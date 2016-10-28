Праздник Тбилисоба, посвященный столице Грузии Тбилиси и ежегодному сбору урожая, пройдет в субботу, 29 октября, на Усачёвском рынке. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На празднике можно будет попробовать блюда национальной кухни: шашлыки с домашним соусом и горячими лепешками, пеламуши, а также хинкали. Кроме того, гости праздника узнают об особенностях приготовления национальных сладостей и хачапури по-аджарски. Также в программе — грузинские песни в исполнении музыкального ансамбля «Иберия» и танцевальное шоу «Метехи».

Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00. Праздник Тбилисоба отмечается в Москве уже шесть лет, ранее он проводился в саду «Эрмитаж».