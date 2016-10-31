В Москве в ночь с 4 на 5 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», девизом которой станет слоган «Время создавать». Основные мероприятия будут приурочены к Году российского кино. В «Ночи искусств» примут участие более 270 музеев, библиотек, выставочных залов и концертных площадок. The Village рассказывает, куда пойти и чем заняться во время акции.

Музеи

В Третьяковской галерее на Крымском Валу представят спецпроект #Ночьнаморе, посвященный творчеству Ивана Айвазовского. Кроме того, в вестибюле второго этажа артисты театра «Балет Москва» выступят с дуэтом из балета «Минос», а в холлах четвертого этажа развернут проект «Теория волн и производство зрителей», организованный Высшей школой художественных практик и музейных технологий РГГУ. В залах постоянной экспозиции «Искусство XX века» состоится запуск аудиоэкскурсии «Русский авангард: личные истории».

Центральной площадкой «Ночи искусств» в Пушкинском музее станет проект «Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром». В четверг, 3 ноября, здесь проведут специальную экскурсионную программу, а в пятницу, 4 ноября, вход в здание Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и главное здание на все выставки (кроме выставки «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и других собраний Италии») будет бесплатным.

В Музее Востока свободным сделают посещение залов постоянной экспозиции и выставок «Таданори Ёкó „Искусство смыслов“» и «Акоп Ванесян „Человечность, о которой забыли…“», а также проведут показ документального фильма «Кочевники Восточной Чукотки: XXI век» режиссера Владимира Пуя и концерт школы этнической перкуссии Afrodrum.

В Государственном историческом музее вечером 4 ноября будет демонстрироваться немой фильм «1812 год. Бородино», а в лектории пройдет встреча с писателем, историком и журналистом Петром Алешковским, которая будет сопровождаться показом трех короткометражных фильмов: «Свидетель самой истории», «Опричник и Шекспир» и «Палаш Измайлова».

Библиотеки

В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек, каждая из которых представит свою программу. Так, в библиотеке «Дом Гоголя» пройдут спектакль «Провинциальные анекдоты» и концерт «Любимые мелодии», а в библиотеке искусств имени Боголюбова покажут моноспектакль «Скверный анекдот», также проведут концерт ансамбля «ХХ век» и несколько мастер-классов по различным видам искусства.

Кроме того, в библиотеке-читальне имени Тургенева организуют программу, посвященную 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова с концертом и лекцией сотрудников благотворительного фонда имени писателя. В библиотеке киноискусств имени Эйзенштейна состоятся встреча с режиссером Владимиром Хотиненко и показ фильма киностудии Никиты Михалкова «1612».

Театр

Посетители творческой мастерской Алексея Рыбникова 4 ноября смогут увидеть открытую репетицию комедийной оперы «Она, она и телефон». Актеры «Мастерской Дмитрия Брусникина» покажут в столичном метро театральный альманах по мотивам истории России, в Электротеатре «Станиславский» откроют аудиоинсталляцию, которая позволит услышать свой голос, а театр «Балет Москва» исполнит одноактный спектакль «Эквус».

Театр «Июльансамбль» выпускников школы-студии МХАТ представит на нескольких станциях Московского центрального кольца музыкально-поэтический спектакль. Кроме того, на вокзалах дадут концерт дети из Академии хорового искусства имени Попова, группа Glintshake и Московский ансамбль современной музыки.

В театре детской книги «Волшебная лампа» художники и режиссеры расскажут, какими бывают театральные куклы, как они «рождаются и живут на сцене». В Центре имени Мейерхольда пройдут встреча с известными представителями циркового вида искусства, а также спектакль-антиутопия «Сван».

Музыка

В зале-конструкторе культурного центра «ЗИЛ» 4 ноября состоится концерт из цикла «Шостакович: век XXI». В программе концерта прозвучит «Фортепианное трио № 2» Дмитрия Шостаковича, а также произведения Сергея Ахунова — фортепианное трио «Чайковский», «Большая элегия Джону Кейджу» и пьеса «Это, конечно, не сад, но должно быть рядом».

Школа искусств имени Поленова 4 ноября проведет концерт «Наполним музыкой сердца», в котором примут участие учащиеся и преподаватели с произведениями российских и зарубежных композиторов. Кроме того, в «Доме Гоголя» солисты студенческой филармонии КМТИ имени Вишневской исполнят песни из известных советских кинофильмов.

С полной программой мероприятий «Ночи искусств» можно ознакомиться на сайте акции.