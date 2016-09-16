В Московском музее современного искусства на Петровке, 25, в воскресенье, 18 сентября, пройдет винтажный маркет Vintage Marketplace. Он станет частью программы Выходного дня в MMOMA, рассказали The Village организаторы мероприятия.

По их словам, на маркете будут представлены как крупные и известные магазины, так и шоу-румы и узкопрофильные онлайн-проекты. «На маркете можно будет найти винтажные вещи и second-hand самых разных стилей и направлений: от редкого американского денима и авангардных костюмов 80-х до платьев известных европейских дизайнеров и японских традиционных костюмов», — говорится в описании мероприятия.

Среди участников: Mix&Match Vintage с подборкой платьев, Кооператив «Сияние» со скандинавскими новинками, No Wave Store, Dancing Store и Uniform, магазины «Винтаж Ателье», Morethanthings, Retrospektiva, Vintage hits с подборкой ретроаксессуаров, Some more store, Nora, ConfitureVintageShop и Prosto Look, Kings of Denim с джинсовыми вещами, шоу-румы Kontrabas, Long Story Vintage и YOLT, благотворительные секонд-хенды Charity Shop и «Лавка радостей», Salon N.Bonaparte из Ростова, Vintage Silk, Kitsch.by из Минска, Optika Futura с винтажными очками и оправами, PastPerfect, Iskra с косухами и бомберами, SramStore с верхней одеждой и STROGO vintage c новой коллекцией из Стокгольма.

Мероприятие продлится с 12:00 до 21:00. Вход свободный. В этот день также можно будет бесплатно посетить все выставки музея.