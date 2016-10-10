В культурном центре «Дом» в Москве с октября по декабрь пройдет музыкальный фестиваль «Джаз осенью. Импровизация». Всего в программе запланировано четыре музыкальных вечера. Об этом The Village рассказали представители Гёте-института, который является организатором мероприятия.

Фестиваль откроется 13 октября выступлением Konk Pack Trio, в котором играют немец Томас Лен (аналоговый синтезатор), мультиинструменталист Тим Ходжкинсон (лэп-стил-гитара, электроника, кларнет) и Роджер Тёрнер (ударные, перкуссия). 6 ноября на сцену выйдет трио Мартина Блуме, Вилберта де Йооде и Джона Бутчера, которые исполнят фри-джаз на саксофоне, контрабасе и барабанах.

Центральным событием фестиваля станет концерт Петера Брёцмана 25 ноября. Музыкант выступит в Москве в двух разных формациях: в первой части концерта — дуэтом с американкой Хизер Ли, играющей на педальной стил-гитаре, а во втором отделении — в составе трио с контрабасистом Джоном Эдвардсом и ударником Стивом Ноублом. Завершится фестиваль 1 декабря выступлением японского гитариста-импровизатора Казухисы Учихаши в первом отделении и DDK Trio, состоящим из Акселя Дёрнера (труба), Жака Демьерра (фортепияно) и Йонаса Кохера (аккордеон), во втором.

Стоимость абонемента на все концерты «Джаза осенью» составит 3 500 рублей. С более подробной информацией о ценах, расписании и участниках мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте Гёте-института.