Крис Эванс (урожденная Ольга Питерс). Сейчас ей 45 лет, она живет в Портленде в съемном доме вместе со своими друзьями, а работает в магазине винтажных товаров. У нее пирсинг и цветные волосы, она любит наркотики и свою собаку, а вот Россию и русских, да и вообще все русское — не жалует (исключение — борщ по рецепту мамы, дочери второй жены Сталина). Крис наотрез отказалась общаться с Еременко, поэтому очерк написан по мотивам изучения ее прежних интервью, а также ее аккаунтов в социальных сетях, из которых о ней удалось узнать не так уж и мало.

FURFUR поговорил с тремя молодыми студентами духовных семинарий — о выборе пути, вере в бога, церковном служении, свободе в рамках христианства и конечно же земной любви. Героями материала стали двое 24-летних юношей и один 20-летний. Первые два пришли к духовному образованию после светских учебных заведений, а третий отправился в семинарию сразу после школы (хоть сперва и поступил в МПГУ на курс исторической политологии). «Я никогда не стеснялся сказать девушке, что учусь в семинарии. Моя бывшая, правда, к этому негативно относилась, поэтому и пришлось разорвать с ней отношения», — рассказывает, например, самый молодой из них.

Казанское интернет-издание «Инде» попросило журналиста Алексея Мунипова поговорить с Софией Губайдулиной — «одним из последних великих композиторов советского академического авангарда». Губайдулина родилась в Татарстане, с 1991 года живет в маленькой деревушке Аппен под Гамбургом, где в свои 85 лет продолжает писать музыку. Интервью (о возрасте, иерархии в композиторском мире, а также, конечно же, о музыке и еще раз о музыке) предваряет короткое эссе Мунипова, в котором он пытается объять необъятное — а именно жизнь и творчество живого классика.

К первому московскому концерту новой, но уже культовой украинской певицы Луны «Афиша Daily» поговорила с артисткой обо всем понемногу — о DIY-эстетике ее песен и клипов, ревности к успеху группы «Грибы» (муж Луны, Юрий Бардаш — глава продюсерской компании Kruzheva и участник группы «Грибы»), попадании в телевизор, гастролях и сходстве с музыкой Кедра Ливанского и проекта «Не твое дело». Здесь же, в материале, можно посмотреть главные музыкальные ролики Луны — если вдруг так случилось, что вы никогда их не видели.

«Горький» предлагает отвлечься от мирских забот за прочтением очень трогательного текста о лингвисте Дмитрии Сичинаве и одном из его главных увлечений — этот старший научный сотрудник отдела корпусной лингвистики Института русского языка имени Виноградова и преподаватель Высшей школы экономики собрал самую богатую коллекцию книг о Винни-Пухе в России. Сейчас она занимает четыре полки и включает в себя книги на многих языках, в том числе например, на японском. В тексте Сичинава рассказывает, как собиралась коллекция и что с ее помощью можно узнать о культуре разных стран.

На этой неделе на свободу вышел активист антифашистского движения и фигурант «болотного дела» Алексей Гаскаров, который провел три с половиной года в колонии в Тульской области по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. «Дождь» публикует первую публичную речь Гаскарова после освобождения, которую активист произнес прямо у дверей колонии в окружении встречавших его родственников, друзей и журналистов. В частности, Гаскаров рассказал, что все три с половиной года сохранял связь с реальностью и старался следить за происходящим за пределами зоны, а также заявил, что «тюрьмы и репрессии — не та штука, которая может напугать людей, которые находятся на нашей волне».

Три клипа Pussy Riot

На уходящей неделе феминистская панк-группа Pussy Riot выпустила не один, не два, а целых три клипа подряд. Два из них, снятые на англоязычные песни — «Straight Outta Vagina» и «Make America Great Again», касаются текущей президентской кампании в США и в частности фигуры Дональда Трампа. В частности, трек «Straight Outta Vagina», музыку для которого написал Дейв Ситек из TV on the Radio, стал ответом на женоненавистнические высказывания Трампа. В этом клипе группа выступает против объективации и противопоставляет культ вагины обычной фаллоцентричности рэп-музыки и всего патриархального общества. В «Make America Great Again», снятом автором многих видео Мадонны и Леди Гаги Йонасом Окерлундом, Pussy Riot наглядно показывают, что, по их мнению, произойдет с США после победы Трампа (спойлер — ничего хорошего).

Премьера последнего — и на этот раз русскоязычного — клипа группы состоялась на The Village. Видео с говорящим названием «Органы» посвящено, как не трудно догадаться, российским силовым структурам, которые подавляют свободу российского общества. В клипе обнаженная Надежда Толоконникова вместе с резиновой уточкой плавает в кровавой ванне, которая символизирует Россию после присоединения Крыма и начала войны на востоке Украины. Мрачного настроения нагоняет и сама музыка – в отличие от баблгам-попа первых двух треков перед нами гнетущий трип-хоп.

«Da or nyet?»

А вот видео, запечатлевшее, как солист Placebo Брайан Молко был вынужден приостановить выступление группы на концерте в Москве из-за разошедшихся фанатов. Зрители подошли слишком близко к сцене, началась давка, и обеспокоенный фронтмен прекратил петь, обратившись к залу: «Кто-нибудь пострадал? Da or nyet?». После этого Молко заявил, что «это концерт Placebo, а не гребаного Limp Bizkit», что «на концерте Placebo мы семья», а «в семье заботятся друг о друге».

Фотографии из этого инстаграм-аккаунта наверняка заполонили вашу френдленту в фейсбуке. На уходящей неделе интернет-пользователи в едином порыве бросились умиляться работами отца шестилетнего мальчика по имени Дома — с помощью фотошопа мужчина «оживляет» рисунки своего сына. На выходе получаются странные, забавные, а иногда и немного пугающие создания, среди которых можно найти очень расстроенного садового гнома, добродушную зебру и множество других.

Том или Билл?

Очередная реинкарнация «платья Шрёдингера», но на этот раз с актерами Голливуда. Почему-то в соцсетях неожиданно всплыл снимок трехлетней давности, на котором запечатлен не то Билл Мюррей, не то Том Хэнкс с плачущим младенцем на руках. Если вы, как и многие другие до вас, никак не можете понять — так все-таки Том или Билл, правильный ответ можно узнать, например, здесь.

Текст: Аня Чесова, Юра Болотов