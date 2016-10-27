В Москве с 1 ноября по 1 февраля пройдет фестиваль «Уличный музыкант», в котором смогут принять участие артисты любых жанров. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Выступления будут проходить на 14 площадках в центре города. Их полный список также опубликован на сайте мэрии. «В рамках эксперимента мы впервые даем возможность выступить всем артистам, которые хотят попробовать свои силы перед публикой. Мы не оцениваем музыкантов с точки зрения качества их исполнения. Их творчество будут оценивать зрители», — рассказали в департаменте культуры Москвы.

Заявки от музыкантов начнут принимать в ближайшее время через спецпроект mos.ru, а регистрация участников стартует в первый день фестиваля. В заявке на выступление нужно будет указать фамилии, имена и отчества музыкантов, контактный телефон, название группы, а также приложить ссылку на видеовыступление, если оно есть.

Время для выступления музыканты смогут выбрать самостоятельно. На каждый концерт отводится два часа.