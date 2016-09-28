В Москве и Санкт-Петербурге с 4 по 16 октября пройдет фестиваль бразильского кино, на котором представят новинки бразильского кинорынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Программа фестиваля, который состоится в московском киноцентре «Октябрь» с 4 по 9 октября и в петербургском кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» с 11 по 16 октября, включает 13 картин, в том числе 11 полнометражных художественных и две документальных ленты.

Откроется смотр драмой режиссера Роберто Берлинера «Низе, сердце безумия», победившей в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» на 28-м Международном кинофестивале в Токио 2016 года, а также завоевавшей приз зрительского жюри фестиваля латиноамериканского кино в Эперне. Также в программе значится показ номинированного на «Оскар» полнометражного анимационного фильма «Мальчик и мир» режиссера Але Абреу, уже завоевавшего премию «Энни» в США и главные призы фестиваля в Анси.

Кроме того, зрителям покажут две документальные ленты — «Девушки в ритме самбы» и «Семь струн, семь жизней. Русское наследие» об исследовании известным бразильским гитаристом Яманду Костой русских истоков создания семиструнной гитары.