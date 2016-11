Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — фичер о матримониальных традициях цыган, новый трек The xx, история «Гостей из будущего» и многое другое.

Спецкор «Медузы» Даниил Туровский написал большой текст о том, как российские власти формируют и развивают кибервойска — группы компьютерных специалистов, которые ищут уязвимости в системах и способны совершать хакерские атаки на нужные государству цели. Безусловно, суперинсайдов накопать не удалось — эта сфера деятельности держится под строжайшим секретом, и представитель одной из российских компаний, занимающихся цифровой безопасностью, даже посоветовал «Медузе» держаться от таких историй подальше. При этом материал собирает и классифицирует в одном месте всю информацию, которую можно найти в относительно открытых источниках (в том числе таких неочевидных, как, например, издание «Армия сегодня») и приводит оценки самых разных экспертов. Вывод, который можно легко сделать после прочтения — на российские спецслужбы работают связанные друг с другом хакерские группировки, а на планете давно началась «первая мировая кибервойна».

На «Таких делах» — увлекательный фичер о жизни российских цыган и их матримониальных традициях. Автор материала, журналистка Евгения Волункова, зацепилась за растиражированную Первым каналом историю цыганской пары Биланы и Забара: 19-летняя девушка родила сына от 13-летнего подростка. Теперь Билане грозит тюрьма, ведь согласно российскому законодательству совращение несовершеннолетнего карается заключением на срок до десяти лет. Однако есть закон, а есть традиции, и Волункова съездила в семью Билана и Забара, чтобы убедиться: ранние браки между подростками в цыганских семьях все еще остаются нормой.

На смерть Леонарда Коэна

В самом начале уходящей недели — в понедельник, 7 ноября — из жизни ушел канадский исполнитель и автор песен Леонард Коэн, уже давно ставший легендой мировой музыки. Некрологи о Коэне написали, например, Юрий Сапрыкин и Шурик Горбачев, а редакция «Медузы» собрала в одном материале «10 главных песен великого музыканта».

«Новая газета» ко дню рождения Ясена Засурского (бессменный декан журфака МГУ на протяжении 42 лет, покинул этот пост в 2007 году) выпустила фотопроект об одном дне жизни этого легендарного преподавателя. В материал вошли 14 черно-белых снимков авторства фотографа Михаила Гребенщикова, а также своеобразные правила жизни Засурского — например, «Телевизионные новости просто нет смысла смотреть» и «Журналист должен помогать людям жить».

Российская редакция британского издания Mixmag встретилась с сооснователем «Гостей из будущего» Юрием Усачевым и попросила его вспомнить, как легендарная для российской поп-сцены команда прошла путь от камерного электронного проекта до лауреата «Золотого граммофона». Усачев подробно рассказывает, какой музыкой занимался до «Гостей», почему первый официальный альбом группы — «Через сотни лет» — получился эмбиентным и в какой момент андеграундный по сути проект принял волевое решение стать более понятным массовой аудитории. Разговор приурочили к известию о том, что альбом «Гостей» под названием «Беги от меня» внезапно решили издать на виниле. Воспоминания, как водится, разбавили музыкой и архивными фотографиями.

Новый клип Ника Кейва

Поклонники Ника Кейва, заскучавшие по новинкам от музыканта, могут оценить свежее видео Nick Cave and the Bad Seeds на трек «Magneto» с последней пластинки команды «Skeleton Tree». Те, кто уже видел недавнюю документалку «One more time with feeling», не найдут для себя в клипе ничего нового: видео представляет собой отрывок из этого фильма. Однако пересмотреть (или посмотреть впервые) безусловно стоит — еще раз и с чувством.

Новый трек The xx

В продолжение музыкального блока — новый трек британцев The xx под названием «On Hold». Песня войдет в третью пластинку команды «I See You», которую обещают выпустить уже в январе 2017-го, то есть через какие-то пару месяцев.

Новый клип «Наади»

Российская группа «Наадя» записала песню с Сэмюэлем Проффиттом — это американский музыкант, который изучает русскую литературу и русскоязычную музыкальную сцену. На совместный трек, вошедший в мини-альбом Проффита «The Grey Notebook», сняли красивый клип — за видео отвечала молодой режиссер Маргарита Саяпина. Съемки, по ее словам, заняли «часа три» — в четырехминутном видео, ставшем экранизацией небольшого рассказа Брайана Ньюэлла, снялись два мальчика-подростка, а также друг Саяпиной, исполнивший роль таинственного незнакомца.

Новый клип Mujuice

Еще один новый клип сегодняшней подборки — видео от Mujuice на трек «Hurt», который войдет в следующую пластинку музыканта. Это невероятно медитативный ролик, снятый в Казахстане на Большом Алматинском озере и в Чарынском каньоне. Видеоряд, начинающийся с видов природы, постепенно наполняется черно-белыми образами и абстрактными объектами, напоминающими порой пятна Роршаха. По словам самого Mujuice, Hurt — это история «об изменениях в отношении внутреннего и внешнего»: «Что-то, что по сути существовало с самого начала, в результате некой ситуации потеряло герметичность и оказалось снаружи. И эта трансформация мне представляется невероятно красивой».

Новый клип группы «Руки Вверх!»

«Руки Вверх» решили тряхнуть стариной и выпустили новый клип на трек «Когда мы были молодыми». Помимо Сергея Жукова, в видео снялись и другие российские попсовики-затейники — например, Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек International», Алексей Рыжов из «Дискотеки Авария», и Стас Костюшкин из «Чай вдвоем». Действие клипа происходит в доме престарелых, где все вышеупомянутые персонажи, загримированные под глубоких стариков, устраивают бомбическую вечеринку.