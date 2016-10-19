В 19 городах России с 26 октября по 6 ноября пройдет фестиваль «Новое британское кино» — уже 17-й по счету. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Среди городов, в которых будут проходить мероприятия, — Омск, Пермь, Челябинск, Тюмень, Ставрополь, Казань и другие. Основная площадка в Москве — «Формула кино „Горизонт“».

Фестиваль в Москве откроется фильмом — победителем Каннского кинофестиваля «Я, Дэниел Блэйк» Кена Лоуча. Также в программе черная комедия «Война против всех» Джона Майкла МакДонаха, историческая драма «Али и Нино» от лауреата «Оскара» Асифа Кападиа, комедия «Навыки взрослой жизни», триллер «Туманные отношения» и спектакль «Гамлет». Кроме того, на фестивале будет представлена документальная программа, где покажут картины о чемпионе мира по футболу Бобби Муре и ленту «Кен Лоуч: Жизнь и фильмы» о режиссере Кене Лоуче.

С расписанием фестиваля можно ознакомиться в специальном разделе на сайте. Все фильмы будут показываться на английском языке с русскими субтитрами.