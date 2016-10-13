В Москве в честь праздника Хеллоуин в ночь с 29 на 30 октября пройдет акция «Ночь Афиши-Квестов». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Так, с 18:00 часов субботы, 29 октября, и до 06:00 утра воскресенья, 30 октября, большинство квестов Москвы, представленных на сайте сервиса, будут работать бесплатно или с 50%-ной скидкой. В акции примут участие более 200 квестовых проектов, среди которых — «В изоляции», «МСК 2048», «Стимпанк: дирижабль», «Игра престолов: семь королевств», «Прятки в темноте» и The Complex: Initiation. 26 квестов будут работать бесплатно, 180 — со скидкой 50 %, а квест «МСК 2048» — со скидкой 25 %.

Свое участие в мероприятии подтвердили около 40 компаний, в том числе «Клаустрофобия», CityQuest, Roomquest, «Погружение», проект «Нейрон», «Шокотерапия» и Joyment. Отмечается, что в акции будут представлены «не только страшные, но и детские квесты», построенные по мотивам известных фильмов, а также романтические и спортивные сюжеты.

Чтобы принять участие в акции, необходимо заранее забронировать квест на сайте сервиса (ссылка будет активна после 15:00 13 октября). Для остальных участников акции регистрация станет доступна позже. Организаторы отмечают, что все развлечения имеют возрастные категории, самый младший рекомендуемый возраст участников — от трех лет.