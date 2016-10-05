Осенняя ярмарка «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября на площадке «Трёхгорной мануфактуры» «Надежда». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Участники маркета пока не уточняются. Их просят отправлять заявки на почту to@LMBD.ru до 20 октября.

Внимание! Скоро случится нечто прекрасное! Мы снова окажемся на всем полюбившейся площадке «Надежда» на Трехгорной ману... Опубликовано Ламбада-маркет 5 октября 2016 г.

Организаторы уточняют, что отберут для ярмарки около 200 участников. Среди них будут магазины, дизайнеры и частные лица, которые представят одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель, игрушки, книги и вещи для интерьера.

При этом на фуд-корте разместятся около 20 участников с уличной и домашней едой, сэндвичами, воками, пирогами, пирожными, бургерами, хот-догами, а также кухней разных народов мира. Кроме того, на осеннем «Ламбада-маркете» откроют три музыкальные точки, представителей которых обещают объявить в ближайшее время.

Ярмарка выходного дня «Ламбада-маркет» — это городской базар, свои вещи на котором продают как горожане, так и магазины, шоу-румы и дизайнерские проекты.