C 14 по 19 ноября в Москве и Санкт-Петербурге пройдет четвертый международный фестиваль современной хореографии Context. Об этом The Village рассказали представители мероприятия.

Среди участников фестиваля — коллективы из Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Канады и США. В программе — выступления танцоров, финал конкурса молодых хореографов, творческие встречи, воркшопы, мастер-классы и кинопоказы.

Открытие фестиваля пройдет в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Также площадками для событий фестиваля будут «Гоголь-центр» и Электротеатр Станиславский. В Петербурге выступления артистов Context будут идти на исторической сцене Мариинского театра. Зрители обоих городов смогут посмотреть выступление примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой и французской балерины Орели Дюпон.

Одним из ключевых событий фестиваля станет финал конкурса молодых хореографов, который пройдет 16 и 17 ноября на сцене Электротеатра Станиславский. Также в рамках фестиваля состоятся кинопоказы и серия творческих встреч ContextSpeaks, где выдающиеся хореографы и танцовщики поговорят об искусстве, карьере и жизни. 15 ноября в «Гоголь-центре» пройдет ContextSpeaks: «Разговор с хореографом. Матс Эк и Самуэль Вюрстен». Кроме того, впервые на фестивале Context пройдет серия воркшопов — по фоторафии, сценическому макияжу и танцевальной критике.

Подробная программа опубликована на сайте фестиваля. Здесь же можно купить билет на интересующее событие.