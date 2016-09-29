В Политехническом музее Москвы объявили программу международного фестиваля кино о науке и технологиях «360°», который пройдет с 20 по 30 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.



Всего на фестивале представят более 20 документальных картин, с несколькими режиссерами которых можно будет встретиться после показов. В конкурсной программе зрители увидят российские и зарубежные премьеры, ранее участвовавшие в других международных смотрах. Это, в частности, картина Яэля Меламеда «(Бес)Честность — вся правда о лжи в программе», фильм Ави Льюиса «Это меняет все» и работа Роя Коэна «Машина человеческой мечты».

В программе «Забытое будущее» к показу запланированы ленты на футурологическую тему (например, «Мальчишеская мечта» Синты Форгер и Вальтера Гротенхейса и «Все ускоряется» Жиля Верне), а сегмент «Люди и технологии» будет посвящен проблеме того, как достижения науки и техники меняют жизнь обычного человека, — здесь продемонстрируют картины «О, Интернет! Грезы цифрового мира» Вернера Херцога и «Стив Джобс: Человек в машине» Алекса Гибни.

Вместе с тем на фестивале готовят детскую программу с картинами «Укротительница орлов» Отто Белл и «Времена года» Жака Перрена и Жака Клозо, а также дискуссионный клуб, в котором о науке и технологиях поговорят российские и зарубежные эксперты.

Показы пройдут в Центре документального кино на Зубовском бульваре, в «Мультимедиа арт музее» на Остоженке, в кинотеатре «Октябрь», а также на Даниловском рынке и на площадке Digital October на Берсеневской набережной. Билеты на фестиваль можно приобрести онлайн или в кассах кинотеатров, в том числе и непосредственно в день показа перед началом. Организаторы уточняют, что стоимость билетов на фильмы варьируется в зависимости от площадки. Средняя цена билета составит 200–400 рублей. На дискуссии же вход будет свободным по регистрации через сервис Timepad.

С более подробной информацией об участниках, расписании и билетах можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.