Интервью: Алина Фархутдинова

На показе The Village поговорил с теми, кого называют поколением Рубчинского, об их отношении к русской моде, дизайну Гоши и его связи с Екатеринбургом.

Никита, 29 лет

совладелец винтажного магазина

Я никогда не интересовался модой специально, а фраза «екатеринбуржец, увлекающийся модой», до сих пор кажется смешной. Мой стиль был адекватным для гопников — какой-нибудь пацаноориентированный рэп. Кажется, что сейчас вообще самое легкое время, чтобы быть модником, хотя в Екатеринбурге чувствуется усиленное чувство необходимости быть как все, быть нормальным, чтобы не подумали, что ты *****, — это вообще наша главная национальная идея, по-моему.

Сейчас русский фэшн — это одинаковые черные кофты с протестными фразочками на кириллице. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. У меня нет одежды Гоши Рубчинского, но если бы дали — носил бы. А покупать это мне кажется странным. Монеточка в своей песне гениально отразила мысли общества по этому поводу. Мне даже в фейсбуке недавно кто-то написал, что не понимает, как его футболки продаются за 12 тысяч: люди реально думают, что могут пойти и напечатать в копицентре такие же.

Тася, 17 лет

школьница

На Урале сложно быть модником, потому что, если ты что-то делаешь не так, как все, люди смотрят на тебя по-ханжески. Помню, как я наклеила канцелярские блестки на губы и пришла в школу — моя учительница на весь класс сказала, что я выгляжу словно блевала блестками. Жаль, что показ проходит в центре города. Не думаю, что люди специально поедут смотреть «Уралмаш», Белую башню, гостиницу «Мадрид», тем более в такой холод, а там есть на что посмотреть.

Зарина, 20 лет

стилист

Когда я узнала, что показ Гоши Рубчинского пройдет в Екатеринбурге, я подумала, что это шутка. Не было почти никакой подробной информации, я сидела с дрожащими руками и ждала: может, удастся как-то попасть туда, писала знакомым, друзьям-стилистам. Как бы странно это ни звучало, но для меня большая честь присутствовать здесь, увидеть, как человек работает.

Как только люди моего возраста стали интересоваться советской культурой, мир сильно изменился. Все же исходит из Советского Союза, и мы об этом никогда не задумывались, потому что в большинстве случаев это не особо интересно. А Гоша Рубчинский пришел и показал людям это прошлое, преобразовав его во что-то современное. Это такая новая субкультура, поклонники которой начали изучать советское время, чтобы найти зацепки и понять, почему он поступает именно так.

Когда я рассказываю о России своим знакомым из других стран, многие вспоминают что-то стереотипное: Сибирь, Урал, холодно, сурово, тяжело, заводы, строители и все прочее. Может, поэтому Гоша и решил провести показ в Екатеринбурге.

Виталий, 22 года

исполнительный директор концепт-агентства

Быть модником легко в любом городе, если ты принимаешь, что кто-то о тебе может думать плохо. Для этого нужно быть очень сознательным человеком, и таких не очень много. Мы — ребята, которые находятся за Уральским хребтом, до нас все доходит медленней, поэтому мы вынуждены производить что-то свое.

Гоша Рубчинский — очень интересный человек. Так правильно подать русскую действительность, о которой не принято говорить (футбольные фанаты, жители моногородов, окраин, условного гетто, люди, которые действительно донашивали одежду друг за другом), и весь мир одеть в русское — это заслуживает большого уважения. Рубчинский — маркер нового времени, и он объясняет миру, какая Россия сейчас и что Екатеринбург — это не Сибирь.

Борис, 27 лет

стилист

Екатеринбург, с одной стороны, кажется мне очень толерантной средой для модных экспериментов, с другой — безразличной. Ты можешь выглядеть очень ярко, и никто не будет против, но никто не будет восхищен. Еще здесь нет такого явления, как стритстайл-фотография. Это проявляется где-то локально, но здесь такие пустоши зачастую, что модного человека видишь, а фон очень плачевный.

Когда я узнал, что показ Гоши Рубчинского состоится в Екатеринбурге, конечно, был восторг. Был и чисто прагматический интерес — увидеть вблизи работу бренда высокого уровня. Еще меня всегда сентиментально радовали фото людей, за которыми я слежу в инстаграме и которых я никогда не ожидал увидеть в России, где они, например, отдыхают в шапках в Сандуновских банях в Москве. Видеть этих людей в русском контексте чертовски странно, но приятно.

Почему для показа выбрали локацию Ельцин Центра, я не знаю. Можно связать идею Зала свободы и эстетику зародившейся когда-то демократии в России и Гошу Рубчинского, который показывает посттоталитарные методы работы с модой и культурой. Он пользуется эстетикой времени, наступившего сразу после перестройки, когда у людей все появилось и когда они смогли смешивать самые разные стили, сочетать то, чего раньше не было, — такой экстаз и всегда чересчур. Все это странные, слишком яркие сочетания, когда ты хочешь реализовать свою свободу на 100 %. Или на 150.