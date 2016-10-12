В Москве 4 ноября пройдет «Ночь искусств». Она продлится с 18:00 до полуночи. Об этом сообщает информагентсво «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию Третьяковской галереи Татьяну Мрдуляш.

Пока известно о двух участниках программы: это Третьяковская галерея на Крымском валу и музей Дарвина на юго-западе Москвы. Окончательный список площадок объявят позже.

В Третьяковке темой выбрано море: «Балет Москва» исполнит постановку, посвященную Ивану Айвазовскому, выставка которого проходит сейчас в галерее. «Мы постараемся украсить помещение в соответствии с объявленной темой моря и создать праздничную атмосферу», — рассказала Мрдуляш.

Отмечается, что вход на саму выставку Айвазовского в этот вечер останется платным.

Музей Дарвина представит выставку «Все краски Азии», приуроченную 20-летнему сотрудничеству России и стран АСЕАН. Об этом сообщается на сайте управы района Ясенево. «Гости музея смогут увидеть около 150 произведений российских художников, созданных в странах Юго-Восточной Азии на протяжении трех лет, а также артефакты, привезенные из творческих экспедиций, подлинные предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Музея Востока», — говорится в сообщения.

Первая «Ночь искусств» прошла в Москве в 2013 году. Вход на все мероприятия «Ночи искусств» традиционно бесплатный.