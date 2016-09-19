Временное летнее пространство Heineken Bar закрывается. По этому поводу 24 сентября бар проведет вечеринку «Вспомнить все». Об этом сообщается на странице события в Facebook.

Организаторы вечеринки обещают «12-часовой диджей-марафон». Среди выступающих заявлены Boora, Mr and-7 x mj, Tactics, Pirumov, Black Lenin, Marc Schedrin, Nairi, Ol, Sanches, которые неоднократно играли во дворе бара в течение лета. Также в конце вечеринки выступит специальный гость из Берлина Laurel Halo. Начало в 18:00.

Бар Heineken Bar заработал на месте кофейни Good Enough и бара Mishka на Большой Дмитровке в конце мая. Запуском бара занималась команда промоутеров, диджеев и журналистов, состоящая из Андрея и Марии Пирумовых, Станислава Панкова, Евгении Галетки, Дарьи Яструбицкой и Павла Вардишвили. Пространство сразу заявлялось как временное.