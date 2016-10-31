В Москве и Санкт-Петербурге с 10 по 13 ноября пройдет фестиваль премии «Просветитель», лауреатов которой объявят 16 ноября. Об этом The Village сообщили организаторы фестиваля.

Откроется фестиваль 10 ноября, в 19:00, викториной о науке и искусстве по мотивам премии. Мероприятие пройдет в Государственном геологическом музее РАН на Моховой улице в Москве. В Петербурге в это же время начнется лекция Александра Соколова на тему «Мифические и реальные возможности древних людей». Читать лекцию будут в физико-математическом лицее № 239, что на улице Кирочной.

Лекторами фестиваля также станут финалисты, лауреаты и члены жюри премии «Просветитель» разных лет, а также эксперты, занимающиеся математикой, историей, биологией, лингвистикой и экономикой. Среди спикеров — Владимир Динец, Александр Аузан, Сергей Попов, Николай Андреев, Александр Панчин и другие.

Помимо лекций, в рамках фестиваля состоится презентация волонтерского проекта «Прожито». Авторы проекта представят свой новый сайт, на котором они собирают дневниковые записи ХХ века. На фестивале фрагменты из дневников прочитают Ольга Бешлей, Михаил Зыгарь, Михаил Местецкий и Григорий Туманов. Читка пройдет в библиотеке имени Некрасова на Бауманской улице в Москве. Мероприятие начнется 11 ноября в 20:00.

На 12 ноября запланирована дискуссия между биологом, автором книги «Происхождение жизни: от туманности до клетки» Михаилом Никитиным и научным журналистом Ириной Якутенко. В культурно-просветительском центре «Архэ» с 15:00 они будут обсуждать, возможно ли занести жизнь на другие планеты.

Еще одна дискуссия пройдет 13 ноября в 19:00 в Театре наций. В ней примут участие представители интернет-издания Gorky.media, проекта «Арзамас» и сайта Rigas Laiks. Они обсудят, как и зачем сейчас заниматься просвещением.

С полной программой фестиваля премии «Просветитель» можно ознакомиться на сайте проекта. Для участия в мероприятиях нужна предварительная запись.