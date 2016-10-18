В Москве 29 октября пройдет благотворительный фестиваль «Тыквы и коты». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль состоится в пространстве «Благосфера». Организатор фестиваля —фонд помощи бездомным животным «Рэй».

На фестивале откроется котомаркет, где будут продавать вещи, необходимые для ухода за котами. Здесь также можно будет послушать лекции о домашних животных, посмотреть мультфильмы в кинозале и посетить вегетарианское кафе. Кроме того, на фестивале организуют мастер-класс по вырезанию фигур из тыкв.

Во время фестиваля посетители смогут взять себе бездомного кота или кошку. Также можно принести подарки для приютов.

Адрес «Благосферы»: 1-й Боткинский проезд, 7, строение 1. Фестиваль пройдет с 12:00 до 20:00.