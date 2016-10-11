На дизайн-заводе «Флакон» 29–30 октября пройдет осенняя ярмарка Happy Market. Об этом сообщается на сайте «Флакона».

Здесь будут продавать дизайнерские аксессуары, украшения, одежду, предметы интерьера, детские изделия ручной работы, игрушки, вязаные изделия и прочее. Для детей здесь проведут мастер-классы.

Подать заявку на участие в маркете дизайнеры могут по почте: happymarket2015@yandex.ru.

Ярмарка будет работать оба дня с 12:00 до 20:00.