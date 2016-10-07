В столичном кинотеатре «Формула Кино Горизонт» с 12 по 18 октября пройдет фестиваль норвежского кино, на котором зрителям покажут семь новых лент. Об этом The Village рассказали в пресс-службе арт-объединения CoolConnections.

«У всех этих картин есть общая генеральная линия: все они — о победителях, все — о сильных и смелых людях, готовых на риск. Да, тут надо внести уточнение: фестиваль посвящен не только антропоморфным смельчакам: в мультфильме о сырной гонке участвуют селезень Солан и ежик Людвиг. И мы уверены, что маленькие зрители с удовольствием откроют для себя новых настоящих героев», — говорится в анонсе события.

В программу фестиваля попали исторический боевик «Последний король» Нильса Гаупа, психологический триллер «Месть» Кьерсти Стейнсбё, комедийная драма «Гранд-отель» Арилд Фрёлих, социальная комедия «Добро пожаловать в Норвегию» Руне Денстад Лангло, молодежный рок-мюзикл «Дриады — девочки не плачут» Стена Хеллевига, документальная биография чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена «Магнус» Беньямина Рее и мультфильм Расмуса А. Сивертсена «Солан и Людвиг: сырная гонка».

С более подробной информацией о расписании показов и ценах на билеты можно ознакомиться на официальном сайте CoolConnections.