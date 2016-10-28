Команда Arma17 объявила место проведения очередной вечеринки. Она состоится в новом пространстве — заводе «Молния». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

По словам организатором, здесь будет три самостоятельных танцпола. Два из них — это «залы с 15-метровыми потолками» и огромными прямоугольными окнами. Про третье пространство информации нет. «Очарование упадка и мистического безмолвия делает каждый последующий шаг в новом месте все менее и менее очевидным. Магия не в сложной конфигурации уровней, комнат и переходов. И даже не в скрытом от посторонних глаз саду с оранжереей в большом внутреннем дворе, из которого здание выглядит выдержавшим индустриализацию особняком...», — говорится в описании места.

Машиностроительный завод «Молния» находится по адресу: Рязанский проспект, 6а (вход со стороны Грайвороновского проезда). Вечеринка здесь начнется в 23:55 12 ноября и продлится до утра 14 ноября. Это уже второе событие команды Arma17 в этом сезоне. Первый рейв прошел 10–12 сентября на территории завода «Авиатор» на Ольховской улице.