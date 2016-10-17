По случаю «Ночи искусств», которая пройдет в Москве 4 ноября, актеры и музыканты выступят в метро и на Московском центральном кольце, а режиссеры проведут мастер-классы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, актеры «Мастерской Дмитрия Брусникина» покажут в подземке театральный альманах по мотивам истории России, участники группы «СоусKefаль» споют шутливые песни о жизни под аккомпанемент бытовых предметов, а театр «Балет Москва» исполнит одноактный спектакль «Эквус».

Пассажиры МЦК смогут послушать композиции в стиле фанк, джаз, хип-хоп. А театр «Июльансамбль» выпускников школы-студии МХАТ представит здесь музыкально-поэтический спектакль.

На вокзалах столицы дадут концерт дети из Академии хорового искусства имени Попова, также здесь выступит группа Glintshake и Московский ансамбль современной музыки.

Также, по случаю «Ночи искусств» режиссер Николай Хомерики расскажет о своем пути из экономики в искусство, а журналист и режиссер Фёкла Толстая — о современной литературе и традиции.

Всего в «Ночи искусств» примут участие более 270 театров, музеев и концертных площадок. Все они продолжат работать после 18:00. Полная программа мероприятий «Ночи искусств» появится 27 октября на сайте artnight.mos.ru (на момент написания заметки сайт не работает. — Прим. ред.).